Почему 15-16 сентября курс будет штормить и стоит ли бежать в обменник

На этой неделе несколько ключевых факторов будут определять динамику мировых рынков и, соответственно, влиять на курс доллара и евро в Украине.

Основные внешние факторы

Ситуация на Ближнем Востоке. Перспективы завершения войны между США и Ираном пока остаются неопределенными, а интенсивность боевых действий вновь возрастает. Это уже отразилось на мировой экономике: нефть подорожала до $104−108 за баррель. Пока предпосылок для существенного снижения цен не наблюдается.

Динамика цен на нефть марки Brent

Дорогая нефть усиливает инфляционное давление практически во всем мире. Центробанки развитых стран не могут игнорировать этот фактор и пытаются сдерживать рост цен с помощью инструментов монетарной политики.

Именно поэтому 10 сентября ЕЦБ повысил ставки на 0,25% годовых — до 2,5−2,9%. Решение уже отразилось на динамике пары евро/доллар и, соответственно, влияет на курс евро в Украине.

Мой прогноз стоимости нефти Brent на 14−18 сентября: $101−115 за баррель в зависимости от развития событий в Ормузском проливе.

Заседание ФРС США и решение по процентным ставкам 16 сентября. Американский регулятор также не может игнорировать рост стоимости энергоносителей на фоне войны на Ближнем Востоке и сохраняющееся инфляционное давление внутри страны. Согласно опубликованным 11 сентября данным за август, годовая инфляция в США осталась на уровне 3,4%, не изменившись по сравнению с июлем 2026 года.

При этом последнее подорожание нефти выше $100 за баррель еще не успело в полной мере отразиться на показателях инфляции. Такой эффект обычно проявляется с временным лагом, который в данном случае может составить около одного-полутора месяцев.

Таким образом, инфляция в США остается высокой — 3,4% в годовом выражении. Одновременно государственный долг превысил $40 трлн, сохраняются проблемы во внешней торговле и напряженность в отношениях с рядом торговых партнеров и союзников по НАТО.

Дополнительным фактором становятся предстоящие в начале ноября промежуточные выборы в законодательные органы США, по итогам которых республиканцы могут потерять часть своих позиций. К этому добавляется ряд нерешенных геополитических проблем — от войны России против Украины до напряженности между США и Китаем вокруг Тайваня.

В этих условиях ФРС приходится принимать решения с учетом не только макроэкономических показателей, но и более широкого геополитического контекста. Дополнительное давление создает позиция президента США Дональда Трампа, который требует от главы Федрезерва Кевина Уорша снизить процентные ставки до конца года, чтобы поддержать американскую экономику и уменьшить стоимость обслуживания государственного долга.

Сочетание геополитической напряженности и изменений в экономической политике США повышает неопределенность вокруг ближайших решений ФРС. Это может усилить волатильность доллара и нервозность инвесторов.

Сейчас целевой диапазон ставки Федрезерва составляет 3,50−3,75% годовых, а вероятность ее повышения на 0,25 п. п. на ближайшем заседании остается достаточно высокой. Поэтому 15−16 сентября, непосредственно перед объявлением решения ФРС и во время комментариев Кевина Уорша, вероятны спекулятивные колебания пары евро/доллар. Они будут напрямую влиять и на курс евро в Украине.

Мой прогноз по паре евро/доллар на 14−18 сентября 2026 года — 1,151−1,173 доллара за евро с ежедневными колебаниями до 0,3−0,5 цента.

Для украинского рынка это потенциально означает колебания курса евро в пределах 13−22,5 копейки в течение большинства дней недели. Исключением могут стать 15−16 сентября: на фоне решения ФРС и спекулятивной активности колебания пары евро/доллар могут увеличиться до 0,4−1 цента, что для Украины соответствует волатильности курса евро примерно в пределах 18−45 копеек.

Золото

На этой неделе динамика цен на золото будет зависеть прежде всего от решения ФРС США, действий крупнейших центробанков и геополитических новостей. Спрос на физическое золото со стороны центробанков, вероятно, сохранится, а в сочетании с покупками частных инвесторов и хедж-фондов это будет поддерживать котировки драгоценного металла.

При этом локальные коррекции могут использоваться крупными игроками для наращивания позиций по более низким ценам.

