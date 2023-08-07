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7 августа 2023, 7:20 Читати українською

Прогноз курса доллара и евро на неделю: как отразится на гривне возврат довоенных налогов

Вторая неделя августа на валютном рынке Украины пройдет динамично и, в целом, с долей оптимизма по перспективам гривны. Почему, — расскажет «Минфин».

Вторая неделя августа на валютном рынке Украины пройдет динамично и, в целом, с долей оптимизма по перспективам гривны.

На сей раз решающее влияние на курс доллара и евро в Украине будут оказывать именно местные факторы:

Дальнейшее безэмиссионное закрытие дефицита бюджета. Достаточный объем ЗВР и возврат с 1 августа довоенных налогов. Пока Украина соблюдает взятые перед МВФ и западными партнерами обязательства по закрытию финансирования социальных расходов бюджета без работы «печатного станка». О необходимости и далее выполнять эти договоренности говорил и глава НБУ Андрей Пышный во время пресс-конференции, посвященной снижению учетной ставки Нацбанка.

Четко выполняют свои обещания по финансированию нашего бюджета и наши международные партнеры. Их помощь позволяет правительству закрывать львиную долю социальных расходов, а Нацбанку — поддерживать рекордные уровни ЗВР. Новые данные по резервам появятся на днях, по состоянию на начало июля они находились на уровне $39,027 млрд, а «чистые» резервы составляли $26,365 млрд.

Международные резервы Украины

Нацбанк пока не решается сделать новые послабления на валютном рынке, учитывая неопределенность по перспективам украинской экономики даже до конца 2023 года.

К «бомбам замедленного действия» по курсу гривны можно отнести:

  • рост негативного сальдо торговли;
  • отложенный спрос на валюту со стороны украинских заемщиков на погашение ранее взятых у иностранцев кредитов;
  • отложенный спрос на валюту со стороны нерезидентов для вывода всех сумм, полученных ими от погашения ОВГЗ (сейчас иностранцам разрешено выводить только проценты от украинских гособлигаций, но лишь в том случае, если они владели этими бумагами не менее 90 календарных дней);
  • другие ограничения на вывод капитала из Украины.

Кроме того, «горячие» остатки средств на текущих гривневых счетах населения также способны быстро подорвать видимую стабильность и по наличному курса. Поэтому осторожность НБУ в части дальнейших валютных послаблений и по отпусканию гривны в вольное плавание — полностью оправдана.

Регулятор продолжает удерживать коридор по доллару на межбанке в пределах 36,5686 — 36,9343 гривны и «сжигает» для этого в месяц около $2 млрд. В плавающем режиме работает официальный курс евро. Но плавающим курс можно назвать тоже с большой натяжкой, поскольку он привязан не только к поведению пары евро/доллар на внешних рынках, но и к фиксированному у нас коридору по доллару.

Возврат налогов к довоенным уровням с 1 августа окажет на экономику двоякое влияние. С одной стороны, в совокупности с повышением цен на электроэнергию для населения и акцизов на топливо, это спровоцирует рост цен на товары и услуги. Последствием станет дальнейшее уменьшение платежеспособности населения, что негативно отразится и на бизнесе.

С другой — сокращение свободных ресурсов у бизнеса и граждан на фоне увеличения поступлений в бюджет частично подстрахует гривну на валютном рынке и уменьшит давление на курс нацвалюты. Но достигнуто это будет за счет снижения уровня жизни населения и дальнейшего ослабления позиций отечественного бизнеса.

Выполнение Минфином плана по привлечению средств за счет размещения ОВГЗ и военных облигаций. Плюсом для гривны является и то, что пока Минфин полностью справляется с планом по наполнению бюджета через механизм продажи ОВГЗ и военных облигаций на аукционах. По данным НБУ, за январь-июль 2023 года правительство привлекло от размещения ОВГЗ 333 млрд грн в эквиваленте, а в целом, за время военного положения было привлечено 585 млрд грн.

Интересна также разбивка таких привлечений и выплат по привлеченным в бюджет ресурсам. Привлечено за 7 месяцев 2023 года на аукционах 227,4 млрд грн, $2,191 млрд и 640,9 млн евро. На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 141,6 млрд грн, $2,078 млрд и 529,8 млн евро.

При этом важным является тот факт, что ролловер (повторное вложение средств инвестором после погашения предыдущего обязательства) в ОВГЗ по итогам 7 месяцев 2023 составляет 132%. И это при достаточно высоком уровне инфляции и достаточно приемлемой доходности (с учетом войны), с точки зрения чиновников Минфина и правительства.

Минфин заявил, что в июле максимальная доходность ОВГЗ, размещаемых на аукционах, составила в гривне 19,75% годовых, в долларах США — 4,8% годовых. А последнее размещение ОВГЗ, номинированных в евро, в июне 2023 года было под 3,24% годовых.

