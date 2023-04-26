США признали риск подрыва господства доллара: что происходит на самом деле

Закат эры мирового господства доллара — любимая тема кремлевской пропаганды. Поэтому российские СМИ с удовольствием процитировали заявление министра финансов США Джанет Йеллен о влиянии санкций против страны-агрессора на мировую гегемонию доллара, сделанное ею в телеинтервью CNN. «Минфин» расспросил на эту тему экспертов и собрал их ожидания по изменению роли доллара в расчетах и накоплениях.

Что сказала Йеллен

Последние новости о расширении использования других валют в международных расчетах сделали тему дальнейшей гегемонии доллара одной из ключевых в интервью Йеллен CNN. Но, понятно, говорила она не совсем то, что растиражировали СМИ страны-агрессора.

По словам американского министра финансов, санкции эффективно ограничивают доходы россии и лишают ее ресурсов, заставляя обращаться к Северной Корее и Ирану за новым оружием.

На вопрос журналиста, представляют ли нынешние санкции против россии, Ирана и других стран какую-либо угрозу могуществу американской валюты, Йеллен ответила следующее:

«Существует риск, когда мы используем финансовые санкции, связанные с долларом, что со временем это может подорвать гегемонию доллара. Но это чрезвычайно важный инструмент, который мы стараемся использовать с умом».

Она признала, что россия, Иран и Китай ищут альтернативы. «Но доллар используется в качестве мировой валюты по причинам, по которым другим странам нелегко найти альтернативу с такими же свойствами», — добавила министр.

Примеры включают широкое использование доллара, развитые рынки казначейских обязательств США с их государственными облигациями, которые считаются самыми безопасными активами, обширные рынки капитала и верховенство закона.

«Мы не видели ни одной другой страны, в которой была бы базовая институциональная инфраструктура, которая позволила бы ее валюте выполнять подобную роль», — заключила Йеллен.

Что показывают наблюдения МВФ

Однако тревожные новости для любителей долларов появлялись и ранее. Еще перед войной много шуму наделала аналитика МВФ о снижении до 25-летнего минимума доли доллара в мировых золотовалютных резервах центробанков.

Тогда Серкан Арсланалп, замначальника отдела платежного баланса Статистического департамента МВФ, и Чима Симпсон-Белл, экономист в Статистическом департаменте МВФ, проанализировали валютные покупки центробанков с 1999 г (момента введения евро). В ходе их исследования выяснилось, что доля доллара в запасах ЦБ сократилась сразу на 12% — с 71% до 59%. Эксперты пришли к выводу, что тенденция с дедолларизацией ЗВР в мире продолжится.

«Доля доллара США в мировых резервах продолжит снижаться, поскольку центральные банки стран с формирующимся рынком и развивающихся стран стремятся еще больше диверсифицировать валютную структуру своих резервов», — говорится в аналитике МВФ.

Данные: МВФ

Более свежая статистика МВФ показывает, что по итогам 2022 года доля «американца» в мировых резервах сократилась еще на 0,64% до 58,36%.

«Если брать тенденцию последних трех лет, то наблюдалась постепенное снижение доли доллара в пределах 2% (с 60,45% до 58,36%). Доля евро практически не изменилось — с 20,59% и 20,47%. Немного прибавили фунт, канадский доллар и юань, но это в пределах 0,4−0,2% каждый», — проанализировал «Минфину» статистику последних лет казначей банка «Кредит Днепр» Юрий Гриненко.

Впрочем, даже после снижения спроса на доллар со стороны центробанков, он продолжил доминировать в их резервах. Это также видят в МВФ, истерики о снижении влияния «американца» там не поднимают: доля всех остальных валют в мировом золотовалютном запасе сильно уступает доллару:

евро — 20,47%;

японская иена — 5,51%;

фунт стерлингов — 4,95%;

китайский юань — 2,69%;

канадский доллар — 2,398%.

В 5-ку наиболее популярных не вошли австралийский доллар, в который вложено менее 2% мирового ЗВР, и швейцарский франк с мизерной долей в 0,23%, хотя еще совсем недавно ему прочили более существенное влияние. На долю всех остальных инвалют пришлось лишь 3,45%.

Это мизер, если учесть, что в всего в мире 157 разных валют, которые ходят на территории 194 государств.

Данные: МВФ

«Для центральных банков есть необходимость держать значительную часть резервов именно в долларе США, так как в общем понимании именно облигации правительства Соединенных Штатов имеют наиболее высокий кредитный рейтинг и воспринимаются с точки зрения экономической теории как безрисковые активы.