Динамика цен на золото

Текущая динамика свидетельствует о высокой неопределенности среди инвесторов. Любые существенные позитивные или негативные новости с Ближнего Востока, а также сигналы ФРС 15−16 сентября способны значительно усилить волатильность золота.

По моему прогнозу, 14−18 сентября золото будет торговаться в диапазоне $4 150−4 580 за унцию, а ежедневные колебания могут составлять $35−75.

Наибольшая волатильность вероятна 15−16 сентября, когда к новостям из района Ормузского пролива добавится реакция рынков на решение ФРС. В эти дни диапазон внутридневных колебаний может увеличиться до $47−110 за унцию.

Динамика цен на серебро

Решение ФРС и другие экономические события этой недели будут влиять и на рынок серебра. По моему прогнозу, 14−18 сентября серебро будет торговаться в диапазоне $60−71 за унцию с ежедневными колебаниями в пределах $1,6−2,9 за унцию. Поддержку ценам может оказывать прежде всего физический дефицит металла, используемого промышленностью. Кроме того, после усиления волатильности золота часть крупных спекулятивных игроков может переключить внимание на серебро, а на сырьевом рынке — также на медь. Читайте также: Валютный парадокс на $5,5 млрд: украинцы скупают доллар, банки везут евро Внутренние факторы, влияющие на курс доллара и евро в Украине Интервенции НБУ на межбанке. Нацбанк продолжит ежедневно продавать доллары, компенсируя повышенный спрос со стороны клиентов банков. НБУ остается крупнейшим продавцом валюты на межбанке: на него приходится до 60−75% ежедневного объема операций. Это позволяет регулятору сохранять значительное влияние на ситуацию на валютном рынке. По моему прогнозу, с 14 по 18 сентября для поддержки гривны на межбанке НБУ придется продать $1,15−1,42 млрд. Деловая активность компаний и период бюджетных платежей. До 20 сентября компаниям необходимо рассчитаться с государством по налоговым обязательствам. Поскольку 19−20 сентября приходятся на выходные, бизнесу потребуется сформировать необходимый объем гривневой ликвидности заранее — не позднее четверга-пятницы. Это должно стимулировать более активную продажу валютной выручки экспортерами с понедельника по четверг и одновременно ограничить возможности импортеров по покупке валюты. Такой календарный фактор облегчит Нацбанку задачу по поддержанию стабильности гривны. В то же время из-за российских ударов по инфраструктуре многие крупные компании сталкиваются с логистическими проблемами. Потребность бизнеса и государственных компаний в валюте для восстановления поврежденных объектов и пополнения преимущественно импортных товарных запасов будет поддерживать спрос на высоком уровне. Население также продолжит покупать валюту в рамках лимитов, расширенных Нацбанком с 11 августа. По моему прогнозу, превышение объемов покупки валюты населением — на банковские карты и на наличном рынке — над объемами ее продажи составит $21−55 млн в день. Продолжение российских ударов по портовой, складской и другой инфраструктуре также будет существенно влиять на поведение участников рынка и объем предложения валюты со стороны экспортеров. Читайте также: Рейтинг устойчивости: какие банки крепче всего стоят на ногах и кому доверяют вкладчики Прогноз курса доллара и евро на 14−18 сентября Межбанк При прогнозируемом диапазоне пары евро/доллар на мировом валютном рынке 1,151−1,173 доллара за евро и рассчитанном мною диапазоне котировок безналичного доллара 44,30−44,95 грн ожидаемый диапазон безналичного евро составит 51,30−52,10 грн. Наличный рынок С 14 по 18 сентября обменники финкомпаний и большинство банков будут работать со спредом в пределах 15−25 копеек по доллару и 20−50 копеек по евро, периодически корректируя котировки в течение дня в зависимости от ситуации на украинском межбанке и динамики пары евро/доллар на мировом рынке. Наиболее активно банки и обменники, вероятно, будут пересматривать котировки 15−16 сентября, когда волатильность пары евро/доллар может существенно возрасти перед объявлением решения ФРС по ставкам, непосредственно после него и на фоне последующих комментариев руководства американского регулятора. Курс покупки и продажи наличного доллара в банках ожидается в диапазоне 44,20−45,25 грн, в обменниках финансовых компаний — 44,25−45,20 грн. Курс наличного евро в банках ожидается в диапазоне 51,20−52,60 грн, в обменниках финансовых компаний — 51,25−52,50 грн.