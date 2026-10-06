Во вторник, 6 октября, средний курс доллара прибавил 4 копейки в покупке и продаже. Курс евро не изменился в покупке и потерял 3 копейки в продаже.
Доллар пошел вверх, евро стабильно: курс валют во вторник
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Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,79−45,32 грн. Евро покупают за 50,24 грн, а продают за 50,92 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,85−45,01 грн, евро — 51,67−50,95 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 45,01−45,04 грн. Торги по евро проходят на уровне 50,47−50,49 грн.
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Источник: Минфин
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