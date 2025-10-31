На межбанке доллар и евро подешевели: опустят ли свои ценники обменники

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

31 октября 2025, 20:51 Читати українською

На межбанке доллар и евро подешевели: опустят ли свои ценники обменники

Эта неделя на мировом валютном рынке и в Украине прошла очень насыщенно и драматично. С одной стороны, инвесторов заставили поволноваться международные факторы, которые всегда влияют на поведение пары евро/доллар.

Эта неделя на мировом валютном рынке и в Украине прошла очень насыщенно и драматично.

Среди них:

  • решение ФРС США о снижении своих ставок на 0,25% годовых — до уровней 3,75−4% годовых;
  • решение ЕЦБ о сохранении своих ставок на текущем уровне — от 2% годовых до 2,4% годовых.

И хотя именно такие сценарии закладывал рынок, избежать валютных ралли по паре евро/доллар не удалось.

График пары евро/доллар

Еще одним поводом для волнений для инвесторов и валютных спекулянтов стала встреча в четверг, 30 ноября, президента США Дональда Трампа и руководителя Китая Си Цзиньпина в Южной Корее. Это были их первые прямые переговоры за 6 лет, на которых они попытались улучшить отношения между странами. Их до предела осложнили тарифные войны, вопрос по Тайваню и поддержка Китаем россии в её войне против Украины.

По факту, все противоречия были просто заморожены: стороны договорились о годичном перемирии. Нет какой-то конкретики и в понимании китайских действий в части давления на рф по прекращению войны в Украине.

Читайте также: Переговоры Трампа и Си: почему Украину отложили на потом

Инвесторы надеялись на большее, что хорошо видно по графикам золота и нефти в этот период. Золото на фоне ожиданий разрядки ситуации в отношениях США и Китая даже просело до отметки в пределах $3 900 за унцию, а нефть подорожала почти до $66 за баррель на ожиданиях роста экономической активности в мире и, соответственно, увеличения потребления нефтепродуктов ведущими мировыми экономиками в случае потепления отношений между США и Китаем.

Но в итоге золото после ситуативного проседания к концу недели снова превысило отметку $4 020 за унцию, а нефть вернулась к уровням $64−65 за баррель.

Все это говорит о том, что инвесторы так и не получили позитивных сигналов от переговоров двух ведущих мировых игроков, и снова пессимистично смотрят в будущее.

График золота

График нефти BRENT

C другой стороны, на поведение валютного рынка в Украине влияли внутренние факторы:

завершение месяца с ростом спроса на валюту со стороны крупных импортеров энергоносителей и госкомпаний оборонки для закупок топлива под отопительный сезон и обеспечение потребностей ЗСУ;

рост объемов покупки валюты населением на фоне опасений девальвации гривны;

активность Нацбанка при проведении интервенций для поддержки гривны на межбанке;

продолжение массированных обстрелов россией гражданской и критической инфраструктуры Украины, что выливается в отключения электроэнергии по регионам, снижает экономическую активность бизнеса и провоцирует дополнительные затраты валюты для закупки импортных запчастей, оборудования и электроэнергии для восстановления потерь.

В итоге за период с 27 по 31 октября курс продажи доллара на украинском межбанке просел за счет частых массированных интервенций Нацбанка по продаже американской валюты на 10 копеек — с уровня 42,065/42,095 до 41,965/41,995 гривен за доллар.

А вечером пятницы, 31 октября, в обменниках финкомпаний и кассах большинства банков наличный доллар продавался по 42,05 — 42,15 гривен. Подчеркну, что снижение котировок межбанка на 10 копеек за неделю было связано только с массированными продажами валюты регулятором, а не с изменениями настроений участников валютного рынка.

График курса доллара (межбанк)

График курса наличного доллара

Курс продажи безналичного евро за прошедшую рабочую неделю резко просел сразу на 48 копеек — с уровня 48,8921/48,9143 до 48,415/48,4328 гривен. Это было связано с ослаблением евро относительно доллара на международных рынках, что хорошо видно на указанном выше графике евро/доллар.

При этом котировки наличной евровалюты владельцы обменников всю неделю снижали осторожно, что говорит о том, что валютчики не верят в глобальное падение евровалюты. Именно поэтому вечером пятницы, 31 октября, обменники продавали наличный евро значительно выше уровне межбанка — по 48,80−49,30 гривен.

Курс евро на межбанке

Курс евро на наличном рынке

Подводя общие итоги прошедшей рабочей недели, можно сказать: отсутствие значительных итогов американо-китайской встречи на высшем уровне отражалось на рынке периодическими скачками пары евро/доллар, в зависимости от ситуативных настроений инвесторов и их взглядами на происходящее.

Внутренние украинские факторы сработали ровно в той мере, насколько Нацбанк это позволил своими интервенциями в долларе и их оперативностью. Курс евро на украинских торгах полностью повторял все тренды международных колебаний пары евро/доллар.

При таком раскладе владельцам обменников на выходных по-прежнему нет смысла брать на себя растущие валютные риски и менять свою тактику работы на рынке.

Поэтому для минимизации своих рисков и увеличения заработков в условиях роста спроса на валюту со стороны граждан, валютчики расширят спред между покупкой и продажей как по доллару, так и по евро.

По доллару они выставят спред в пределах 20−30 копеек, по евро расширят его до 20−35 копеек на евро. Оптовые обменники продолжат работать со спредом до 20 копеек и по доллару, и по евро.

По словам владельцев крупных сетей обменников, в последние дни они фиксируют увеличение спроса на валюту со стороны граждан, что и позволяет им активно зарабатывать как в формате «с оборота» на оптовых операциях, так и за счет расширения спреда между покупкой и продажей валюты.

По статистике Нацбанка, в последние дни ежедневное превышение покупки валюты населением над ее продажей уверенно закрепилось в пределах $40 млн — 50 млн и более.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты

Прогноз курса наличного доллара и евро на 1−2 ноября

Курс наличного доллара в эти субботу и воскресенье в большинстве обменников финкомпаний и в работающих кассах отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 41,55 до 41,85 гривен и продажа от 42,00 до 42,30 гривен.

Курс наличного евро будет находиться в пределах коридора: прием от 48,15 до 48,70 гривен и продажа от 48,75 до 49,20 гривен.

Существенный разброс котировок покупки и продажи как по американской валюте, так и по евро в эти выходные даст отличный шанс спекулянтам заработать на разнице ценников различных сетей оптовых и розничных обменных пунктов.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами