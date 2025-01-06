Прогноз курса доллара и евро на 6-10 января: спекулянты нацелились на 43 грн/$

Новогодние праздники для валютного рынка прошли почти незаметно: торги на межбанке велись даже 31 декабря и 1 января. А основные его «визитки» плавно перекочевали в 2025 год. Теперь более подробно о том, какая ситуация сложится на валютном рынке на этой неделе.

Решающих факторов, которые продолжат определять курсовую траекторию, несколько:

Полная зависимость курсового тренда межбанка от поведения Нацбанка на торгах и действий трех-четырех десятков крупнейших игроков. Причем доля госструктур как в целом по банковской системе, так и в части основных покупателей валюты на торгах остается значительной. А ценники интервенций НБУ способны как сглаживать валютные колебания, так иногда и поддерживать складывающийся курсовой тренд. В последнее время Нацбанку приходится все активнее тратить золотовалютные резервы для поддержки курса гривны и устранения диспропорций спроса и предложения на рынке.

Валютные интервенции НБУ

В декабре объемы интервенций Нацбанка достигли рекордных $5,284 млрд. А всего за 2024 год на межбанковском валютном рынке НБУ продал $34,95 млрд, а купил лишь около $126 млн.

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Активная скупка валюты населением, которая опосредованно откачивает с валютного межбанка значительную часть ресурсов на карточные счета граждан и в их кошельки в виде валютного нала.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты (12 месяцев)

Сейчас сальдо по продаже/покупке стабильно закрепилось свыше ежемесячных $1 млрд, что очень существенно для нашего рынка.

Значительная сумма гривневой сверхликвидности банков сосредоточена в депозитных сертификатах Нацбанка и ОВГЗ.

Объем операций НБУ по регулированию ликвидности банков

ОВГЗ, которые находятся в обращении по номинальной-амортизационной стоимости

С одной стороны, средства банков и клиентов, вложенные в ОВГЗ, подстраховывают государство и дают возможность неэмиссионным путем закрывать дефицит бюджета, в том числе и для финансирования военных расходов. Это в итоге полезно для курса нацвалюты на межбанке.

С другой стороны, те почти 0,5 трлн гривен, которые банки размещают в депсертификаты, могли бы более эффективно работать на экономику, если бы вкладывались финучреждениями в кредиты реальному сектору. Это, в свою очередь, могло стимулировать создание рабочих мест, увеличение налоговых поступлений, а также играло бы на укрепление стабильности и товарную наполняемость гривны, что отражалось бы в конечном итоге и на курсе нацвалюты на валютном рынке.

Сохранение достаточно большой доли валютных вкладов в банках Украины. По данным Фонда гарантирования вкладов физлиц, на 1 ноября 2024 года в банках хранилось порядка 1 трлн 332 млрд гривен в эквиваленте. Из них более трети вкладов в октябре 2024 года (35,8%) были в долларах и евро. С одной стороны, очень хорошо, что эти средства находятся не «под матрацем», но с другой — доля валютных вкладов существенна, что чревато диспропорциями на валютном рынке. Особенно в периоды активных политических, военных или экономических потрясений в Украине.

Вот как минимум 4 фактора, которые будут оказывать решающее влияние на украинский валютный рынок и на этой неделе. Кроме того, население продолжит активно затариваться валютой в виде кеша или себе на карты в пределах лимитов, установленных Нацбанком. Это опосредованно увеличит спрос на СКВ и на межбанковском рынке, по моим расчетам, в пределах ежедневных $15−40 млн дополнительно.

Да и бизнес уже окончательно войдет в рабочий ритм после окончания предыдущего года, что также добавит объемов операций на торгах. По моим прогнозам, ежедневные объемы сделок по системе Блумберг на этой неделе будут в пределах $160 млн — 250 млн.

Наиболее активными на межбанке будут дни с 7 по 9 января. Для покрытия дефицита доллара на межбанке Нацбанку придется присутствовать на рынке практически ежедневно и потратить на поддержку гривны на торгах и сглаживания курсовых колебаний от $850 млн до $1,29 млрд.