Пока США остаются первыми по размеру мировой экономикой американская валюта будет играть определяющую роль в международной торговле", — объяснил «Минфину» мотивацию центробанков директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

Чем мир платит за товары

В тоже время доллар участвует почти в 90% мировых операций с иностранной валютой и является участником на одном из этапов в 85% сделок на спотовых, форвардных и своп рынках. Благодаря чему остается самой торгуемой валютой в мире.

Это данные международной финорганизации Банк международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS). Здесь отмечается сокращение доли второй наиболее торгуемой валюты — евро: с 39% в 2010 году до 31% в 2022-ом. А также небольшое увеличение в мировом обороте китайского юаня: на 1% — до 7%.

BIS показывает шкалу в процентах — это доля валюты в операциях от 200%, а не в привычных 100%. Поскольку каждая сделка имеет двух контрагентов и в ней принимают участие две разные валюты.

Оборот мирового валютного рынка

Данные: Bank for International Settlements

В международных расчетах доля доллара колеблется, но остается доминирующей: в январе 2023 года сократилась (по сравнению с декабрем-2022) на 1,77% до 40,12%, а в феврале 2023-го поднялась до 41,1%. Эту статистику регулярно озвучивает глобальная межбанковская система SWIFT. В последнем отчете она отметила в феврале этого года снижение доли расчетов в евро на 1,45% (до 36,43%).

Однако в SWIFT заметили, что нынешние 41,1% — это больше, чем доля использования доллара года назад, когда на него приходилось лишь 38,85% в международных расчетах.

В информации также отмечается увеличение интереса к китайскому юаню, однако его доля и близко не сопоставима с ключевыми мировыми валютами: выросла в феврале 2023 года на 0,28% — до 2,19%.

«Глобальный рынок капитала все равно остается долларовым. Две крупнейшие фондовые биржи — в США. С точки зрения инвестора, доллар — самая ликвидная из всех резервных валют. Даже евро и близко не может конкурировать с американским долларом по этому параметру. Выбить с рынков капитала доллар в таких условиях почти невозможно», — говорит председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек.

Всего эксперты выделили три основные причины доминирования доллара в мире:

Активное развитие торговых отношений и высокая ликвидность американской валюты. Доллар намного проще продать/купить, чем любую другую валюту в мире, в ней номировано множество привлекательных активов. В США находятся две крупнейшие фондовые биржи: Нью-Йоркская фондовая биржа и фондовая биржа Nasdaq.

Доллар намного проще продать/купить, чем любую другую валюту в мире, в ней номировано множество привлекательных активов. В США находятся две крупнейшие фондовые биржи: Нью-Йоркская фондовая биржа и фондовая биржа Nasdaq. Интересная доходность по госдолгу США при низких рисках. Благодаря росту ставок ФРС, лишь за последний год доходности по 10-летним казначейским обязательствам (Treasury Bills) поднялись более чем на 20%. В 2022 году на пике (24 октября) она достигали 4,25% годовых, а в 2023-м максимум был на 3,97% (7 марта). На 24 апреля держалась на уровне 3,52% годовых.

при низких рисках. Благодаря росту ставок ФРС, лишь за последний год доходности по 10-летним казначейским обязательствам (Treasury Bills) поднялись более чем на 20%. В 2022 году на пике (24 октября) она достигали 4,25% годовых, а в 2023-м максимум был на 3,97% (7 марта). На 24 апреля держалась на уровне 3,52% годовых. Высокое доверие к США и их экономике. Невзирая на многочисленные мировые финансовые кризисы, которые начинались именно с Соединенных Штатов, а также банкротства крупных американских банков.

«Доверие формируется из массы параметров, которые не всегда можно измерить. Например, одна из лучших в мире систем защиты прав собственности, судебная система, демократическое устройство. Все это дает понимание любому инвестору, что вложенные в американские активы средства будут принадлежат ему. Ничего подобного нельзя сказать ни о Китае, ни о Бразилии, ни, тем более, о россии. А значит и доверие к валютам этих стран всегда будет под вопросом», — подчеркнул Свитек.

Почему заговорили о дедолларизации

В последние годы сторонники дедолларизации получили больше аргументов.

