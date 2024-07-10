Растаможка авто: почему таможенники активно завышают платежи и как этого избежать

Украинские водители жалуются, что таможенники снова начали существенно завышать платежи за б/у автомобили. «Минфин» разбирался, что сейчас происходит с растаможкой автомобильного секонд-хенда.

За растаможку транспорта на украинской таможне насчитывают несколько видов налогов и сборов — НДС, пошлину и акциз. Два их них — налог на добавленную стоимость и таможенная пошлина — привязаны к оценочной стоимости авто и составляют 20% и 10% соответственно. Размер акцизного сбора зависит от объема двигателя и года выпуска машины.

То есть, в зависимости от того, как таможенники оценят авто, стоимость оформления может существенно меняться. «Разница варьируется от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов», — говорит руководитель Института исследований авторынка Станислав Бучацкий.

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«Лишние» тысячи евро

Проблема завышения таможенной стоимости авто для украинских водителей не новая. Но в последнее время она заметно обострилась.

Как рассказал «Минфину» киевлянин Виталий одну из типичных историй, в которую сейчас массово попадают наши соотечественники-автолюбители. Итак, еще несколько месяцев назад Виталий купил в Германии грузовой Volkswagen Transporter 2021 года выпуска.

«Специально выбирал авто с электрическим двигателем, рассчитывал, что его вообще можно будет ввезти с минимальными налогами, так как в Украине действуют льготы на растаможку электрокаров (НДС и таможенная пошлина — 0%, акциз зависит от емкости батареи, но в любом случае не превышает нескольких сотен евро — ред.). Машину купил после ДТП со значительными повреждениями, но зато дешевую — всего за 7,5 тысяч евро, что для трехлетнего авто такого класса — вообще не деньги», — говорит Виталий.

Услугу по доставке автомобиля в Украину он заказал частному предпринимателю из Ивано-Франковской области. Соответственно, растаможка машины шла через местную таможню.

«Там насчитали просто огромную сумму. Оказалось, что на грузовые электрокары, в отличие от легковых, нужно платить не только акциз, но еще и сбор в 10% от стоимости авто. И тут начались сюрпризы.

Машину, которую я купил за 7,5 тысяч евро, таможенники оценили в 17,9 тысяч евро. И с этой суммы насчитали платеж за растаможку почти в 1,8 тысяч евро. Договор купли-продажи с указанной суммой сделки во внимание не приняли, как и результаты дополнительной экспертизы о том, что машина сильно повреждена и требует ремонта, ведь она вообще не на ходу", — рассказывает Виталий.

Впрочем, по его словам, проблему удалось решить через знакомого брокера, который помог растаможить авто на другой таможне уже по «нормальной» цене — за 750 евро. То есть платеж снизился больше чем на тысячу евро. Но пришлось заплатить 300 евро «благодарности».

Подобных историй в водительском сообществе — огромное количество. Водители жалуются, что им «на ровном месте» насчитывают на 500−1000, а то и несколько тысяч евро больше. И выбор невелик — плати, договаривайся или вывози авто обратно в Европу.

Сами водители связывают «обострение» на границе с повышением планов по сборам, которое спустили таможне. Дескать, из-за этого таможенники «зверствуют». В Государственной таможенной службе отметили, что оформление транспорта идет согласно законодательству — оценочную стоимость авто определяют по критериям, прописанным в Таможенном кодексе.

Вместе с тем Бучацкий подтвердил, что растаможка б/у авто обросла многочисленными схемами. И Таможенный кодекс с прописанными в нем формулами расчета цены авто этому не мешает.

Таможенные формулы

В Таможенном кодексе прописано 6 методов определения таможенной стоимости товара. К машинам обычно применяют два из них. Первый — документальный.

Владелец транспортного средства должен предоставить пакет документов, которые подтверждают сумму, за которую авто было куплено: договор купли-продажи, справку из банка о перечислении средств, экспортно-импортную декларацию, данные о стоимости доставки, страхования (если оно проводилось).

Если пакет документов неполный или же у таможенников возникли сомнения в их достоверности, включается дополнительный метод оценки — экспертный.

«Тут принимаются во внимание выводы эксперта о состоянии авто, данные о стоимости аналогичных транспортных средств за границей и в Украине», — объяснил Бучацкий.

Нередко дополнительный метод оценки применяется и в том случае, если автоматическая система определяет операцию по растаможке транспортного средства, как рисковую. Такое может случиться, если внесенная в систему стоимость авто сильно отличается от средних значений аналогичных транспортных средств, которые есть в базе таможенников.

Отметим, что через дополнительный метод оценки в Украине пускают очень многие б/у авто, которые завозят рядовые граждане.

Дело в том, что большинство наших водителей покупают авто в Европе за наличные, то есть у них нет подтверждения из банка о перечислении средств. Отчасти причина в том, что украинцы не могут перечислить средства через банк, так как у них нет документов, подтверждающих источник их происхождения. Следовательно, у них отсутствует один из самых важных документов, который нужен для первого метода таможенной оценки. Именно этот факт заставляет таможенников пускать в ход дополнительные формулы.

«Договора купли-продажи недостаточно для подтверждения стоимости авто. Как показывает практика, многие водители занижают суммы в таких договорах. Во многих европейских странах договориться о „нужной“ цене в договоре вполне реально, особенно если покупатель платит наличными. И украинцы этим пользуются. Поэтому подозрительность таможенников тут вполне обоснованная», — говорит Бучацкий.

