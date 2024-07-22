До 23%: как хотят изменить налоги при продаже недвижимости

Власти готовятся увеличить налоги. Как предложенные налоговые новации могут повлиять на рынок недвижимости, рассказала инвестиционный риелтор Елена Маленкова.

Ну, что, дорогие, «дождались» в конце концов. В Раду внесен законопроект о повышении военного сбора до 5%. Теперь готовимся платить 11% налогов на переход прав собственности, если:

Ваше право собственности было зарегистрировано в государственном реестре менее 3 лет назад. У вас вторая продажа жилой недвижимости за год. Вы продаете нежилую недвижимость. Здесь, если помните, 5% + в/з будет всегда. Несмотря на дату договора.

И 23%, если :

У вас вторая продажа жилой недвижимости в календарном году, право собственности которой зарегистрировано менее 3 лет. Третья продажа в календарном году, несмотря на дату в праве собственности.

Если право собственности на вашу квартиру наступило раньше, чем 3 года, то у вас есть льгота, для вас нет налога на доход физических лиц — можете спать спокойно.

А тем, кому нужно продать, лучше поспешить!​

Что с ценами на рынке

У рынка нездоровая тенденция к снижению. Еще в середине 2023 года мы увидели косвенные признаки надвигающегося кризиса:

Увеличилось количество выставленных объектов.

Увеличился срок принятия решений покупателями.

Владельцы начали поощрять покупателей возможностью покупки по безналичному расчету и в целом идти на уступки.

Но цены сдерживали государственные ипотечные программы. С апреля 2024 года цены с «плато» начали медленно двигаться вниз. В мае произошли два события, которые существенно повлияли на рынок:

Ограничение суммы, которую могут получить покупатели под льготный процент до 2 млн грн.

Объявлена мобилизация с 16 мая.

Покупателей стало заметно меньше: военнообязанные женщины и мужчины «поставили на стоп» возможные покупки. Потому что попали в ситуацию неопределенности и неожиданных расходов.

Что происходило дальше

Дальше еще интереснее! У кредитной программы «єОселя» под 7% есть ограничения в сроках права собственности — не более 3 лет. Те же 3 года, которые владелец должен подождать, чтобы не платить налоги!

Мы видим вилку: чтобы взять кредит под 7%, возраст дома должен быть менее 3 лет, но государство одной рукой предоставляет «льготы» -7%, а второй рукой отбирает их и еще дополнительно хочет получить 5%!

Здесь либо нужно подтянуть законодательство и увеличить возраст дома, либо можно ставить крест на строительной отрасли.

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Что нас ждет

Новый законопроект во время такого глобального кризиса, как война, — это без преувеличения смерть для отрасли недвижимости, в частности, и строительной отрасли в целом.

Продавать при налогах от 11 до 23% в период, когда цены низкие, становится невыгодно. Тем более, что покупатель все равно будет требовать скидку, поскольку сейчас — рынок покупателя.

Известно, что у строительной отрасли мультипликатор 9, а вокруг него вращается 9 отраслей:

архитектура,

дизайн,

производство строительных материалов,

производство мебели,

производство всего, что нужно в квартиру: текстиль, свет, и еще много-много всего.

Итак, если проект примут, то нас будет ждать обвал рынка недвижимости пострашнее 2008/2009 годов. Второе последствие: невыплата по кредитам, которые уже взяли по более высоким ценам.