На межбанке доллар и евро подешевели: опустят ли свои ценники обменники

Эта неделя на мировом валютном рынке и в Украине прошла очень насыщенно и драматично. С одной стороны, инвесторов заставили поволноваться международные факторы, которые всегда влияют на поведение пары евро/доллар.

Среди них:

решение ФРС США о снижении своих ставок на 0,25% годовых — до уровней 3,75−4% годовых;

решение ЕЦБ о сохранении своих ставок на текущем уровне от 2% годовых до 2,4% годовых.

И хотя именно такие сценарии закладывал рынок, избежать валютных ралли по паре евро/доллар не удалось.

График пары евро/доллар

Еще одним поводом для волнений для инвесторов и валютных спекулянтов стала встреча в четверг, 30 ноября, президента США Дональда Трампа и руководителя Китая Си Цзиньпина в Южной Корее. Это были их первые прямые переговоры за 6 лет, на которых они попытались улучшить отношения между странами. Их до предела осложнили тарифные войны, вопрос по Тайваню и поддержка Китаем россии в её войне против Украины.

По факту, все противоречия были просто заморожены: стороны договорились о годичном перемирии. Нет какой-то конкретики и в понимании китайских действий в части давления на рф по прекращению войны в Украине.

Инвесторы надеялись на большее, что хорошо видно по графикам золота и нефти в этот период. Золото на фоне ожиданий разрядки ситуации в отношениях США и Китая даже просело до отметки в пределах $3 900 за унцию, а нефть подорожала почти до $66 за баррель на ожиданиях роста экономической активности в мире и, соответственно, увеличения потребления нефтепродуктов ведущими мировыми экономиками в случае потепления отношений между США и Китаем.

Но в итоге золото после ситуативного проседания к концу недели снова превысило отметку $4 020 за унцию, а нефть вернулась к уровням $64−65 за баррель.

Все это говорит о том, что инвесторы так и не получили позитивных сигналов от переговоров двух ведущих мировых игроков, и снова пессимистично смотрят в будущее.

График золота

График нефти BRENT

C другой стороны, на поведение валютного рынка в Украине влияли внутренние факторы:

завершение месяца с ростом спроса на валюту со стороны крупных импортеров энергоносителей и госкомпаний оборонки для закупок топлива под отопительный сезон и обеспечение потребностей ЗСУ;

рост объемов покупки валюты населением на фоне опасений девальвации гривны;

активность Нацбанка при проведении интервенций для поддержки гривны на межбанке;

продолжение массированных обстрелов россией гражданской и критической инфраструктуры Украины, что выливается в отключения электроэнергии по регионам, снижает экономическую активность бизнеса и провоцирует дополнительные затраты валюты для закупки импортных запчастей, оборудования и электроэнергии для восстановления потерь.

В итоге за период с 27 по 31 октября курс продажи доллара на украинском межбанке просел за счет частых массированных интервенций Нацбанка по продаже американской валюты на 10 копеек — с уровня 42,065/42,095 до 41,965/41,995 гривен за доллар.

А вечером пятницы, 31 октября, в обменниках финкомпаний и кассах большинства банков наличный доллар продавался по 42,05 — 42,15 гривен. Подчеркну, что снижение котировок межбанка на 10 копеек за неделю было связано только с массированными продажами валюты регулятором, а не с изменениями настроений участников валютного рынка.

График курса доллара (межбанк)

График курса наличного доллара

Курс продажи безналичного евро за прошедшую рабочую неделю резко просел сразу на 48 копеек — с уровня 48,8921/48,9143 до 48,415/48,4328 гривен. Это было связано с ослаблением евро относительно доллара на международных рынках, что хорошо видно на указанном выше графике евро/доллар.

При этом котировки наличной евровалюты владельцы обменников всю неделю снижали осторожно, что говорит о том, что валютчики не верят в глобальное падение евровалюты. Именно поэтому вечером пятницы, 31 октября, обменники продавали наличный евро значительно выше уровне межбанка — по 48,80−49,30 гривен.

Курс евро на межбанке

Курс евро на наличном рынке

Подводя общие итоги прошедшей рабочей недели, можно сказать: отсутствие значительных итогов американо-китайской встречи на высшем уровне отражалось на рынке периодическими скачками пары евро/доллар, в зависимости от ситуативных настроений инвесторов и их взглядами на происходящее.

Внутренние украинские факторы сработали ровно в той мере, насколько Нацбанк это позволил своими интервенциями в долларе и их оперативностью. Курс евро на украинских торгах полностью повторял все тренды международных колебаний пары евро/доллар.

При таком раскладе владельцам обменников на выходных по-прежнему нет смысла брать на себя растущие валютные риски и менять свою тактику работы на рынке.

Поэтому для минимизации своих рисков и увеличения заработков в условиях роста спроса на валюту со стороны граждан, валютчики расширят спред между покупкой и продажей как по доллару, так и по евро.

По доллару они выставят спред в пределах 20−30 копеек, по евро расширят его до 20−35 копеек на евро. Оптовые обменники продолжат работать со спредом до 20 копеек и по доллару, и по евро.

По словам владельцев крупных сетей обменников, в последние дни они фиксируют увеличение спроса на валюту со стороны граждан, что и позволяет им активно зарабатывать как в формате «с оборота» на оптовых операциях, так и за счет расширения спреда между покупкой и продажей валюты.

По статистике Нацбанка, в последние дни ежедневное превышение покупки валюты населением над ее продажей уверенно закрепилось в пределах $40 млн — 50 млн и более.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты

Прогноз курса наличного доллара и евро на 1−2 ноября

Курс наличного доллара в эти субботу и воскресенье в большинстве обменников финкомпаний и в работающих кассах отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 41,55 до 41,85 гривен и продажа от 42,00 до 42,30 гривен.

Курс наличного евро будет находиться в пределах коридора: прием от 48,15 до 48,70 гривен и продажа от 48,75 до 49,20 гривен.

Существенный разброс котировок покупки и продажи как по американской валюте, так и по евро в эти выходные даст отличный шанс спекулянтам заработать на разнице ценников различных сетей оптовых и розничных обменных пунктов.