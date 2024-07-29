ООН готовит глобальное изменение налоговых правил: как Украине защитить свои интересы

Глобальные экономические вызовы побуждают международное сообщество более активно реформировать глобальную налоговую систему. Новой инициативой стало предложение ООН разработать Рамочную конвенцию о международном налоговом сотрудничестве. Документ может коренным образом изменить правила игры в сфере международного налогообложения и существенно повлиять на экономические перспективы многих стран, включая Украину, рассказывает вице-президент ICC Ukraine Дмитрий Алексеенко.

Что произошло

22 декабря 2023 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о начале переговоров о новой, более справедливой глобальной налоговой архитектуре. Эта инициатива получила поддержку 125 стран, в основном развивающихся. 48 стран, в основном развитых, включая Украину, проголосовали против. Это голосование отражает противоречивость вопроса реформирования международной налоговой системы, где интересы разных групп стран часто не совпадают.

Следующим важным шагом стала публикация 7 июня 2024 года проекта Условий для Рамочной конвенции ООН о международном налоговом сотрудничестве. Этот документ предоставил более конкретное представление о будущей структуре и содержании Конвенции, очертив ее цели, принципы, основные элементы и временные рамки для переговоров.

Как это касается непосредственно Украины

Согласно проекту, ключевыми целями Конвенции является установление фундаментальных принципов обеспечения полной инклюзивности и эффективности международного налогового сотрудничества, создание системы управления, способной реагировать на существующие и будущие налоговые вызовы, и установление справедливой и прозрачной международной налоговой системы для устойчивого развития.

Особое внимание уделяется таким вопросам, как налогообложение цифровой и глобализированной экономики, доходы от трансграничных услуг, борьба с налоговыми аспектами незаконных финансовых потоков и налогообложение лиц с высоким уровнем дохода.

Эти направления имеют особое значение для Украины, учитывая необходимость увеличения поступлений в госбюджет в условиях военной агрессии рф.

Кто будет писать «правила игры»

Сейчас существует ряд потенциальных проблем и вызовов, связанных с инициативой ООН. В частности, это дублирование работы между ООН и Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), особенно в части налогообложения цифровой экономики. Государства EC, США и Великобритания выразили предостережение о принятии Рамочной конвенции ООН и проголосовали против этой резолюции.

В 2021 году ОЭСР разработала комплексный подход к реформированию международной налоговой системы, известный как «Двухстолбовое решение» (Two-Pillar Solution). Эта инициатива направлена в первую очередь на решение налоговых вызовов, связанных с цифровизацией и глобализацией экономики.

Первый столб (Pillar One) направлен на перераспределение прав на налогообложение между странами по крупнейшим и прибыльным транснациональным корпорациям. Он применяется к компаниям с глобальным оборотом более 20 млрд евро и рентабельностью свыше 10%.

Согласно этому подходу, 25% прибыли, которая превышает 10% рентабельности, перераспределяется между странами, где у компании есть потребители или пользователи. Кроме того, первый столб предусматривает механизм предотвращения и разрешения налоговых споров.

Второй столб (Pillar Two) устанавливает глобальную минимальную ставку корпоративного налога. Он предлагает эффективную ставку в 15% для компаний с годовым оборотом более 750 млн евро. Этот подход включает механизмы обеспечения уплаты минимального налога, даже если у страны, где получена прибыль, более низкая ставка.

Конвенция ООН предлагает более широкий подход, который может включать в себя вопросы, не охваченные ОЭСР, такие как налогообложение добывающих отраслей и людей с высоким уровнем дохода. Подход Конвенции ООН более инклюзивный, поскольку дает равный голос всем странам-членам, тогда как ОЭСР критикуют за доминирование развитых стран.

Еще одно ключевое отличие состоит в том, что инициатива ООН больше сосредоточена на потребностях развивающихся стран. Этот аспект часто приводится в качестве аргумента в пользу подхода ООН, поскольку подход ОЭСР критикуют за чрезмерную ориентацию на интересы развитых экономик.

