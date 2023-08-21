Прогноз курса на неделю: что может снова «взорвать» котировки доллара и евро

Эта неделя на валютном рынке пройдет очень напряженно. Потенциальным «возмутителем спокойствия» станет не межбанк, а именно наличный рынок. Подробнее об этом — в свежем обзоре «Минфина».

На наличном рынке еще на прошлой неделе началась игра «на повышение» за счет очередных страхов рядовых граждан и создания ажиотажа вокруг валюты.

В этот раз поводом для вздергивания курса стали намеки Нацбанка на скорый отказ от политики фиксированного курса, быстро подхваченные и раскрученные СМИ, а также увеличение покупок наличной валюты аграриями. Сельхозпроизводители в это время традиционно начинают переводить в СКВ гривневую выручку от продажи части урожая, чтобы минимизировать валютные риски до нового цикла работ.

Закрытие части обменок из-за участившихся проверок правоохранителями и Нацбанком на фоне сохранения логистических проблем по доставке довершили дело.

Наиболее нервные граждане, на всякий случай, решили подкупить валюты. Повышенным спросом не преминули воспользоваться владельцы обменок.

Хотя, если посмотреть на статистику Нацбанка по валютообменным операциям последних дней, ничего критичного не происходит. Но определенное превышение покупки валюты гражданами над объемами ее сдачи в обменнники финкомпаний и банки все же наблюдается.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

Последнее решение Нацбанка, которое вступило в силу с 19 августа, о расширении перечня информации, которую участники рынка валютообмена обязаны разместить в обозримом месте, по сути, особо ничего не меняет в сложившемся сейчас раскладе. Дополнительная информация с наименованиями банка или финкомпании, телефонами «горячих» линий самих финучреждений и Нацбанка — это, конечно, все хорошо.

Но в итоге, гражданам при возникновении конфликтных ситуаций, число которых стремительно выросло из-за политики обменников в части «белых» и «синих» долларов, новые требования НБУ особо не помогают. Да, это несколько приструнит некоторых совсем «наглых» финансистов. Но ведь людям надо провести свои валютообменные операции «здесь и сейчас», а не выполнять частично функцию надзорного органа и жаловаться на недостатки работы обменок.

Цитата документа НБУ: «Алгоритм действий граждан в случае возникновения нарушений при совершении валютно-обменных операций»:

Необходимо обратиться с жалобой к руководству банка или небанковскому финансовому учреждению, которое нарушает правила обмена валют, чтобы они были в курсе нарушений их подчиненных; Если реакции со стороны руководства банка или небанковского финансового учреждения отсутствуют, следует обратиться в Национальный банк.

Все это выглядит лишь косметическими мерами, а не реальным решением проблемы. В нынешних условиях Нацбанку придется гораздо жестче «закручивать гайки» на этом сегменте валютного рынка, чтобы удерживать его под своим контролем, что в условиях войны еще более важно и необходимо.

На межбанке в эти дни все будет достаточно буднично:

НБУ продолжит продавать валюту по 36,9343 гривны за доллар на торгах для покрытия дефицита предложения и потратит, по моим расчетам, на это от $280 млн до $460 млн. Это обеспечит сохранение уже привычного коридора по доллару от 36,5686 до 36,9343 гривен.

Пара евро/доллар, благодаря летнему деловому затишью в ЕС и США, останется в боковом тренде в пределах коридора от 1,081 до 1,098 доллара. Это приведет к уровню котировок безналичной евровалюты на украинских торгах в пределах от 39,53 до 40,55 гривен.

Зато наличный рынок может преподнести много сюрпризов.

Если население поверит в скорый переход к плавающему курсу, что теперь уже активно опровергают чиновники НБУ, это создаст предпосылки для дальнейшего роста наличного курса доллара и евро.

