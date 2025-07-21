НБУ снова заседает по учетной ставке: почему ее снижение может сработать против гривны

Эта неделя пройдет под влиянием нескольких международных и внутренних факторов, которые окажут существенное влияние на поведение курса доллара и евро в Украине.

Небольшой подстраховкой для гривны будет завершение периода бюджетных платежей у клиентов и сезон активной уплаты населением коммуналки. Учитывая, что в этот раз на расчеты с бюджетом у компаний было довольно мало времени (обычно это период с 15 по 20 число месяца, но в этом месяце 19 июля и 20 июля были выходными), многие клиенты будут закрывать свои долги перед бюджетом и в понедельник, 21 июля.

Поэтому многие экспортеры в этот день будут активно продавать валютную выручку, чтобы рассчитаться полученной гривной с государством. Это добавит предложения валюты на межбанке и чуть облегчит работу Нацбанку по сглаживанию валютных колебаний на торгах.

Кроме того, на период с 18 по 25 число месяца приходится пик оплаты гражданами коммунальных услуг. Суммы это сейчас немалые, и часто население при нехватке гривны в такие периоды потрошит свои валютные заначки, чтобы затем рассчитаться за коммуналку. В итоге это увеличивает поток валюты, которая сдается украинцами в обменники и подстраховывает наличный курс гривны.

Дополнительно к описанным факторам, стабилизирующим валютный рынок, стоит добавить еще и общее снижение активности населения по покупке валюты. Хотя еще недавно наблюдался ажиотажный спрос на евро, когда тот скакнул к уровням 50 грн.

Как всегда, в периоды взлета котировок наши граждане более активно покупали дорожавшую евровалюту в обменниках и на карты на опасениях ее дальнейшего роста. Это оказывало дополнительное давление на курс гривны. Сейчас ситуация стабилизировалась, курс евро несколько просел и люди успокоились. Это хорошо видно по инфографике Нацбанка.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

Ежедневное разница между объемами покупки и продажи валюты гражданами на момент написания статьи не превышает $15 млн в эквиваленте, а очень часто стремится к нулю, что практически неопасно для курса гривны на этих сегментах валютного рынка. То есть граждане в последние дни перестали массово делать ставку только на валюту.

Но эта ситуация достаточно коварная, так как при любых валютных потрясениях и скачках на мировом или на внутреннем валютных рынках данный показатель быстро возвращается к уровням в $25 млн — 60 млн в день, а иногда и более, что уже начинает серьезно давить на курс.

Еще один важный для нашего рынка фактор: 24 июля правление НБУ огласит свое решение по учетной ставке. И тут я свой прогноз не меняю: после снижения официального уровня инфляции с 15,9% до 14,3%, Нацбанк вряд ли будет повышать учетную ставку с действующих сейчас 15,5% годовых и, скорее всего, либо сохранит ее на текущем уровне, что было бы самым логичным шагом в нынешней очень непростой ситуации с финансами и динамикой цен в Украине, либо снизит ее до уровней в 14,5−15% годовых.

При сохранении ставки на том же уровне изменений в поведении нашего ресурсного и валютного рынков не произойдет. Понижение же учетной ставки на 0,5−1% годовых сработает против гривны, так как банки (особенно госбанки и «дочки» иностранцев) и, возможно, Минфин на своих аукционах по размещению ОВГЗ попытаются снижать ставки по гривневым депозитам и облигациям.

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В итоге на фоне продолжающегося роста цен на товары и услуги часть граждан могут начать активно скупать дорожающие товары (что только подхлестнет инфляцию), либо затариваться валютой, что создаст дополнительное давление на курс гривны на рынке.

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Из международных вызовов нашему валютному рынку на этой неделе стоит отметить заседание ЕЦБ по процентным ставкам, которое состоится также 24 июля. Пока Европейский центральным банк последовательно снижал свои ставки на 0,25% годовых на каждом из своих заседаний (недавно ему удалось практически достичь таргета по инфляции в Евросоюзе в пределах 2% в год).

