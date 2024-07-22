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22 июля 2024, 15:10 Читати українською

До 23%: как хотят изменить налоги при продаже недвижимости

Власти готовятся увеличить налоги. Как предложенные налоговые новации могут повлиять на рынок недвижимости, рассказала инвестиционный риелтор Елена Маленкова.

Власти готовятся увеличить налоги.

Ну, что, дорогие, «дождались» в конце концов. В Раду внесен законопроект о повышении военного сбора до 5%. Теперь готовимся платить 11% налогов на переход прав собственности, если:

  1. Ваше право собственности было зарегистрировано в государственном реестре менее 3 лет назад.
  2. У вас вторая продажа жилой недвижимости за год.
  3. Вы продаете нежилую недвижимость. Здесь, если помните, 5% + в/з будет всегда. Несмотря на дату договора.

И 23%, если :

  1. У вас вторая продажа жилой недвижимости в календарном году, право собственности которой зарегистрировано менее 3 лет.
  2. Третья продажа в календарном году, несмотря на дату в праве собственности.

Если право собственности на вашу квартиру наступило раньше, чем 3 года, то у вас есть льгота, для вас нет налога на доход физических лиц — можете спать спокойно.

А тем, кому нужно продать, лучше поспешить!​

Что с ценами на рынке

У рынка нездоровая тенденция к снижению. Еще в середине 2023 года мы увидели косвенные признаки надвигающегося кризиса:

  • Увеличилось количество выставленных объектов.
  • Увеличился срок принятия решений покупателями.
  • Владельцы начали поощрять покупателей возможностью покупки по безналичному расчету и в целом идти на уступки.

Но цены сдерживали государственные ипотечные программы. С апреля 2024 года цены с «плато» начали медленно двигаться вниз. В мае произошли два события, которые существенно повлияли на рынок:

  • Ограничение суммы, которую могут получить покупатели под льготный процент до 2 млн грн.
  • Объявлена мобилизация с 16 мая.

Покупателей стало заметно меньше: военнообязанные женщины и мужчины «поставили на стоп» возможные покупки. Потому что попали в ситуацию неопределенности и неожиданных расходов.

Что происходило дальше

Дальше еще интереснее! У кредитной программы «єОселя» под 7% есть ограничения в сроках права собственности — не более 3 лет. Те же 3 года, которые владелец должен подождать, чтобы не платить налоги!

Мы видим вилку: чтобы взять кредит под 7%, возраст дома должен быть менее 3 лет, но государство одной рукой предоставляет «льготы» -7%, а второй рукой отбирает их и еще дополнительно хочет получить 5%!

Здесь либо нужно подтянуть законодательство и увеличить возраст дома, либо можно ставить крест на строительной отрасли.

Читайте также:Как за июнь изменились цены на жилье: сколько стоит снять и купить квартиру

Что нас ждет

Новый законопроект во время такого глобального кризиса, как война, — это без преувеличения смерть для отрасли недвижимости, в частности, и строительной отрасли в целом.

Продавать при налогах от 11 до 23% в период, когда цены низкие, становится невыгодно. Тем более, что покупатель все равно будет требовать скидку, поскольку сейчас — рынок покупателя.

Известно, что у строительной отрасли мультипликатор 9, а вокруг него вращается 9 отраслей:

  • архитектура,
  • дизайн,
  • производство строительных материалов,
  • производство мебели,
  • производство всего, что нужно в квартиру: текстиль, свет, и еще много-много всего.

Итак, если проект примут, то нас будет ждать обвал рынка недвижимости пострашнее 2008/2009 годов. Второе последствие: невыплата по кредитам, которые уже взяли по более высоким ценам.

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Комментарии - 5

+
+8
korvin29
korvin29
22 июля 2024, 15:59
#
Дело в том, что сейчас подавляющее большинство заняло выжидающую позицию и ждет чем закончится война. Те кто хотел купить квартиру на Западной Украине — уже купили. С массовой миграцией в ЕС, люди хотят скинуть недвигу в Украине, чтоб хотя бы на первый взнос хватило по ипотеке. Закон о мобилизации дал понять, что вкладываться в недвигу сейчас не время, да и вообще можно рассмотреть вариант покупки квартиры в странах ЕС, тк во многих странах стоимость сопоставима со стоимостью квартиры в Западной Украине или Киеве. И еще один момент, у нас очень непредсказуемые решения принимает наша власть.
+
+8
Игорь УА
Игорь УА
22 июля 2024, 16:16
#
«рассмотреть вариант покупки квартиры в странах ЕС, тк во многих странах стоимость сопоставима со стоимостью квартиры в Западной Украине или Киеве.» — в странах ЕС за нынешнюю цену квартиры в Киеве вы не купите даже собачьей будки.
+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
22 июля 2024, 16:05
#
«обвал ринку нерухомості страшніше за 2008/2009 роки»

Ну файненько, для інвесторів з мізками це можливість накупити нерухомості, правильно все обіграти і курити бамбук приспівуючи від такої можливості)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
22 июля 2024, 16:11
#
Сначала долго и упорно загоняли всех украинцев в покупку недвижимости,
а теперь радостно сообщаете об увеличении налогов с её перепродажи…

Есть смыл обсуждать такое счастье после вступления
в законную силу обсуждаемых изменений, ну, а перепуганные
могут начать продавать свою недвижимость с завтрашнего дня…
+
+15
zevs1
zevs1
22 июля 2024, 16:12
#
Принятие новых налогов, будет означать смерть во многих отраслях экономики,не знаю может это и есть цель Зелёных слуг.
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