«Стал усиливаться процесс деглобализации и разделения мировой экономики на региональные сегменты, стремящиеся усилить свою экономическую независимость и обособленность. Дополнительную поддержку этому процессу оказывают санкции против россии после начала ее агрессии против Украины», — пояснил глава департамента корпоративного анализа группы ICU Александр Мартыненко.

Дальнейшее развитие ситуации во многом будет зависеть от того, чем закончатся санкционные войны между рф и западным миром, а также противостояние по линии США-Китай.

«Китай является крупнейшим инвестором в американскую экономику. В целом же тенденция на дедолларизацию просматривается, и она спровоцирована внешними причинами: из-за перехода части расчетов на другие валюты и повышения рисков госнакоплений в долларах/евро.

Та же Индия признает, что торгует с РФ в разных валютах, но вот склонность к валютным накоплениям в госсекторе после заморозки ЗВР существенно снизилась (валюта сразу направляется на покупку товаров, а не зависает в Фондах, как раньше)", — говорит директор департамента рыночных исследований рейтингового агентства IBI-Rating Виктор Шулик.

В выигрыше от этой ситуации оказывается Китай из-за повышения спроса на расчеты в его юане через валютные свопы.

«При этом, РФ активно тратит накопленные ранее валютные запасы и больше денег вбрасывает в реальный сектор. Такая себе антикризисная стратегия на практике», — добавил Шулик.

К слову, несмотря на пропагандистские заявления, рф по-прежнему остается критически зависимой от доллара и евро. В отчете, опубликованном центральным банком россии, говорится, что, несмотря на введенные санкции, почти половина импортных/экспортных контрактов по-прежнему номинирована в долларах и евро, даже если расчеты по ним часто осуществляются в разных валютах. «Доллар США и евро часто являются предпочтительными валютами для экспортеров из дружественных стран», — говорится в сообщении российского центробанка.

Вместо доллара золото и биткоин

Общая нестабильность в мире сильно подогрела спрос на накопительный актив-убежище — на золото, причем, как со стороны населения или бизнеса, так и со стороны центробанков разных стран.

Изменения мировых золотых резервов центральных банков

Это подтверждается данными Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC): за 2022 год центральные банки мира докупили 1136 т. золота на общую сумму $70 млрд — это максимальный годовой прирост с 1967 года. Их приобретения увеличили общий мировой спрос на благородный металл до 4741 т. — это на 18% больше, чем в 2021 году.

Топ-10 стран с крупнейшими запасами золота в своих резервах на январь 2023 года:

США — 8133,5 т. (67,08% доля золота в золотовалютных резервах); Германия — 3355,1 т. (66,53%); Италия — 2451,8 т. (63,63%); Франция — 2436,8 т. (58,59%); россия — 2301,6 т. (21,24%); Китай — 2010,5 т. (3,55%); Швейцария — 1040 т. (6,68%); Япония — 846 т. (4,02%); Индия — 787,4 т. (8,09%); Нидерланды — 612,5 т. (56,35%).

Украина в импровизированном «золотом» рейтинге из 100 стран заняла 58 место, имея на начало года 27,06 т. благородного металла и долю в ЗВР на уровне 5,54% при общем размере золотовалютных резервов на уровне $28,5 млрд. Доминировали же в них ценные бумаги — 66,7% (на $19 млрд).

В 2023 году, по мнению аналитиков WGC, центробанки продолжат запасаться золотом, хотя менее активно. Поскольку ранее сделанные покупки слитков вымыли весомую часть доллара и ценных бумаг из мировых ЗВР.

Спрос на золото толкает вверх цены. 2022 год начинался на мировом рынке золота с цены тройской унции (31,1 грамм) на уровне $1867, а заканчивался уже на $1999. В 2023-м максимальный ценник металла достигал $2 011/тр. унция.

«Вполне возможно, что восходящий тренд цен на золото продолжится на горизонте до 2025 года. По прогнозам Eavex Capital, цена за тройскую унцию золота через два года достигнет 2300 долларов за тройскую унцию», — спрогнозировал Дмитрий Чурин.

Если в накоплениях эксперты отмечают усиление позиций золота, то в расчетах ощущается повышение интереса к криптовалютам. В первую очередь, Bitcoin, Ethereum, Tether и Ripple.

