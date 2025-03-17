Прогноз курса доллара и евро на 17-21 марта: что может перечеркнуть позитив для гривны

Ситуация на украинском валютном рынке на этой неделе останется очень непростой, но достаточно позитивной для гривны. Сразу несколько факторов подстрахуют нацвалюту в ближайшие пять рабочих дней. Остановлюсь на них более подробно.

В пользу относительной стабильности гривны сработают:

Период бюджетных платежей у бизнеса. Уже с понедельника и практически до конца недели компании будут рассчитываться по своим налоговым обязательствам с государством. В этот период повышается потребность в гривне как у экспортеров, так и у импортеров. Это поддержит курс нацвалюты на межбанке и увеличит статистику торгов за счет роста числа продавцов на рынке.

По моим расчетам, объемы операций с 17 по 21 марта на межбанке будут находиться в пределах от $170 млн до $290 млн. Пик активности валютных клиентов придется на 18−20 марта. Именно в эти дни большинство клиентов будут проводить свои основные валютные сделки для обеспечения как гривневых расчетов с бюджетом, так и закрытия внешнеэкономических контрактов.

Активные интервенции НБУ по продаже доллара на торгах для сглаживания колебаний по курсу американской валюты, а также опосредованно — и для снижения колебаний курса безналичного евро. Нацбанк будет присутствовать на торгах этой недели практически ежедневно. Но в условиях более активной распродажи валюты экспортерами объемы интервенций регулятора не будут рекордными. По моим прогнозам, за эту неделю НБУ потратит на поддержание курса гривны из резервов от $520 млн до $860 млн максимум.

Относительная прогнозируемость поведения наличного рынка. Население продолжит активно покупать валюту, пока сумма сдаваемой гражданами валюты будет меньше, чем объем ее покупки населением у банков и в обменниках.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

Но и особого ажиотажа по скупке валюты тоже не будет. В день «чистая» продажа валюты населению, по моим расчетам, останется в пределах от $35 млн до $65 млн в эквиваленте, и это абсолютно рабочая сумма для нашего валютного рынка. Банкам придется периодически выходить на межбанк, чтобы откупить себе на валютную позицию объемы валюты, которые они продали гражданам на карты или через свои кассы.

Уже конец второй декады марта. А это значит, что большинство украинцев, из тех, кто хотел купить валюту себе на карты в разрешенных Нацбанком пределах (ежемесячно 50 тысяч гривен в эквиваленте, или до 200 тысяч гривен в эквиваленте на валютные депозиты сроком от 3-х месяцев), уже это сделали. Соответственно, взрыва спроса на валюту за счет таких операций граждан сейчас уже не будет. А значит, и давление на валютный курс это будет оказывать уже весьма посильное для нашего рынка.

Несколько усилят турбулентность на мировом и украинском валютном рынке два фактора, на которые Украина никак не влияет:

19 марта пройдет заседание Федрезерва по процентным ставкам. Напомню, сейчас они находятся в пределах 4,25−4,5% годовых. Дональд Трамп уже неоднократно публично требовал от руководителя Федрезерва Джерома Пауэлла их снижения, что приводило даже к открытым перепалкам между главой американского регулятора и президентом США.

На фоне достаточно активного понижения ставок Европейским центральным банком для стимуляции экономики ЕС ФРС пока ведет себя достаточно сдержанно. Американский регулятор опасается роста инфляции и охлаждения рынка труда из-за повышения тарифов Дональдом Трампом на товары из Китая, Канады, Мексики и, в скором времени, возможно, из Европы, и массовых сокращений госслужащих.

Состояние рынка труда и инфляция являются главными маркерами для Федрезерва при принятии решения о процентных ставках. Общие показатели экономики Штатов сейчас достаточно хорошие, но политика Трампа многократно усилила инфляционные риски.

Решится ли Федрезерв в этой ситуации на снижение ставок еще на 0,25% годовых (до 4−4,25% годовых) или снова возьмет тайм-аут — станет понятно уже в эту среду. Для предсказания дальнейших действий Федрезерва по ставкам важно и то, что инфляция в США впервые за 5 месяцев начала снижаться.