Текущая ситуация по чистому притоку средств в бюджет от реализации облигаций пока устраивает чиновников Минфина. Но они продолжат попытки снижать доходность по вновь размещаемым бумагам.

Увеличение Нацбанком до 8 выпусков перечня бенчмарк-ОВГЗ, которые с 11 августа будут учитываться при расчете норматива резервирования простимулирует их покупку банками, что увеличит поступления средств в бюджет.

Динамика остатков ресурсов, размещенных в депсертификатах Нацбанка и состояние ликвидности в банковской системе. Остатки средств, размещаемых банками в депсертификаты НБУ, в июле были в пределах от 304,877 млрд до 394,024 млрд гривен.

Объем операций НБУ по регулированию ликвидности банков

Остатки на корсчетах банков в НБУ в июле — начале августа были в пределах от 126,862 млрд до 227,851 млрд гривен при нормативе обязательного резервирования на корсчете в НБУ на дату написания статьи в 292,970 млрд гривен.

Портфель банков по ОВГЗ и в военных облигациях по состоянию на 04 августа составил 559,48 млрд гривен.

ОВГЗ, которые обращаются по номинально-амортизационной стоимости

Кроме того, динамика прироста срочных (от 3 месяцев) вкладов граждан остается позитивной.

Поэтому запас прочности в банковской системе сейчас достаточно большой, а гривневый навес в системе уже не так критичен для валютного рынка, как это было еще, например, месяцев 8−10 назад.

Активные продажи Нацбанка на межбанке валюты по курсу 36,9343 гривны за доллар также «откачивают» с ресурсного рынка значительную часть свободной гривневой ликвидности, чем дополнительно страхуют курс нацвалюты.

Так что угроз для стабильности гривны относительно доллара на этой неделе не будет. А котировки евро продолжат отражать поведение пары евро/доллар на внешних площадках с пересчетом котировок евровалюты на нашем межбанке через пары евро/доллар и доллар/гривна.

Особых сюрпризов по паре евро/доллар, и значит, по курсу евро в Украине быть не должно. Поскольку в Европе и США начинается сезон летних отпусков, что снижает общую деловую активность.

Большинство факторов в эти дни не создадут ситуативных дополнительных проблем для нацвалюты. Поэтому, в целом, неделя будет позитивной для гривны.

Прогноз курса доллара и евро на 7−11 августа

Межбанк:

Доллар. Котировки безналичного доллара будут находиться в уже привычном коридоре 36,5686−36,9343 гривны. НБУ продолжит продавать доллар по курсу 36,9343 гривен, чтобы перекрывать дефицит ее предложения на торгах. По моим расчетам, за неделю регулятор потратит на это от $290 млн до $480 млн.

Евро. Пара евро/доллар на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 1,084 до 1,1075 доллара за евро, что приведет к колебаниям курса евро на нашем межбанке в пределах от 39,64 до 40,90 гривен.

Наличный рынок:

Разница между средними курсами продажи безналичной и наличной валюты продолжит оставаться на низком по украинским меркам уровне — до 40−50 копеек по доллару и до 60−85 копеек по евро. Попытки раскачать наличный курс доллара и евро на рынке продолжатся, но их успешность будет полностью зависеть от реакции населения.

В настоящий момент платежеспособный спрос на валюту со стороны граждан выдыхается. И если на рынок не выйдут фермеры, которые после продажи урожая традиционно конвертируют часть своих средств в наличную валюту до нового аграрного цикла, «топлива» для значительного роста наличных ценников в обменниках на этой неделе не будет.

Спред при покупке/продаже валюты в большинстве обменников финкомпаний и в кассах банков составит до 20 — 25 копеек по доллару и от 25−35 копеек до 1 гривны по евро.

Основная часть обменок будет работать в формате «с оборота» со средним уровнем спреда для своего региона. В районах, близких к зоне боевых действий или попадающих под постоянные обстрелы рашистов, сохранится дополнительная наценка за риск при продаже валюты в 5−15 копеек на долларе и на евро к указанным ниже прогнозным значениям ценников обменок.

Курс наличного доллара. В большинстве касс банков доллар на этой неделе будет находиться в пределах коридора купли и продажи от 36,50 до 37,80 грн.

А в обменниках финкомпаний коридор курсов приема и продажи американской валюты будет находиться в более узких пределах от 36,80 до 37,65 грн.

Курс наличного евро. В кассах банков котировки евро при покупке/продаже будут находиться в пределах коридора от 39,80 до 42,10 грн. А в обменниках финкомпаний евровалюта будет котироваться в пределах коридора покупки и продажи от 40,40 до 41,95 грн.

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