Виртуальными монетами могут активнее пользоваться те, кто не захочет/не сможет выполнить требования финансового мониторинга и валютного контроля, которые усиливаются с каждым годом, как в Украине, так и по всему миру. Пока массовости по этой части не наблюдается, но крипта постепенно становится более популярной

«Многие экспортно-импортные операции реального бизнеса являются достаточно простыми, но требуют лишних документов для банков. Потому возникает соблазн воспользоваться криптовалютой как средством платежа, не требующим участия банка в виде посредника. Хотя на данном этапе развития криптовалюты еще не выглядят как замена обычным валютам, но уже существуют сегменты международного бизнеса, способные работать именно в криптовалютном формате, избегая валютного регулирования», — сказал Чурин.

Что будет с долларом

Тем не менее, эксперты не верят в заметное снижение влияния доллара. Даже с учетом усиления санкций в отношении рф и стран, которые решатся помогать агрессору. А также при условии дальнейшего роста интереса к золоту и криптовалютам.

«Даже в таких условиях доллар еще долго может удерживать свое доминирование. Главные причины — большой размер и большая стабильность американской экономики по сравнению с другими ведущими экономиками мира, а также ее открытость и правовая защищенность. Это обуславливает высокое удобство и надежность доллара, как валюты транзакций и инвестиций. Для того, чтобы ослабить эти конкурентные преимущества, доллару нужны какие-то действительно масштабные и/или катастрофические события в американской и мировой экономике», — убежден Александр Мартыненко.

Ожидается, что в ближайшие годы доля доллара в международных расчетах и золотовалютных резервах центробанков будет двигаться в корридоре 2−3%, максимум — до 5%.

«Система слишком инертна, а альтернатива валютам центробанков (пускай даже и цифровым) пока представляется слишком рискованной. Экономика и уровень влияния США в мире остаются сильными, а валюта удобной из-за развитой инфраструктуры расчетов. К тому же Соединенные Штаты имеют неплохие шансы получить дополнительный импульс для своего ВПК и промышленного сектора в целом на фоне усиления нестабильности и дорогих энергоносителей в Европе/Азии. А это значит, что им не потребуется искусственно ослаблять валюту в ближайшее время», — считает Виктор Шулик.

Доля китайского юаня, индийской рупии и валют нефтедобывающих стран Персидского залива может подрасти за ближайшие годы. Однако аналитики уверены, что это будет незначительный и почти незаметный рост в рамках 1−2%.

Что изменится в Украине

На Украине и на курсе гривна/доллар изменение ситуации на мировом валютном рынке сказаться не должно.

«Украинский валютный рынок еще более искусственный чем мировой. У нас пока действует директивная привязка валюты, ограничен товарооборот и очень слабая экономика. Говорить о влиянии курсовой поддержки экономики преждевременно», — заверил Шулик.

Тем более, что после начала войны Национальный банк ввел в Украине массу ограничений по покупке инвалюты на безналичном и наличном рынке. Это касается и курсовых отклонений (в рамках 1%) на межбанке, и покупки физлицом на счет инвалюты не более чем на 100 тыс./месяц, и прочего.

Запреты и ограничения — вынужденные меры, призванные защитить нашу экономику, финансовые рынки и гривну на время военных действий. Вряд ли Нацбанк решиться на их отмену до победы Украины или сразу после нее.

«В первую очередь, отмена валютных ограничений будет зависеть от хода военных действий, восстановления украинского экспорта, от бесперебойности/своевременности международной помощи нашей стране и от возвращения украинских беженцев (от уменьшения объемов конвертаций в инвалюту через расчеты с гривневых карт за рубежом).

Понятно, что это восстановление будет поэтапным и непростым с учетом серьезных потерь украинского бизнеса от боевых действий. Потому не жду, что все ограничения отменят одномоментно. Какие-то отменят еще во время войны, а какие — уже после победы", — отметил «Минфину» финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

После отмены военных ограничений Национальный банк сможет вернуться к дорожной карте по общей либерализации правил для украинского валютного рынка. По ней НБУ работал до полномасштабного вторжения под контролем МВФ.

Не исключается дальнейшее увеличение Нацбанком доли золота в ЗВР, а также усиление евровалюты в валютной корзине.

«Украинская экономика помимо доллара также активно использует евро, что не удивительно, так как страны Европейского союза являются основными нашими торговыми партнерами, обеспечивая приблизительно 60% оборота по украинскому товарному экспорту и 46% по товарному импорту. Соответственно, вполне можно ожидать, что Нацбанк примет решение увеличить долю евро в золотовалютных резервах страны», — полагает Дмитрий Чурин.

Когда будет запущен этот процесс — зависит от победы Украины и от скорости восстановления нашей экономики.