Кроме того, государство еще продолжает закрывать долги перед своими контрагентами по итогам прошлого года. Соответственно, в банковскую систему все еще поступает гривна. Ее получатели продолжат на этой неделе покупать валюту для расчетов со своими иностранными партнерами. Это усилит давление на курс на межбанке.

К негативным факторам, которые опосредованно будут влиять на поведение участников валютного рынка, можно отнести и ускорившийся рост цен на товары и услуги в Украине. Это психологически работает против гривны, так как часть малого и среднего бизнеса, не говоря уже о населении, считают покупку валюты вариантом страховки от инфляционных процессов в стране.

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Из внешних факторов, влияющих на поведение курса в Украине, можно выделить поступление международной финансовой помощи. Напомню, что в 2024 году в бюджет поступило $41,7 млрд внешнего финансирования, из которых грантовые средства, предоставляемые на безвозвратных условиях, составили около $12,6 млрд, или 30% от общего объема полученных средств.

По уверениям наших западных партнеров, та же тенденция сохранится и в 2025 году. Именно поэтому чиновники НБУ рассчитывают на выход ЗВР Украины в ближайшее время на уровень в $41−43 млрд после его недавней нисходящей динамики. А рост валютных резервов всегда позитивно влияет на позиции гривны на рынке и дает регулятору больше возможностей для маневра.

Также остается важным поведение пары евро/доллар на мировом рынке, что немедленно отражается на курсе евро относительно гривны. Недавно евровалюта просела ниже психологически важного уровня в 1,03 доллара за евро и сейчас проходит «прощупывание» игроками и мировыми спекулянтами потенциала проседания евро к уровням около 1,02 долларов за евро.

График евро/доллар на момент написания статьи

К уже традиционным факторам, влияющим на настроения участников валютных торгов в условиях войны, стоит добавить обстановку на фронтах, а также состояние критической и энергетической инфраструктуры Украины после очередных обстрелов рф.

В любом случае, пока Нацбанку снова придется ежедневно играть роль главного игрока на нашем валютном рынке, и сейчас у него есть все необходимые возможности для удержания ситуации на валютном рынке под полным контролем.

Прогноз курса доллара и евро на 6−10 января

Межбанк

НБУ будет практически ежедневно проводить интервенции по продаже доллара на торгах, чтобы выравнивать спрос и предложение на межбанке. Спрос на валюту будет почти постоянно превышать ее предложение на рынке.

На период с 6 по 10 января я прогнозирую коридор по паре евро/доллар в пределах от 1,022 до 1,036 доллара за евро.

Котировки доллара на межбанке, по моему прогнозу, будут в пределах коридора от 41,95 до 42,35 гривен. Соответственно, через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 42,87 до 43,87 гривен.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 20 до 25 копеек и по евро в пределах от 20 до 40 копеек.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах от 41,80 до 42,70 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,90 до 42,65 гривен.

Однако, учитывая рост спроса на валюту, часть обменников попробуют сыграть «на повышение» вплоть до уровня курса продажи доллара в пределах 43 гривен. Основной вопрос для них будет в том, как на такие попытки станет реагировать население. Если граждане начнут скупать доллар и по 43 гривны, финансисты этим незамедлительно воспользуются и закрепят этот уровень ценников.

Если же на таком уровне котировок спрос со стороны покупателей валюты значительно снизится, владельцы обменников снова начнут прощупывать максимально возможный уровень продажи доллара, чтобы получать доход как за счет повышения ценников продажи, так и за счет объемов валютообменных операций.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 43,05 до 44,60 грн. В обменниках финкомпаний этот коридор будет в более узких пределах — от 43,40 до 44,35 грн.

При этом тоже стоит учитывать: если тестирование уровня продажи доллара в 43 гривны пройдет успешно, то владельцы обменников попытаются вздернуть котировки и по евро до тех пределов, которые будут способны «переварить» потенциальные покупатели валюты с поправкой на актуальное соотношение пары евро/доллар на внешних рынках и текущий курс доллара к гривне в Украине.