Однако США, страны ЕС и Великобритания утверждают, что инициатива ООН может дублировать уже проделанную работу в рамках ОЭСР, создавая излишнее регулирование и неопределенность для бизнеса. Кроме того, эти государства считают, что процесс ОЭСР более эффективный и технически компетентный для решения сложных вопросов международного налогообложения.

Они предпочитают консенсусный подход ОЭСР, тогда как в рамках Генеральной Ассамблеи ООН решения принимаются голосованием большинства. Это потенциально может привести к принятию решений против интересов развитых стран Запада.

Что будет, если мировая система будет развиваться по сценарию ООН

Этот спор между подходами ОЭСР и ООН отражает более широкую дискуссию о глобальном экономическом управлении и роли различных международных организаций в формировании правил для мировой экономики. Она также подчеркивает сложность достижения глобального консенсуса по вопросам налогообложения, глубоко связанным с национальным суверенитетом и экономическими интересами.

Для Украины эти дискуссии создают как новые возможности, так и потенциальные риски. С одной стороны, предложенная в ООН новая система международного налогообложения может помочь в борьбе с уклонением от уплаты налогов и увеличить налоговые поступления. По оценкам Tax Justice Network, Украина ежегодно теряет около $0,5 млрд из-за корпоративных налоговых злоупотреблений. Участие в новой глобальной налоговой системе могло бы помочь вернуть значительную часть этих средств.

С другой стороны, для быстрого восстановления экономики нашему государству необходима возможность использовать налоговую политику, как инструмент для стимулирования отдельных секторов экономики или привлечения инвестиций. Если будет установлена глобальная минимальная ставка корпоративного налога, Украина не сможет предложить более низкие ставки для привлечения инвесторов.

Что могут сделать украинские власти

Учитывая эти факторы, нашему государству следует уже сейчас начать работу по оценке возможностей и рисков международного налогового сотрудничества.

Во-первых, необходимо, чтобы украинские органы государственной власти наконец присоединились к этой дискуссии. Государственная налоговая служба Украины сейчас, очевидно, занята более важными делами, вроде создания «клубов белого бизнеса». Но, несмотря на первоначальное голосование против резолюции, Украине следует активно участвовать в формировании новой глобальной налоговой системы.

Вторая сессия Специального комитета по разработке Условий для Рамочной конвенции ООН о международном налоговом сотрудничестве состоится с 29 июля по 16 августа 2024 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Комитет открыт для участия всех государств-членов ООН, включая Украину. Переговоры о Рамочной конвенции планируется провести в 2025 и 2026 годах под руководством комитета, сформированного из государств-членов. Финальный текст Конвенции и ранние протоколы должны быть представлены на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН на сессии в сентябре 2026 года.

Во-вторых, учитывая евроинтеграционные стремления Украины, важно тщательно изучить позиции ЕС и других ключевых партнеров по Рамочной конвенции и согласовать собственную позицию с учетом этих факторов. Особое внимание следует уделить вопросам, касающимся налогообложения цифровой экономики и трансграничных услуг, учитывая важность IТ-сектора для Украины. Необходимо оценить возможные последствия новых правил в этой области и разработать стратегию защиты ее интересов.

В-третьих, украинское правительство, в частности, Министерство финансов, должно усилить сотрудничество с экспертами и неправительственными организациями для выработки позиции в сфере международного налогообложения. Это поможет Украине более эффективно участвовать в международных переговорах и внедрять новые правила.

Таким образом, инициатива ООН по реформированию международной налоговой системы создает для Украины потенциально выгодную ситуацию. Необходимо активное участие в переговорном процессе, которое позволит максимизировать потенциальные выгоды и минимизировать риски.

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В долгосрочной перспективе участие в новой глобальной налоговой системе может способствовать экономическому развитию Украины, повышению ее международного статуса и улучшению инвестиционного климата. Однако это потребует тщательного планирования, дипломатического мастерства и готовности к адаптации в условиях меняющегося глобального экономического ландшафта.