В настоящее время процентные ставки находятся на таком уровне: основная ставка рефинансирования 2,15% годовых, депозитная ставка — 2%, ставка маржинального кредитования — 2,4% годовых. Если не будет сюрпризов по динамике цен в ЕС или новых «вводных» от президента США Дональда Трампа (кроме возможного введения 30% пошлин на европейские товары с 1 августа, что уже учтено рынком в котировках пары евро/доллар), то, скорее всего, ЕЦБ в этот раз оставит свои ставки на действующем уровне. А вот, если что-то пойдет не так или будут новые громкие заявления со стороны чиновников США, пару евро/доллар снова будет лихорадить.

В любом случае, в период 23−24 июля нас ждут ралли по паре евро/доллар на внешних рынках перед и во время оглашения решений ЕЦБ, что отразится и на курсе евро к гривне в Украине. По моим прогнозам, эти традиционные скачки пары евро/доллар перед заседанием ЕЦБ приведут к колебаниям евро/доллар в пределах 1−1,5 цента, что на нашем межбанке выльется в колебания курса евро в пределах 40−60 копеек на евро.

Кроме того, все участники международного рынка будут внимательно прислушиваться к заявлениям европейских и американских чиновников по поводу хода торговых переговоров США-ЕС. Если эти переговоры начнут переходить в плоскость публичных перепалок, как это любит делать Дональд Трамп, серьезных кульбитов по паре евро/доллар избежать не удастся. А значит, евро в Украине снова станет главным объектом для валютных спекуляций.

На фоне общей неопределенности и возможного геополитического обострения по всему миру не стоит ожидать на этой неделе и значительного снижения цен на нефть. По моему прогнозу, баррель нефти марки BRENT на этой неделе будет стоить в пределах $64−73. Также не будет и существенного проседания цены золота. По моему прогнозу, унция золота будет торговаться в пределах $3 310- 3 420 за унцию.

Стоимость золота

Тем более, на фоне предстоящего заседания ФРС США по процентным ставкам (30 июля). А именно на действия Федрезерва в части изменения процентных ставок традиционно очень сильно реагирует ценовой тренд по золоту. Давление на главу Федрезерва Джерома Пауэлла со стороны руководства США сохраняется, что не сулит ничего хорошего доллару. Громкие заявления по кадровой политике и публичное обсуждение кандидатур на пост главы ФРС США становятся раем для спекулянтов как на рынке драгметаллов, так и на фондовом, и валютном рынках.

При всех этих мировых вызовах украинский валютный рынок спасает только его очень сильная зарегулированность и ограничения Нацбанка. На этой неделе он продолжит тушить курсовые «пожары» на рынке по доллару и, по возможности, опосредованно по курсу евро к гривне. Благо, резервы в сумме $45,1 млрд и стабильно поступающая международная (в основном европейская) финансовая помощь позволяют нашему регулятору это делать без особых проблем.

По моим прогнозам, с 21 по 25 июля объем операций на межбанке по системе Блумберг будет в пределах от $155 млн до $245 млн. Высокая активность на межбанке со стороны клиентов и самих банков будет наблюдаться с понедельника по четверг. И только 25 июля она несколько снизится — сработает «пятничный эффект».

Поскольку клиентское предложение доллара на торгах все дни этой недели будет ниже спроса на валюту, НБУ практически ежедневно будет проводить интервенции. По моим расчетам, для поддержания курса гривны на межбанке с 21 по 25 июля регулятор потратит на это из резервов порядка $530 млн-740 млн.

Прогноз курса доллара и евро на 21−25 июля

Межбанк

Коридор по паре евро/доллар на международном рынке на этот период, по моему прогнозу, будет в пределах 1,156−1,175 доллара за евро. При котировках безналичного доллара на торгах в этот период в пределах коридора от 41,65 до 41,95 гривен, курс безналичного евро на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 48,14 до 49,29 гривен.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков проработают в эти дни со спредом в пределах от 20 до 25 копеек как по доллару, так и по евро. Оптовые обменники продолжат работать все дни недели со спредом в пределах около 20 копеек по обеим валютам.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 41,40 до 42,20 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,40 до 42,10 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 48,05 до 49,50 гривен, а в обменниках финкомпаний этот коридор ценников будет в пределах от 48,10 до 49,40 гривен.