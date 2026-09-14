На этой неделе несколько ключевых факторов будут определять динамику мировых рынков и, соответственно, влиять на курс доллара и евро в Украине.
Почему 15-16 сентября курс будет штормить и стоит ли бежать в обменник
Основные внешние факторы
Ситуация на Ближнем Востоке. Перспективы завершения войны между США и Ираном пока остаются неопределенными, а интенсивность боевых действий вновь возрастает. Это уже отразилось на мировой экономике: нефть подорожала до $104−108 за баррель. Пока предпосылок для существенного снижения цен не наблюдается.
Динамика цен на нефть марки Brent
Дорогая нефть усиливает инфляционное давление практически во всем мире. Центробанки развитых стран не могут игнорировать этот фактор и пытаются сдерживать рост цен с помощью инструментов монетарной политики.
Именно поэтому 10 сентября ЕЦБ повысил ставки на 0,25% годовых — до 2,5−2,9%. Решение уже отразилось на динамике пары евро/доллар и, соответственно, влияет на курс евро в Украине.
Мой прогноз стоимости нефти Brent на 14−18 сентября: $101−115 за баррель в зависимости от развития событий в Ормузском проливе.
Заседание ФРС США и решение по процентным ставкам 16 сентября. Американский регулятор также не может игнорировать рост стоимости энергоносителей на фоне войны на Ближнем Востоке и сохраняющееся инфляционное давление внутри страны. Согласно опубликованным 11 сентября данным за август, годовая инфляция в США осталась на уровне 3,4%, не изменившись по сравнению с июлем 2026 года.
При этом последнее подорожание нефти выше $100 за баррель еще не успело в полной мере отразиться на показателях инфляции. Такой эффект обычно проявляется с временным лагом, который в данном случае может составить около одного-полутора месяцев.
Таким образом, инфляция в США остается высокой — 3,4% в годовом выражении. Одновременно государственный долг превысил $40 трлн, сохраняются проблемы во внешней торговле и напряженность в отношениях с рядом торговых партнеров и союзников по НАТО.
Дополнительным фактором становятся предстоящие в начале ноября промежуточные выборы в законодательные органы США, по итогам которых республиканцы могут потерять часть своих позиций. К этому добавляется ряд нерешенных геополитических проблем — от войны России против Украины до напряженности между США и Китаем вокруг Тайваня.
В этих условиях ФРС приходится принимать решения с учетом не только макроэкономических показателей, но и более широкого геополитического контекста. Дополнительное давление создает позиция президента США Дональда Трампа, который требует от главы Федрезерва Кевина Уорша снизить процентные ставки до конца года, чтобы поддержать американскую экономику и уменьшить стоимость обслуживания государственного долга.
Сочетание геополитической напряженности и изменений в экономической политике США повышает неопределенность вокруг ближайших решений ФРС. Это может усилить волатильность доллара и нервозность инвесторов.
Сейчас целевой диапазон ставки Федрезерва составляет 3,50−3,75% годовых, а вероятность ее повышения на 0,25 п. п. на ближайшем заседании остается достаточно высокой. Поэтому 15−16 сентября, непосредственно перед объявлением решения ФРС и во время комментариев Кевина Уорша, вероятны спекулятивные колебания пары евро/доллар. Они будут напрямую влиять и на курс евро в Украине.
Мой прогноз по паре евро/доллар на 14−18 сентября 2026 года — 1,151−1,173 доллара за евро с ежедневными колебаниями до 0,3−0,5 цента.
Для украинского рынка это потенциально означает колебания курса евро в пределах 13−22,5 копейки в течение большинства дней недели. Исключением могут стать 15−16 сентября: на фоне решения ФРС и спекулятивной активности колебания пары евро/доллар могут увеличиться до 0,4−1 цента, что для Украины соответствует волатильности курса евро примерно в пределах 18−45 копеек.
Золото
На этой неделе динамика цен на золото будет зависеть прежде всего от решения ФРС США, действий крупнейших центробанков и геополитических новостей. Спрос на физическое золото со стороны центробанков, вероятно, сохранится, а в сочетании с покупками частных инвесторов и хедж-фондов это будет поддерживать котировки драгоценного металла.
При этом локальные коррекции могут использоваться крупными игроками для наращивания позиций по более низким ценам.
Динамика цен на золото
Текущая динамика свидетельствует о высокой неопределенности среди инвесторов. Любые существенные позитивные или негативные новости с Ближнего Востока, а также сигналы ФРС 15−16 сентября способны значительно усилить волатильность золота.
По моему прогнозу, 14−18 сентября золото будет торговаться в диапазоне $4 150−4 580 за унцию, а ежедневные колебания могут составлять $35−75.
Наибольшая волатильность вероятна 15−16 сентября, когда к новостям из района Ормузского пролива добавится реакция рынков на решение ФРС. В эти дни диапазон внутридневных колебаний может увеличиться до $47−110 за унцию.
Динамика цен на серебро
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