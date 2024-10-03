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3 октября 2024, 12:16 Читати українською

В Украине появилась новая каста налогоплательщиков: кто они и что получат

1 октября вступил в силу закон (№ 11084), который предусматривает создание и ведение перечня предприятий с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства. Этот список неофициально называют «клубом белого бизнеса». Как будет работать эта система, «Минфину» рассказал Дмитрий Сирота, управляющий партнер ЮК Syrota Dzis Melnyk&Partners.

1 жовтня набрав чинності закон (№ 11084), який передбачає створення та ведення переліку підприємств з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства.

Что такое «Клуб белого бизнеса»

Закон вводит новый термин — «налогоплательщик с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства». Это понятие будет применяться до конца года, в котором в Украине будет прекращено действие военного положения.

Для предприятий, подпадающих под это понятие, вводится особый режим сборов, платежей и администрирования налогов, осуществляемый налоговыми и таможенными органами.

Упоминаемые предприятия будут внесены в специальный перечень, создание и администрирование которого также предусмотрено новым законом. Обязанность по созданию данного перечня возложена на Государственную налоговую службу и будет публиковаться на ее официальном сайте с пятнадцатого рабочего дня со дня его утверждения.

Таким образом украинские предприниматели будут сотрудничать не с фискально-ориентированным контролером, которым раньше был налоговый инспектор по сопровождению уплаты налогов, а по факту — с клиентоориентированным менеджером. Он должен будет всячески способствовать дееспособности украинского бизнеса в условиях военного положения в нашей стране. По крайней мере, сейчас так декларируется.

Следует также отметить, что нормативно-правовой акт предусматривает сопровождение и корректировку налоговых действий отечественных предпринимателей на изменение стратегии выявления и наказания за ошибки в уплате налогов.

Члены «Клуба белого бизнеса» получат ряд преимуществ:

  • контролирующие органы не будут начинать на таких предприятиях фактические проверки по вопросам лицензирования и хранения топлива для нужд собственного потребления и/или промышленной переработки.
  • мораторий на документальные внеплановые проверки, хотя предусмотрены и исключения из правил.
  • предоставление квалифицированных консультаций по системе налогообложения в течение 15 календарных дней со дня получения налоговой соответствующего обращения от предпринимателя.
  • возможность по запросу получить от контролирующего органа расширенную информацию о налоговых рисках в будущей деятельности, а также консультации по устранению таких рисков.
  • закрепление персонального комплаенса-менеджера от территориального органа ГНС. Такой менеджер будет отвечать за взаимодействие с налогоплательщиком и предоставление ему консультаций.

Как вступить в клуб

Требования к налогоплательщикам для попадания в «клуб»:

  • Отсутствие задолженности по оплате ЕСВ.
  • Отсутствие нарушений налоговых обязательств по представлению отчетности.
  • Отсутствие налоговых уведомлений-решений (НУР), касающихся нарушения предельных сроков расчетов по экспортно-импортным операциям.
  • Отсутствие начатой процедуры прекращения предпринимательской деятельности.
  • Отсутствие возбужденного производства по делу о банкротстве и т. д.

Попадание в «Клуб белого бизнеса» еще не означает, что предприятие сможет в нем остаться, потому что критерии пребывания в списке довольно строгие.

Что будут знать о членах клуба

Информация, указываемая о налогоплательщиках с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства:

  • Для физических лиц-предпринимателей нужно предоставить фамилию, имя, отчество, а для юридических лиц — наименование.
  • Налоговый номер или серия и номер паспорта (в случае отказа от упомянутого кода).

Каждый налогоплательщик может отказаться от обнародования данных о себе, для чего нужно будет подать в ГНС соответствующее заявление. После этого контролирующий орган не будет выкладывать такую информацию на своем сайте. В любом случае, о факте включения или исключения из перечня плательщика будет сообщаться через личный электронный кабинет.

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Стоит ли делить бизнес на белый и не очень

Очевидно, что не все поддержали саму идею разделения украинского бизнеса на совестливый и не очень. Речь идет о четко разделенном бизнесе на белый и нет, что не может быть правильным в нынешних условиях.

Дискриминационный характер закона вполне очевиден. Почему другие добропорядочные плательщики, действующие по законодательству, но столкнувшиеся с определенной налоговой проблематикой (которая легко может возникнуть у любого предприятия, например, НУР, которое, кстати, в случае судебного обжалования, не вступает в силу до окончательного судебного решения), должны быть лишены более лояльного отношения ГНС Украины? Более справедливым все же видится полное равенство субъектов хозяйствования и отсутствие деления налогоплательщиков на «хороших» и «не очень».

Но определенные положительные сдвиги потенциально возможны, например, более оперативная консультационная поддержка и клиентоориентированный подход со стороны ГНС и меньшее давление при проверках. Впрочем, подобных инициатив можно упомянуть немало (например, «инвестиционные няни», офисы крупных налогоплательщиков и т. п.), которые, к сожалению, не оказали существенного влияния на бизнес-среду.

Поэтому важно наблюдать, как по факту идеи нового закона будут реализованы на практике.

Источник: Минфин
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