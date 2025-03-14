Цена фьючерса на золото с поставкой в апреле впервые превысила $3000 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные фьючерсной биржи Comex, пишет Форбс Украина.
Цена на золото продолжает расти: превысила отметку в $3000
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Цена на золото установила рекорд в ночь на 14 марта, достигнув отметки в $3005 за унцию.
Впоследствии цена откатилась и к 9:30 по Киеву составляет $2996.
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Источник: Минфин
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