Рост индекса потребительских цен (CPI) в США снизился до 2,8% в феврале, по сравнению с 3% в январе. Таким образом, шансы на снижение ставок ФРС на ближайшем заседании регулятора резко увеличились. Но не факт, что Федрезерв наберется смелости только на основании этого разового позитивного сигнала все же снизить процентные ставки. На фоне постоянных «цунами Трампа» ситуация с динамикой цен внутри США явно сейчас подвешенная.

Интрига вокруг дальнейшей динамики ставок в любом случае спровоцирует ралли по паре евро/доллар 18 и 19 марта, то есть в преддверии и в день заседания ФРС. Это гарантированно приведет к новым скачкам курса евро в Украине.

По моим прогнозам, колебания пары евро/доллар за счет этого фактора будут в пределах до 1 американского цента на евро на мировых площадках, то есть до 40−42 копеек на евро на нашем валютном рынке.

Торговые войны Дональда Трампа и его непредсказуемость во внешней и внутренней политике. Обвал фондового рынка США в прошлый понедельник спровоцировал именно очередной виток торговых войн американского президента и опасения инвесторов относительно возможной рецессии в США.

За фондовым рынком неизбежно идет коррекция валютного рынка, вследствие чего последние две недели мы уже наблюдали быстрое укрепление позиций евро и других мировых валют относительно доллара.

Недавно Дональд Трамп снова пригрозил Европе введением повышенных пошлин, на что ЕС пообещал прибегнуть к ответным мерами в отношении американских товаров в странах Евросоюза. Перепалка явно не закончена.

Если Дональд Трамп перейдет от угроз к делу, то, по моим прогнозам, пара евро/доллар снова получит дополнительную волатильность в пределах от 1−2 центов на евро уже до конца марта. И это также немедленно отразится на курсе евро в Украине в пределах еще до 40−80 копеек на евро.

Нервозность инвесторов хорошо видна по поведению такого традиционного защитного актива, как золото. Его цена подобралась к новому рекорду в $3 000 за унцию, что говорит о глобальном страхе инвесторов по всему миру, спровоцированном жесткой политикой США.

График цены золота в долларах США в середине марта 2025 года

Пробивание порога по золоту в $3 000 за унцию в середине марта, когда Трамп еще только входит в пик торговых войн — это очень тревожный знак для всей мировой экономики.

Все перечисленные факторы будут действовать на курс очень разнонаправленно, что добавит нервозности на рынке как клиентам банков, так и самим финучреждениям и Нацбанку.

Уже традиционно на настроение и поведение украинского валютного рынка будут также влиять обстановка на фронтах и уровень обстрелов нашей инфраструктуры агрессором.

Также важным элементом психологического давления на курс будет ситуация вокруг мирных переговоров. Спекуляций и громких заявлений на эту тему сейчас много, но важен именно результат. И на момент написания статьи он явно достаточно туманный.

Прогноз курса доллара и евро на 17−21 марта

Межбанк

На период 17−21 марта я прогнозирую коридор по паре евро/доллар в пределах от 1,076 до 1,095 доллара за евро с возможными дополнительными отклонениями в пределах до 1 американского цента на евро от указанного коридора в случае новых неожиданных сигналов Трампа или решения ФРС 19 марта по процентным ставкам.

Кроме того, импульс евро и доллару в пределах до 0,5 американского цента на евро окажут события вокруг войны рф против Украины, если вопрос 30-ти дневного перемирия все же начнет входить в практическое русло с конкретными ближайшими датами его начала.

Котировки доллара на межбанке 17−21 марта, по моему прогнозу, будут в пределах коридора от 41,20 до 41,65 гривен. В этом случае, через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 44,33 до 45,61 гривен.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 20 до 25 копеек, а по евро — в пределах от 20 до 50 копеек.

Если волатильность по паре евро/доллар на международных площадках усилится, то украинский межбанк и наличный рынок будут оперативно реагировать на это частой сменой котировок в течение дня.

Особенно актуально это будет 18−19 марта — перед и во время оглашений решений ФРС по процентным ставкам. Причем межбанк будет более оперативно и активно реагировать на поведение международного рынка, а вот наличный рынок менее импульсивен и станет следовать за межбанком.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 41,10 до 41,90 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,10 до 41,80 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 44,25 до 45,85 гривен. В обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 44,30 до 45,75 гривен.