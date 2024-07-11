Во Фридом Финанс зашло новое руководство: поможет ли это вернуть деньги клиентам

Уже больше полутора лет прошло с тех пор, как были введены санкции в отношении брокерской компании Фридом Финанс Украина. В результате ограничений пострадало около 12 тыс. ее клиентов, чьи счета оказались заблокированными. Шанс на решение этой проблемы появился после того, как в компанию было назначено временное руководство. Поможет ли это вернуть клиентам свои деньги, разбирался «Минфин».

Что происходит сейчас

В этом году парламент внес изменения в Закон «О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков». Эти изменения, в частности, открывают возможность введения временного руководства к профессиональным участникам рынков капитала в случае «наличия финансовой нестабильности, в соответствии с критериями, определенными Комиссией».

Под этот критерий попала и подсанкционная Фридом Финанс Украина (ФФУ), поэтому НКЦБФР назначила для компании временного руководителя. Им стал Александр Бондарчук. По информации из открытых источников, Бондарчук Александр Петрович — арбитражный управляющий, член Ассоциации юристов Украины. Специализируется на банкротстве предприятий и возвращении долгов. Он будет руководить ФФУ до 10 июня следующего года.

Как рассказывают в Нацкомиссии, временный руководитель должен провести полный аудит компании, включая обязательства и собственные средства. Также он должен предоставить НКЦБФР детальный план дальнейших действий.

Очевидно, что всех клиентов Фридом Финанс больше всего интересует, как временный руководитель будет решать вопросы с возвратом им средств. Но здесь для них есть плохие новости: плана таких действий пока нет, и даже неизвестно, удастся ли его подготовить.

В НКЦБФР отмечают, что на основе информации, предоставленной временным руководителем, можно будет оценить способность и сроки возврата заблокированных активов клиентов. Ведь санкции в отношении ФФУ после введения временного руководителя не снимаются.

«Ограничения действуют так же, а процесс возврата активов не будет моментальным и автоматическим. Комиссия также не исключает, что с целью полного и окончательного завершения процесса возврата активов необходимо будет принять дополнительные изменения в законодательство», — говорят в НКЦБФР.

В то же время введение временного руководителя, надеются в Нацкомиссии, активизирует все необходимые действия для решения данной проблематики, а также обеспечит сохранение целостности информации и других активов компании.

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Владельцам же счетов в ФФУ остается только надеяться, что решение их вопроса не будет затягиваться, и конкретные шаги удастся увидеть хотя бы до конца этого года.

Как предлагалось решить проблему

С момента введения санкций звучал ряд предложений, как вернуть деньги клиентам брокера. Первое из них — лишить лицензии ФФУ. В частности, такую позицию отстаивал глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

В случае аннулирования лицензии брокера, НКЦБФР перевела бы его клиентов в другое учреждение, которое и обеспечило бы проведение всех замороженных выплат.

В то же время против таких действий выступали в Нацкомиссии, ведь часть клиентов Фридом Финанс вложили средства не непосредственно в облигации, а в инвестиционный продукт, созданный на их основе (нечто, вроде ETF). В случае лишения брокера лицензии, им средства не вернули бы. Также исчезли бы деньги, которые лежали на счетах брокера или были переведены на покупку облигаций, но на момент введения санкций операция еще не состоялась.

Кроме этого, объяснили «Минфину» в Нацкомиссии, важно сохранить лицензию с целью распространения на ФФУ требований законодательства, как к субъекту первичного финансового мониторинга и лицензиата. «Это нужно, чтобы не допустить потери информации и документов о клиентах, включая также информацию об их операциях», — говорят в НКЦБФР.

Нацкомиссия разработала законопроект, который предусматривал несколько процедур возврата активов. Они должны были быть аккумулированы, в зависимости от типа, в Центральном депозитарии, Депозитарии Нацбанка и Расчетном центре. Далее клиенты должны обращаться в соответствующее учреждение с просьбой перевести активы на счет выбранной инвестиционной фирмы.

Эти изменения так и не были приняты, депутаты подготовили проект, который передавал решение вопроса ФФУ в сферу ответственности Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Но очередь до рассмотрения этой инициативы тоже не дошла.

За что были введены санкции и кто пострадал

Решение о введении санкций в отношении Фридом Финанс Украины СНБО принял 19 октября 2022 года, а вскоре после этого его утвердил Президент. Тогда под санкции попал не только ФФУ, но и почти 1400 юрлиц, среди которых крупные промышленные предприятия, пророссийские медиа и даже связанные с рф издательства.

Как объясняли в СНБО, санкции вводились в отношении лиц, которые «не выступили в защиту человечности и международного права, или определенным образом вовлеченные в агрессивные шаги против Украины». Хотя аргументы по каждым конкретным компаниям тогда не приводились.

Скорее всего, ограничения по Фридом Финанс вводились из-за связей с россией. Именно в рф компания начинала работу, и этот рынок называли вторым среди важнейших для холдинга. Также основатель Фридом Финанс Тимур Турлов был гражданином рф, хотя незадолго после начала полномасштабной войны сменил паспорт на казахский.

Власти применили к подсанкционным компаниям широкий перечень мер, а именно:

блокировка активов;

полное прекращение торговых сделок;

предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;

остановка выполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или остановка лицензий и других разрешений;

запрет на участие в приватизации и аренде госимущества.

Реагируя на санкции, НКЦБФР приостановила лицензию Фридом Финанс. В то же время проблема возникла из-за того, что ограничения касались не только счетов непосредственно брокера, но и его клиентов.

Их средства и ценные бумаги оказались заблокированными. При этом записи о праве собственности на них оставались, никто из них не конфисковывал. Владельцам ОВГЗ даже начислялись купонные выплаты, но как-то распоряжаться активами или просто забрать средства они не могли. Выплаты по облигациям поступали на счета Нацбанка, откуда должны были бы идти к брокеру. Но поскольку он под санкциями, оставались у регулятора.

Как рассказали «Минфину» клиенты Фридом Финанс, в НБУ им объясняли, что деньги будут выплачены сразу, как это будет позволено. То есть, в теории, это может произойти после снятия санкций или перевода клиентов на обслуживание в другое учреждение.

В целом на момент введения санкций в ФФУ было открыто 12 748 счетов в ценных бумагах, 95% из них принадлежали физическим лицам. Общая стоимость заблокированных на счетах компании активов составляет 3,5 млрд грн.

«Самое позорное, что 2,5 тыс. клиентов Фридом Финанс инвестировали через этого брокера в военные облигации, а сейчас государство их просто кинуло», — возмущается народный депутат Ярослав Железняк.