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6 октября 2026, 8:00 Читати українською

Украинцы уже дают Польше около 94 млрд злотых: как беженцы влияют на экономику

Украинские беженцы все более заметно влияют на экономику Польши. По оценке нового исследования UNHCR и Deloitte, в 2025 году их вклад в польский ВВП составил около 2,4% или примерно 94 млрд злотых. Обновленная аналитика была обнародована 1 октября 2026 года. Об этом пишет руководитель Международного Центра Научных исследований Виртус и главный редактор научного журнала Corporate Ownership and Control Александр Костюк.

Украинские беженцы все более заметно влияют на экономику Польши.
Украинские беженцы все более заметно влияют на экономику Польши.
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Занятость украинцев выросла до 76%

Одним из главных каналов экономического эффекта остается трудоустройство.

Уровень занятости украинских беженцев трудоспособного возраста вырос до 76%, в то время как в 2024 году составил около 69%. Таким образом, всего за год показатель увеличился примерно на 7 процентных пунктов.

Это означает, что все большее количество украинцев переходит от зависимости от социальной поддержки к зарплатам, уплате налогов и социальных взносов, а также формированию собственного потребительского спроса.

Вытеснение поляков с рынка труда не зафиксировано

В исследовании не было обнаружено убедительных доказательств того, что украинские беженцы массово вытесняют поляков с рабочих мест или снижают уровень их зарплат.

Экономический эффект для Польши формируется посредством расширения предложения труда, заполнения дефицитных вакансий, предпринимательства, профессиональной специализации и дополнительного внутреннего спроса.

Читайте: С 8 июля Польша меняет правила трудоустройства: что важно знать украинцам

То есть речь идет не только об увеличении количества работников, но и о расширении объемов производства и потребления.

Доля в ВВП немного снизилась

Оценка вклада украинских беженцев в ВВП Польши уменьшилась примерно с 2,7% в 2024 году до 2,4% в 2025-м.

В то же время это не обязательно свидетельствует об ухудшении интеграции. Напротив, занятость украинцев продолжает расти.

Такое движение может означать переход от первоначального мощного эффекта массовой миграции к более стабильной модели, в которой украинцы все глубже интегрируются в польский рынок труда.

Человеческий капитал работает уже на польскую экономику

Фактически человеческий капитал, сформированный в Украине, уже генерирует в Польше десятки миллиардов злотых добавленной стоимости.

Читайте: В Польше вступили в силу изменения по трудоустройству иностранцев: кого это касается

Чем дольше работают украинцы, строят карьеры, создают бизнес и закрепляются на польском рынке, тем сильнее становятся их экономические связи со страной пребывания — и тем сложнее может быть их возвращение в Украину.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
6 октября 2026, 11:31
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Сразу видно «экспертов» от Минфина!!!
А вы расскажите что такое …беженцы… И как они могут …влиять на экономику. если идя на оф работу они автоматически теряют свой статус… беженец???
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