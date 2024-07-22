Власти готовятся увеличить налоги. Как предложенные налоговые новации могут повлиять на рынок недвижимости, рассказала инвестиционный риелтор Елена Маленкова.
До 23%: как хотят изменить налоги при продаже недвижимости
Ну, что, дорогие, «дождались» в конце концов. В Раду внесен законопроект о повышении военного сбора до 5%. Теперь готовимся платить 11% налогов на переход прав собственности, если:
- Ваше право собственности было зарегистрировано в государственном реестре менее 3 лет назад.
- У вас вторая продажа жилой недвижимости за год.
- Вы продаете нежилую недвижимость. Здесь, если помните, 5% + в/з будет всегда. Несмотря на дату договора.
И 23%, если :
- У вас вторая продажа жилой недвижимости в календарном году, право собственности которой зарегистрировано менее 3 лет.
- Третья продажа в календарном году, несмотря на дату в праве собственности.
Если право собственности на вашу квартиру наступило раньше, чем 3 года, то у вас есть льгота, для вас нет налога на доход физических лиц — можете спать спокойно.
А тем, кому нужно продать, лучше поспешить!
Что с ценами на рынке
У рынка нездоровая тенденция к снижению. Еще в середине 2023 года мы увидели косвенные признаки надвигающегося кризиса:
- Увеличилось количество выставленных объектов.
- Увеличился срок принятия решений покупателями.
- Владельцы начали поощрять покупателей возможностью покупки по безналичному расчету и в целом идти на уступки.
Но цены сдерживали государственные ипотечные программы. С апреля 2024 года цены с «плато» начали медленно двигаться вниз. В мае произошли два события, которые существенно повлияли на рынок:
- Ограничение суммы, которую могут получить покупатели под льготный процент до 2 млн грн.
- Объявлена мобилизация с 16 мая.
Покупателей стало заметно меньше: военнообязанные женщины и мужчины «поставили на стоп» возможные покупки. Потому что попали в ситуацию неопределенности и неожиданных расходов.
Что происходило дальше
Дальше еще интереснее! У кредитной программы «єОселя» под 7% есть ограничения в сроках права собственности — не более 3 лет. Те же 3 года, которые владелец должен подождать, чтобы не платить налоги!
Мы видим вилку: чтобы взять кредит под 7%, возраст дома должен быть менее 3 лет, но государство одной рукой предоставляет «льготы» -7%, а второй рукой отбирает их и еще дополнительно хочет получить 5%!
Здесь либо нужно подтянуть законодательство и увеличить возраст дома, либо можно ставить крест на строительной отрасли.
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Что нас ждет
Новый законопроект во время такого глобального кризиса, как война, — это без преувеличения смерть для отрасли недвижимости, в частности, и строительной отрасли в целом.
Продавать при налогах от 11 до 23% в период, когда цены низкие, становится невыгодно. Тем более, что покупатель все равно будет требовать скидку, поскольку сейчас — рынок покупателя.
Известно, что у строительной отрасли мультипликатор 9, а вокруг него вращается 9 отраслей:
- архитектура,
- дизайн,
- производство строительных материалов,
- производство мебели,
- производство всего, что нужно в квартиру: текстиль, свет, и еще много-много всего.
Итак, если проект примут, то нас будет ждать обвал рынка недвижимости пострашнее 2008/2009 годов. Второе последствие: невыплата по кредитам, которые уже взяли по более высоким ценам.
Комментарии - 5
Ну файненько, для інвесторів з мізками це можливість накупити нерухомості, правильно все обіграти і курити бамбук приспівуючи від такої можливості)
а теперь радостно сообщаете об увеличении налогов с её перепродажи…
Есть смыл обсуждать такое счастье после вступления
в законную силу обсуждаемых изменений, ну, а перепуганные
могут начать продавать свою недвижимость с завтрашнего дня…