Прогноз курса доллара и евро на неделю: что может быстро раскачать валютный рынок

Эта неделя для банков и их клиентов будет переходной: заканчивается первый квартал и начинается новый. Это обстоятельство будет одним из основных драйверов украинского валютного рынка в ближайшие пять рабочих дней. О том, как этот и другие факторы будут влиять на курс основных валют, расскажу более подробно.

В понедельник, 31 марта, компании и сами банки закроют оставшиеся гривневые и валютные расчеты по марту и в целом по кварталу, а также постараются, по возможности, оперативно определиться со своими текущими задачами на новый отчетный период.

Поэтому вторник, 1 апреля, на межбанке пройдет в более спокойном формате, со снижением общей статистики торгов из-за эффекта первого рабочего дня нового отчетного периода. Однако уже со 2 апреля наш валютный рынок войдет в свой обычный рабочий ритм с ежедневными объемами сделок на межбанке по системе Блумберг в пределах от $165 млн до $230 млн.

Я ожидаю некоторого увеличения спроса на валюту в этот период за счет двух основных факторов:

откроются новые ежемесячные лимиты на покупку валюты в эквиваленте до 50 тысяч гривен на карты граждан и до 200 тысяч гривен — на валютные депозиты свыше трех месяцев. Население постепенно начнет покупать валюту в счет этих лимитов у банков, что заставит финучреждения покупать валюту на межбанке для выравнивания своей валютной позиции.

В итоге спрос на валюту ситуативно вырастет как на наличном, так и на межбанковском рынке. Покупать валюту на торгах банки будут в основном у НБУ, то есть за счет золотовалютных резервов регулятора.

в конце первого квартала, за счет расчетов бюджета со своими контрагентами, на рынок выйдет дополнительная гривневая масса. Компании, которые получили средства от бюджета, будут их тратить как на свои хозяйственные нужды, так и на расчеты со своими иностранными партнерами, то есть спрос на межбанке со стороны таких банковских клиентов вырастет.

В итоге, по моим прогнозам, НБУ на этой неделе придется потратить на поддержание курса гривны на межбанке порядка $510 млн — 870 млн. Но, с учетом своевременного поступления международной помощи (сейчас в первую очередь европейской), такие траты резервов некритичные для рынка. У Нацбанка есть необходимый запас прочности, чтобы активно выходить на торги с интервенциями по продаже доллара в требуемых объемах.

Вторым важным фактором, определяющим поведение украинского рынка, будут геополитические новости, а также реальное состояние энергетического и морского перемирия:

если рф будет придерживаться договоренностей, то значительная часть наших клиентов, которые «завязаны» на морских перевозках, а это в первую очередь аграрии-зернотрейдеры, увеличат свои поставки продукции на мировые рынки. Такое развитие событий увеличит предложение валютной выручки на торгах со стороны таких продавцов. И это позитивный фактор для гривны.

Если же даже эти договоренности будут россией сорваны (что более реально в настоящий момент), то рынки снова войдут в режим повышенной турбулентности из-за стремительного роста геополитических рисков. Одним из индикаторов настроений глобального рынка является поведение стоимости золота.

К сожалению, очередной рекордный рост цен на золото до уровня около $3 080 за унцию говорит о том, что рынок закладывает в свои прогнозы именно сценарий усиления напряженности в мире. Речь идет не только о военных конфликтов по всему миру (в первую очередь в Украине), но и о тарифных планах Трампа.

Стоимость золота на момент написания статьи

Кроме того, немало украинских и американских чиновников снова говорят о выходе сделки по редкоземельным металлам между Украиной и США на финишную прямую. Вокруг этой сделки сейчас накручивается огромное число спекуляций. Поэтому, для рынка чрезвычайно важен итог данных переговоров, финальный текст и перечень обязательств, которые возьмут на себя Штаты и наша страна.

Напряженность вокруг этой глобальной сделки с украинским ресурсами будет косвенно влиять на настроения всего нашего валютного рынка, вплоть до окончательного решения этого вопроса.

Также, судя по последним заявлениям американской администрации, снова усилится неопределенность перспектив всех мировых рынков, от сырьевого до валютного, из-за активизации торговых войн Дональдом Трампом. Особенно принципиальным для Украины будут решения американской администрации в части возможных дополнительных торговых пошлин по ряду европейских товаров, что периодически снова озвучивает президент США.

Если эти обещания будут воплощены в жизнь, то относительная и очень условная стабильность пары евро/доллар последних дней быстро закончится. В итоге получим новые ралли по паре евро/доллар на внешних площадках, что снова ударит по курсу евро в Украине относительно гривны.

Динамика пары евро/доллар на момент написания статьи

В подобной ситуации ожидать полного штиля на валютном рынке по паре евро/доллар на этой неделе не стоит. По моим прогнозам, коридор по паре евро/доллар на внешних площадках в период с 31 марта по 4 апреля будет в пределах от 1,069 до 1,086 доллара за евро с пиковыми колебаниями в период со 2 по 4 апреля.

Традиционно основными покупателями валюты на этой неделе на нашем рынке будут госкомпании, обеспечивающие потребности обороны, энергетики, торговцы ГСМ и топливом, а также крупные розничные сети товаров народного потребления. Главными продавцами валюты останутся Нацбанк и аграрии.

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Прогноз курса доллара и евро на 31 марта — 4 апреля

Межбанк

На эту неделю я прогнозирую коридор по паре евро/доллар в пределах от 1,069 до 1,086 доллара за евро с дополнительными возможными отклонениями в пределах до 0,3 американского цента на евро от указанного коридора, в случае неожиданных выступлений Трампа по тарифам. Особенно в части возможных новых пошлин по европейским товарам.

Этот фактор, а также анонсированная недавно программа перевооружения Европы на 800 млрд евро, косвенно повлияют и на предстоящее решение ЕЦБ по процентным ставкам. Заседание европейского регулятора по этому вопросу пройдет в середине апреля.

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Протекционизм Трампа, конфликтная ситуация вокруг Гренландии между США и Данией, война рф против Украины — эти и множество других факторов придется учитывать ЕЦБ в своей денежно-кредитной политике.

Поэтому обычно очень осторожный ЕЦБ может рискнуть снова в апреле снизить свои ставки еще на 0,25% годовых к действующим сейчас базовой процентной ставки 2,65% годовых, ставки по депозитам в 2,5% и ставки по маржинальным кредитам в 2,9% годовых. При этом не взяв обычную паузу для оценки эффекта по динамике инфляции от своих предыдущих решений. Показатели европейской инфляции за март с поправкой на геополитический фактор будут главным моментом для принятия ЕЦБ решений по дальнейшей динамике ставок.

Возвращаясь к Украине, котировки доллара на межбанке 31 марта — 4 апреля, по моему прогнозу, будут в пределах коридора от 41,30 до 41,80 гривен. Тогда через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 44,14 до 45,39 гривен.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 20 до 25 копеек, а по евро — в пределах от 20 до 30 копеек.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 41,05 до 41,90 гривен, а в обменниках финкомпаний — от 41,20 до 41,85 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 44,10 до 45,50 гривен. А в обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 44,10 до 45,45 гривен.