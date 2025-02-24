Прогноз курса доллара и евро на 24-28 февраля: что может мгновенно взорвать котировки

Эта неделя на украинском валютном рынке пройдет очень динамично как в силу сугубо экономических, так и геополитических, и военных факторов. Причем именно геополитика будет главным возбудителем спокойствия на межбанке и наличном рынке.

Накал риторики на высших уровнях со стороны США, Европы, Украины, Китая и россии будет существенно и, главное, быстро влиять на поведение всех рынков. В том числе — мирового валютного рынка, рынков нефти и золота. А это моментально будет менять расклады по ключевым валютам, в том числе — станет отражаться на курсе доллара и евро относительно гривны.

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Рынки находятся в очень нервозном состоянии и «не верят» в быструю развязку основных военных конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке. Это хорошо видно по поведению золота. Высокая стоимость и периодические взлеты его котировок к цели, еще недавно считавшейся недостижимой, — $3 000/унция, — говорят именно о сохранении значительных геополитических и военных рисков.

Стоимость золота в середине февраля 2025 года

Не все так просто и по нефти, несмотря на активные попытки Дональда Трампа обвалить цены на нее хотя бы до уровней $60/баррель. Основная часть крупнейших игроков не спешит поддерживать призывы американского президента снизить цены на нефть за счет увеличения объемов ее продажи. Хотя на словах они, якобы, и не против увеличения объемов поставок нефти.

Просто призывами здесь не обойтись, с учетом проблемы «теневого нефтяного флота» россии, а также противоположных интересов некоторых крупнейших стран-нефтедобытчиков. А учитывая сложные отношения США с Ираном и Венесуэлой, обострение отношений арабских стран с Израилем (главным партнером США на Ближнем Востоке) и противостояние Америки и Китая, глобальное снижение цен на нефть — дело не одного дня и месяца.

Это на руку россии, которая продолжает получать доходы от нефтебизнеса и поставок газа. Снижение цены на нефть всего на $5/баррель — до уровней около $75/баррель за месяц, прошедший с момента инаугурации Дональда Трампа, особой победой не назовешь.

Цена на нефть BRENT c 20 января по 21 февраля 2025 года

Начало переговорного процесса между США и россией, а точнее — его формат, вызывает законную тревогу как в Украине, так и в Европе. Всё это передается рынкам, что и будет выливаться в повышенную волатильность на этой неделе.

Активная челночная дипломатия американских высокопоставленных лиц, жесткая риторика президента США в адрес Президента Украины Владимира Зеленского, переговоры ведущих европейских стран в Вашингтоне и подведение итогов выборов в Германии, которые прошли на этих выходных, гарантируют значительное число информационных поводов и возможностей для «взрывов» на мировых рынках с 24 по 28 февраля.

То есть под действием международных факторов украинский валютный рынок по евровалюте через поведение пары евро/доллар будет снова штормить. Главным «стабилизатором» на нашем валютном рынке останется Нацбанк с его интервенциями. Тем более, что на этой неделе для гривны уже не будет подстраховки в виде дней бюджетных платежей у клиентов, что традиционно подстраховывает нацвалюту с 15 по 20 число каждого месяца.

Более того, эта неделя — последняя в феврале, и клиенты будут активно закрывать валютные обязательства перед иностранными партнерами, покупая валюту на межбанке. Это усилит давление на курс гривны на межбанке.

Только 28 февраля, в последний день месяца, активность клиентов в абсолютных объемах уменьшится, так как свои основные валютные расчеты никто из крупных игроков на последний день не оставляет. Но зато в этот день вырастет активность самих банков: им надо выходить на финансовый результат по торговле валютой за отчетный период по своей собственной валютной позиции и формировать баланс и нормативы на 1 марта.

Поэтому Нацбанку придется более активно проводить свои интервенции по продаже доллара на торгах для сглаживания курсовых колебаний по курсу американской валюты. По моим прогнозам, на этой неделе НБУ потратит на это из своих резервов от $560 млн до $890 млн.

Поведение наличного рынка будет полностью отражать ситуацию на межбанке, но с более сдержанной реакцией на события, происходящие на мировых валютных рынках. То есть обменники будут реагировать на скачки курса доллара и евро на внешних площадках и корректировать свои ценники в течение дня, но без особого «фанатизма».

Вообще, в последнее время, наличный рынок ведет себя более плавно, в сравнении с межбанком, и не реагирует на ситуативное изменение ситуации на торгах по безналичной валюте. Эта тенденция сохранится на наличном рынке до конца февраля.

Хорошо иллюстрируют ситуацию графики поведения наличного курса доллара и евро на межбанке и наличном рынке.

Наличный доллар за 17−21 февраля 2025 года

Межбанковский рынок по доллару за прошлую неделю

Наличный евро за 17−21 февраля 2025 года

Межбанковский рынок по евро за прошлую неделю

В итоге на поведение нашего валютного рынка из внешних факторов больше всего повлияют:

дальнейшее развитие событий вокруг Украины, риторика США, Европы и Украины в данном вопросе. И главное — конкретные действия каждой из сторон;

результаты выборов в Германии и их первые последствия для пары евро/доллар на мировых рынках;

переговоры европейского и американского руководства в части дальнейшего участия Европы в переговорном процессе по войне россии против Украины.

Из внутренних:

завершения отчетного периода;

обстановка на фронтах;

интервенции Нацбанка, их активность, объемы и задачи самого регулятора по удержанию курса гривны относительно доллара в желаемом для него коридоре.

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Прогноз курса доллара и евро на 24−28 февраля

Межбанк

На период 24−28 февраля я прогнозирую коридор по паре евро/доллар на мировых рынках в пределах от 1,036 до 1,056 доллара за евро с возможными дополнительными отклонениями в пределах до 0,3 американского цента на евро от вышеуказанного коридора в случае новых жестких выступлений Дональда Трампа по торговым войнам, а также по ситуации вокруг Украины.

Котировки доллара на межбанке 24−28 февраля, по моему прогнозу, будут в пределах коридора от 41,40 до 41,85 грн. В этом случае, через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 42,89 до 44,19 грн.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 20 до 25 копеек, а по евро — от 20 до 35 копеек. Если волатильность по паре евро/доллар на международных площадках усилится, то как украинский межбанк, так и наличный рынок будут оперативно реагировать на это сменой своих котировок в течение дня. Причем основная часть быстрых скачков курсов доллара и евро будет приходиться именно на межбанк, а наличный рынок будет менее импульсивным.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 41,20 до 42,15 грн, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,30 до 42,05 грн.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 42,70 до 44,30 грн. В обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 43,00 до 44,25 грн.

Широкий разброс котировок покупок и продаж на наличном рынке по евровалюте из-за роста волатильности евро относительно доллара на мировых рынках (особенно — в понедельник-вторник на фоне первых реакций рынков на результаты выборов в Германии) будет сохраняться практически всю эту неделю.