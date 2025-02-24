Прогноз курсу долара та євро на 24-28 лютого: що може миттєво підірвати котирування

Цей тиждень на українському валютному ринку мине дуже динамічно як через суто економічні, так і геополітичні, і воєнні чинники. Причому саме геополітика буде головним збудником спокою на міжбанку та готівковому ринку.

Кипіння риторики на вищих рівнях із боку США, Європи, України, Китаю та росії суттєво і, головне, швидко впливатиме на поведінку всіх ринків. У тому числі — світового валютного ринку, ринків нафти та золота. А це миттєво змінюватиме розклади за ключовими валютами, у тому числі — позначатиметься на курсі долара та євро щодо гривні.

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Ринки перебувають у дуже знервованому стані і «не вірять» у швидку розв'язку основних воєнних конфліктів в Україні та на Близькому Сході. Це добре видно з поведінки золота. Висока вартість і періодичні злети його котирувань до мети, яка ще недавно вважалася недосяжною, — $3 000/унція, — кажуть саме про збереження значних геополітичних та воєнних ризиків.

Вартість золота в середині лютого 2025 року

Не все так просто і щодо нафти, попри активні спроби Дональда Трампа обвалити ціни на неї хоча б до рівнів $60/барель. Основна частина найбільших гравців не поспішають підтримувати заклики американського президента зменшити ціни на нафту за рахунок збільшення обсягів її продажу. Хоча на словах вони, нібито, й не проти збільшення обсягів постачання нафти.

Просто закликами тут не обійтися, з огляду на проблеми «тіньового нафтового флоту» росії, а також протилежних інтересів деяких найбільших країн-нафтовидобувачів. А з огляду на складні відносини США з Іраном та Венесуелою, загострення відносин арабських країн із Ізраїлем (головним партнером США на Близькому Сході) та протистояння Америки та Китаю, глобальне зниження цін на нафту — справа не одного дня та місяця.

Це на руку росії, яка продовжує отримувати доходи від нафтобізнесу та постачання газу. Зниження ціни на нафту всього на $5/барель — до рівнів близько $75/барель на місяць, що минув із моменту інавгурації Дональда Трампа, особливою перемогою не назвеш.

Ціна на нафту BRENT із 20 січня до 21 лютого 2025 року

Початок переговорного процесу між США та росією, а точніше — його формат, викликає законну тривогу як в Україні, так і в Європі. Все це передається ринкам, що й виливатиметься у підвищену волатильність цього тижня.

Активна човникова дипломатія американських високопосадовців, жорстка риторика президента США на адресу Президента України Володимира Зеленського, переговори провідних європейських країн у Вашингтоні та підбиття підсумків виборів у Німеччині, які пройшли цими вихідними, гарантують значну кількість інформаційних приводів та можливостей для «вибухів» на світових ринках з 24 до 28 лютого.

Тобто під дією міжнародних чинників український валютний ринок за євровалютою через поведінку пари євро/долар знову штормитиме. Головним «стабілізатором» на нашому валютному ринку залишиться Нацбанк із його інтервенціями. Тим паче, що цього тижня для гривні вже не буде підстрахування у вигляді днів бюджетних платежів у клієнтів, що традиційно підстраховує нацвалюту з 15 до 20 числа кожного місяця.

Щобільше, цей тиждень — останній у лютому, і клієнти активно закриватимуть валютні зобов'язання перед іноземними партнерами, купуючи валюту на міжбанку. Це посилить тиск на курс гривні на міжбанку.

Лише 28 лютого, в останній день місяця, активність клієнтів в абсолютних обсягах зменшиться, оскільки своїх основних валютних розрахунків ніхто з великих гравців на останній день не залишає. Натомість у цей день зросте активність самих банків: їм треба виходити на фінансовий результат із торгівлі валютою за звітний період за своєю власною валютною позицією та формувати баланс та нормативи на 1 березня.

Тому Нацбанку доведеться активніше проводити свої інтервенції з продажу долара на торгах для згладжування курсових коливань за курсом американської валюти. За моїми прогнозами, цього тижня НБУ витратить на це зі своїх резервів від $560 млн до $890 млн.

Поведінка готівкового ринку повністю відображатиме ситуацію на міжбанку, але зі стриманішою реакцією на події, що відбуваються на світових валютних ринках. Тобто обмінники реагуватимуть на стрибки курсу долара та євро на зовнішніх майданчиках та коригуватимуть свої цінники протягом дня, але без особливого «фанатизму».

Взагалі, останнім часом, готівковий ринок поводиться плавніше, порівнюючи з міжбанком, і не реагує на ситуативну зміну ситуації на торгах за безготівковою валютою. Ця тенденція збережеться на готівковому ринку до кінця лютого.

Добре ілюструють ситуацію графіки поведінки готівкового курсу долара та євро на міжбанку та готівковому ринку.

Готівковий долар за 17−21 лютого 2025 року

Міжбанківський ринок за доларом за минулий тиждень

Готівковий євро за 17−21 лютого 2025 року

Міжбанківський ринок за євро за минулий тиждень

У результаті на поведінку нашого валютного ринку серед зовнішніх чинників найбільше вплинуть:

подальший розвиток подій навколо України, риторика США, Європи та України щодо цього питання. І головне — конкретні дії кожної зі сторін;

результати виборів у Німеччині та їх перші наслідки для пари євро/долар на світових ринках;

переговори європейського та американського керівництва щодо подальшої участі Європи у переговорному процесі щодо війни росії проти України.

Серед внутрішніх:

завершення звітного періоду;

обстановка на фронтах;

інтервенції Нацбанку, їх активність, обсяги та завдання самого регулятора з утримання курсу гривні щодо долара у бажаному для нього коридорі.

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Прогноз курсу долара та євро на 24−28 лютого

Міжбанк

На період 24−28 лютого я прогнозую коридор за парою євро/долар на світових ринках у межах від 1,036 до 1,056 долара за євро з можливими додатковими відхиленнями в межах до 0,3 американського цента на євро від вищевказаного коридору у разі нових жорстких виступів Дональда Трампа щодо торгових війн, а також щодо ситуації навколо України.

Котирування долара на міжбанку 24−28 лютого, за моїм прогнозом, перебуватимуть у межах коридору від 41,40 до 41,85 грн. У цьому разі, через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня, курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах коридору від 42,89 до 44,19 грн.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків виставлятимуть спред за доларом у межах від 20 до 25 копійок, а за євро — від 20 до 35 копійок. Якщо волатильність пари євро/долар на міжнародних майданчиках посилиться, то як український міжбанк, так і готівковий ринок оперативно реагуватимуть на це зміною своїх котирувань протягом дня. Причому основна частина швидких стрибків курсів долара та євро припадатиме саме на міжбанк, а готівковий ринок буде менш імпульсивним.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 41,20 до 42,15 грн, а в обмінниках фінкомпаній — в межах від 41,30 до 42,05 грн.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 42,70 до 44,30 грн. В обмінниках фінкомпаній цей коридор перебуватиме в межах від 43,00 до 44,25 грн.

Широкий розкид котирувань покупок і продажів на готівковому ринку за євровалютою через зростання волатильності євро щодо долара на світових ринках (особливо у понеділок-вівторок на тлі перших реакцій ринків на результати виборів у Німеччині) зберігатиметься практично весь цей тиждень.