Но у экспертов есть вопросы к дополнительному методу оценки. Скажем, там применяют данные о стоимости аналогичного авто за границей или в Украине. Но не учитывают, что, к примеру, продавец может дать большую скидку или транспортное средство сильно повреждено. Поэтому подтвердить ценник владельцу авто очень непросто.

Доходная арифметика

Схемы на растаможке, как правило, начинаются именно на этапе дополнительных методов оценки.

«Практика на нашей таможне вообще сильно отличается от теории. В критерии дополнительной оценки никто особо не вникает. У таможни есть таблица с самыми ходовыми моделями и ценами на них. И таможенный брокер уже заранее примерно знает, какая цена „проходная“ и во сколько обойдется растаможка», — говорит Бучацкий.

Тут подключается «человеческий фактор»: через брокеров, у которых есть связи среди таможенников, можно договориться о «правильной цене» и сэкономить на растаможке. Правда, не бесплатно. Многие автолюбители, с которыми общался «Минфин», назвали такой прайс: брокеру в этом случае платят до 200 евро, таможеннику — 300 евро. В случае с дорогими авто суммы могут вырасти в 2−3 раза.

Стоит сказать, что этой «услугой» пользуются не только водители, которые добиваются честной оценки, но и те, кто хочет растаможить авто по заниженной стоимости.

«Сложился своего рода коррупционный консенсус. Многие водители готовы заплатить 500 евро, чтобы им насчитали растаможки на 1000−1500 евро меньше. А таможенники делают исключения и „не замечают“ слишком дешевых авто», — говорит Бучацкий.

По его словам, возникла парадоксальная ситуация — на разных таможнях одно и то же авто могут оценить в разную сумму и насчитать платежи за оформление, которые отличаются в несколько раз. Поэтому водители, которым «не подошла» сумма, выставленная на одной из таможен, попросту едут на другую и пытаются договориться о «скидках» там.

Но могут быть проблемы, так как авто, «засветившееся», но не оформленное через одну таможню, нередко вносят в «черный список». Поэтому оно автоматически попадает «под подозрение» и на остальных таможнях, — рассказал «Минфину» Виталий.

Как заставить таможенников считать честно

По словам Бучацкого, чтобы минимизировать риски неправильной оценки авто, владельцу стоит максимально тщательно готовить пакет документов. В частности, нужно побеспокоится о наличии подтверждения о перечислении средств продавцу авто из банка. Чтобы его получить, необходимо покупать автомобиль по безналичному расчету: если покупка идет за наличные — вы уже рискуете попасть под подозрение таможенников.

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Также автовладелец или его представитель должен предоставить договор купли-продажи, документы о снятии авто с учета по месту прежней регистрации, на его вывоз, справку о стоимости доставки, страховки.

Если у авто есть значительные повреждения, лучше сразу же заказать его экспертную оценку с указанием повреждений и уровня износа деталей, а также примерную калькуляцию восстановления.

В качестве аргумента для таможенников, можно сохранить ссылку на объявление на профильном иностранном ресурсе, по которому вы купили авто (обычно там публикуется цена, выставленная продавцом).

Но даже наличие всех справок и экспертиз не исключает риска неправильной оценки, особенно, если авто машина действительно куплена «подозрительно дешево». В этом случае лучше обратиться к юристам. Но стоит учитывать, что их услуги могут оказаться дороже, чем переплата за растаможку авто. Кроме того, пока будут идти разбирательства, машина должна оставаться на специальной площадке, «парковка» на которой стоит от 200 до 600 гривен в сутки.

Что изменит растаможка через «Дію»

О «человеческом» факторе в деле растаможки авто хорошо известно украинским властям. Чтобы его убрать, оформление машин хотят перенести в «Дію». «Минфин» уже подробно писал об этой инициативе. В Раде зарегистрирован законопроект № 10380, который прописывает таможенную очистку по новым правилам.

Как заявил глава Минцифры Михаил Федоров, главная задача новой услуги — оказаться от «ручного» оформления и автоматизировать определение таможенной стоимости авто. Федоров уверен, что это убьет коррупцию и сделает растаможку прозрачной и удобной, сама процедура будет занимать не больше часа и стоить дешевле, благодаря отказу от услуг таможенных брокеров.

Участники рынка настроены не столь оптимистично. Как говорит глава Autoconsulting Олег Омельницкий, все зависит от того, как выпишут окончательную редакцию проекта. Ведь «Дія» тоже может считать неправильно — все зависит от того, какому алгоритму оценки ее обучат.

К примеру, в нынешней версии проекта не предусмотрен отдельный алгоритм растаможки для авто после ДТП. То есть система может оценить их в такую же сумму, как и авто без повреждений.

«Непонятно также, оставят ли альтернативу — растаможивать авто через „Дію“ или так, как сейчас — через брокеров и таможню. В этом случае водители попросту будут искать варианты — посмотрят, сколько им насчитают „Дія“ и брокер, и выберут, где выгоднее. В этом случае коррупционные схемы, когда за определенную сумму можно будет „выторговать“ скидку, скорее всего, останутся», — подытожил Бучацкий.