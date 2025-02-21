Долар або євро: як зараз українцям вибрати валюту заощаджень

Популярне в Україні питання — в якій іноземній валюті тримати заощадження. Економіст Олексій Геращенко проаналізував це питання з позиції змін у політиці США. «Мінфін» вибрав головне.

Американська консервативна повістка, описана в Project-2025, передбачає кардинальні зміни в економічній політиці:

реіндустріалізація — виробляти в США споживчі товари, замість того, що американці нині купують імпортне;

бити Китай (іноді не безпосередньо, а обхідними методами) всіма доступними економічними, адміністративними і політичними методами;

розвиток власного видобутку енергоресурсів для забезпечення якомога нижчої собівартості того матеріального виробництва, яке «Made in USA»;

захист внутрішнього ринку митами і тарифами;

скорочення дефіциту бюджету;

скорочення дефіциту зовнішньої торгівлі.

Топ-5 країн, які формують близько 60% всього торгівельного дефіциту США — Китай, Мексика, В'єтнам, Канада, Німеччина. Це ті, хто найбільше потраплятиме під «роздачу» (в принципі, вже це можна бачити) і матиме відповідні шоки і для власних економік.

Якщо США такими різного роду адміністративно-тарифними заходами принаймні рухатимуться до встановленої мети, то це означає (далі — спрощений приклад), що умовний європейський BMW продає менше автомобілів в США, відповідно, отримує менше доларів США, які в меншій кількості потрапляють на ринок для обміну на євро. Або те саме можна показати з іншого боку — споживач, який переключається з дорогого обкладеного тарифами і митами імпортного продукту на внутрішній, відповідно, в кінцевому рахунку зменшує попит на іноземну валюту і сприяє зміцненню власної національної валюти.

Тому в першій серії цього кіна вибір мені видається однозначним — в короткостроковому періоді долар зміцнюватиметься щодо євро. В принципі, це вже відбувалося, євро у вересні коштував 1,1 долара, зараз 1,05, тобто ринок вже частково відіграв ці очікування, але я думаю, що буде цього року і паритет 1:1, можливо, короткостроково долар коштуватиме більше євро вже цього року.

Сприятиме «сильному» долару і скорочення державних видатків, яке зараз проводять «Маск і Co», оскільки це зменшуватиме потребу у фінансуванні дефіциту бюджету.

Що може бути далі

А ось в другій серії може відбутися все, що завгодно. По-перше, сильний долар підриватиме спроможності американського експорту, тому я очікую в майбутньому криків Трампа «Шахраї, вони штучно занижують вартість валют, щоби завадити США».

По-друге, інші країни вживатимуть власних заходів, бо, якщо США вдасться скоротити власний дефіцит, то рівно на ту ж саму суму скоротиться чийсь профіцит торгівлі, тобто отримають великі втрати бізнеси, орієнтовані на американський ринок, тому це цілком може перетворитися на велику торгівельну війну.

Зосередження переважно на внутрішніх ринках, бо всі почали один від одного закривати їх, — це шлях загальних втрат, в якому найбільше страждатимуть слабкі недиверсифіковані відкриті економіки. Але загалом це відповідає ідеї деглобалізації і руйнування впливу всіх колективних органів, яку закладено до поточної консервативної повістки США.

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Прагматичні висновки — короткостроково в парі долар-євро, як валюта заощаджень, виграє долар, а середньострокового планування зараз взагалі немає, бо весь час змінюватиметься картина, це віддалене майбутнє навіть не варто намагатися вгадувати, лише слідкувати за поточною динамікою і формувати короткострокові прогнози.