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В этом случае, разница между наличным и безналичным курсами начнет быстро увеличиваться, а банки станут более активно покупать валюту на межбанке у Нацбанка для пополнения своей валютной позиции и последующей продажи СКВ через кассы. Это, опять-таки, только усугубит проблемы с доставкой валюты в страну, а также вынудит Нацбанк активнее тратить свои резервы для удержания курса в действующем коридоре. Пока резервы растут, это не создает регулятору проблем, так что нынешний ситуативный скачок котировок обменок революции на валютном рынке не сделает. А вот спекулянтам даст заработать на очередной попытке раскачки курса.

Защитным механизмом и подстраховкой для гривны будет уже доказавший свою эффективность механизм 3-месячных валютных депозитов с возможностью купить валюту сейчас по курсам, приближенным к официальному, а по окончании срока вклада получить ее кешем. Если разница между курсами таких депозитов и ценниками обменок вырастет снова, как минимум, до 2−3,5 гривен, данный инструмент снова заработает в полную силу.

Эта неделя покажет, какая из тенденций поведения граждан начнет преобладать. Именно наличный рынок будет делать «погоду» на валютном рынке на ближайшие дни.

Несмотря на ситуативные скачки наличного курса последних дней, пока стратегических угроз для существенных обвалов гривны я не вижу: резервы остаются на высоком уровне, финансирование дефицита бюджета проходит без эмиссии, международная помощь поступает согласно графика и в полном объеме.

Кроме этого, с 11 сентября норма резервирования снова увеличится по срочным средствам и вкладам юридических лиц (кроме других банков) и составит в национальной валюте 10%, а в иностранной валюте — 20%. Это добавит к сумме резервирования, по разным оценкам, еще порядка 50 млрд гривен. В этих условиях, гривна снова будет в большем дефиците у банков, что подстрахует нацвалюту на валютном рынке.

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Поэтому я бы не поддавался ситуативному ажиотажу по скупке валюты. Но при этом все же учитывал бы фактор ажиотажа, который может разогнать курс с попытками протестировать уровень продажи доллара в пределах до 39 гривен. В таком случае, я бы снова обратил внимание на такой инструмент, как трехмесячные валютные депозиты с возможностью купить валюту по курсам, близким к официальному, с условием получения этой валюты в кассе банка через 3 месяца.

День Независимости в этом году с учетом военного положения пройдет для банков и большинства клиентов в обычном рабочем режиме, хотя часть компаний и сделает этот день полувыходным. Особого объема сделок на межбанке 24 августа я не прогнозирую.

Прогноз курса доллара и евро на 21−25 августа

Межбанк:

Доллар и евро. Котировки безналичного доллара будут находиться в привычном коридоре 36,5686−36,9343 гривны, а евро — в пределах от 39,53 до 40,55 гривен.

Наличный рынок:

Владельцы обменников и банки постараются курс по максимуму «разогреть». Единственным ограничением их аппетитов останется объем платежеспособного спроса на валюту со стороны населения.

Спред при покупке/продаже валюты в большинстве обменников финкомпаний и в кассах банков составит до 20−35 копеек по доллару и 25−40 копеек по евро. Причем значительная часть действующих обменок (10−15%), особенно в районах с низкой конкуренцией, без зазрения совести расширят его по доллару до 50−80 копеек, а по евро — до 1 гривны и даже больше. Всю неделю наличный рынок будет лихорадить с постоянными попытками играть «на повышение».

Курс наличного доллара. В большинстве касс банков доллар на этой неделе будет находиться в пределах коридора покупки/продажи от 37,35 до 38,80 грн. А некоторые из особо «жадных» финучреждений постараются даже подогнать курс продажи американской валюты к уровням, близким к 39 гривнам за доллар.

В обменниках финкомпаний этот коридор курсов приема и продажи также расширится, по сравнению с более спокойными периодами работы валютного рынка, и будет находиться в пределах от 37,20 до 38,65 грн.

Курс наличного евро. В кассах банков котировки евро при покупке/продаже будут находиться в пределах коридора от 40,50 до 42,15 грн.

А в обменниках финкомпаний ценники по евро будут находиться в пределах коридора покупки/продажи от 40,60 до 42,10 грн.