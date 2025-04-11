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11 апреля 2025, 19:33 Читати українською

Мировая рецессия почти наступила: что будет с курсом валют в Украине уже завтра

Прошедшая рабочая неделя показала, что фактор торговых войн Трампа продолжает провоцировать обострение ситуации на всех сегментах финансового, сырьевого, фондового и валютного рынков по всему миру. Мир уже не просто штормит — его серьезно качает, что грозит глобальной экономической рецессией, в которой победителей не будет. Потеряют все.

Прошедшая рабочая неделя показала, что фактор торговых войн Трампа продолжает провоцировать обострение ситуации на всех сегментах финансового, сырьевого, фондового и валютного рынков по всему миру.

Подсчеты экспертов об изначальных потерях самых богатых людей планеты в пределах $500−600 млрд из-за введения американских тарифов и первых ответных мер Китая, Европы, Канады и других стран поражают воображение. Обвалились практически все сегменты фондового рынка: от акций и облигаций до фондовых индексов, деривативов и ценных бумаг многих стран.

И, несмотря на последовавшее за максимальным накалом страстей в войне пошлин взятие Трампом 90-дневной паузы по введению драконовских пошлин против более 70 стран мира, два главных соперника — США и Китай — остались при своих амбициях.

В ответ на повышение пошлин Штатами Китай не собирается отступать и вводит практически зеркальные пошлины по многим американским товарам. Это грозит остановкой торговли между двумя крупнейшими мировыми экономиками и глобальной угрозой для всех рынков.

И главное — процесс реальных торговых войн только набирает обороты. В этой глобальной финансовой мясорубке сгорают миллиарды сбережений инвесторов — как профессионалов, так и «любителей».

А последняя реакция скачка цен на золото свыше рекордных $3 230−3 240 за унцию говорит только о том, что инвесторы перестали верить в мирное разрешение противостояния США-Китай и закладывают сценарий серьезной мировой рецессии. Поэтому и уходят в защитные активы. В первую очередь — в золото.

График стоимости золота

В итоге падает доверие к доллару, казначейским обязательствам США, как своеобразному носителю американской идеологии и подпитки американского госдолга, что опасно для самих США с их внешним долгом в $36,2 трлн (по состоянию на январь 2025 года). Поведение Штатов приводит к быстрому замыканию на себе многих национальных экономик, протекционизму, угрозе рецессии и стагфляции, которые могут обесценить сбережения населения целых регионов.

Как это отразится на Украине

Украина в этой ситуации находится как минимум под тройным ударом:

1. Война с ее ежедневными последствиями как для нашей инфраструктуры, экономического и земельного потенциала, так и угрозами и потерями среди военных и мирного населения.

2. Финансовая зависимость от международной помощи. В первую очередь — европейской, которая «перекроет» нам 2025 год. Но уже в 2026 году может быть проблема: нашим европейским партнерам, в связи с торговыми войнами и возможной рецессией, может просто оказаться «не до нас» в тех объемах, которые нужны Украине.

3. Необходимость финансировать военные и социальные расходы в условиях неопределенности. Это связано с трудностью прогнозирования объемов потенциального экспорта и требуемого импорта для армии и гражданского сектора. Дополнительные сложности создают глобальные валютные риски и необходимость обслуживать внешние и внутренние долги при дефиците бюджета.

В этой ситуации гривну пока спасает только очень зажатый нацбанковскими ограничениями отечественный валютный рынок, неразвитость фондового рынка (просто многие отголоски мировых фондовых цунами к нам не долетают в полной мере) и Нацбанк, который в настоящее время занят постоянным сглаживанием валютных колебаний за счет интервенций.

И новость об увеличении ЗВР страны до $42,4 млрд на 1 апреля текущего года тут как никогда кстати, так как успокаивает рынок и дает возможность НБУ иногда даже вербальными интервенциями несколько снижать негативные ожидания участников рынка.

Как закончилась неделя на валютном рынке

За эту неделю, несмотря на глобальные потрясения, гривна продержалась очень достойно и относительно стабильно к доллару. Но при этом существенно потеряла к евро, укрепление которого в Украине — это просто реакция нашего рынка на мировые цунами и на стремительное укрепление евро относительно доллара практически на целых три цента на евро на мировых площадках.

Пара евро/доллар

Курс доллара на украинском межбанке за неделю

Курс евро на украинском межбанке за неделю

В итоге за период с 7 по 11 апреля доллар при продаже на межбанке подорожал на 22 копейки: со стартовых уровней понедельника 41,13/41,16 до 41,33/41,38 гривен к завершению пятничной сессии. А курс продажи безналичного евро за этот же период просто-таки взлетел на фоне международных событий сразу на 1 гривну 69 копеек — с 45,2553/45,2801 до 46,9219/ 46,9663 гривен. Причем в пиковый взлет этой недели — середина пятницы, 11 апреля, — котировки продажи безналичного евро превышали даже 47,33 гривны, и лишь под вечер несколько откатились.

Соответственно повел себя и украинский наличный рынок, главное — без большого надрыва и истерики. Под вечер этой пятницы доллар продавали в пределах 41,02- 41,40 гривен обменники финкомпаний, а банки его котировали выше — по 41,30−41,70 гривен, а по евро разброс котировок продажи был еще шире.

Обменники финкомпаний продавали евровалюту по 46,80 — 47,30 гривен, а в кассах банков стояли ценники продажи евро в пределах от 46,70 до 47,40 гривен. И даже эту достаточно тревожную ситуацию по скачкам курса валют в Украине все же можно считать условно неплохим результатом для отечественного валютного рынка на фоне того глобального валютного и фондового урагана, которые сейчас бушует по всему миру.

Курс доллара на украинском наличном рынке за неделю

Курс евро на украинском наличном рынке за неделю

Прогноз курса наличного доллара и евро на 12−13 апреля

Учитывая, что ситуация на внешних рынках и геополитические риски только продолжают увеличиваться, владельцы обменников в эти выходные выставят очень широкий спред между покупкой и продажей как по доллару, так и по евро, чтобы минимизировать свои валютные риски, переложив их тем самым на самих покупателей и продавцов валюты.

Спред между покупкой и продажей доллара будет находиться в большинстве обменников в пределах до 20−40 копеек, а по евро — в пределах до 20−80 копеек. Некоторые, самые «жадные», обменники выставят спред по евро даже вплоть до 1 гривны.

Учитывая очень напряженную ситуацию на мировых рынках, даже несмотря на выходные дни, владельцы украинских обменников будут вынуждены часто менять свои ценники, чтобы самим «не влететь» с курсами покупки/продажи валюты, исходя из текущей на этот момент ситуации. При этом оптовые обменники будут готовы работать и с меньшим уровнем спреда — в пределах до 20−30 копеек по доллару и в пределах до 20−50 копеек по евро.

В такой ситуации на выходных на наличном рынке будут наблюдаться существенные разбросы котировок как по покупке, так и по уровню продажи и по доллару, и по евро. И этим будут пользоваться наиболее продвинутые граждане, периодически даже играя на существенных разницах курса приема и продажи обменников.

Евро в эти выходные будет главным инструментом для спекуляций.

Курс наличного евро в субботу и воскресенье будет находиться в пределах очень широкого коридора: прием от 45,40 до 46,70 гривен и продажа от 46,90 до 47,90 гривен.

Курс наличного доллара на выходных в большинстве обменников финкомпаний и открытых в эти дни отделений банков также будет в пределах широкого коридора: прием от 40,95 до 41,20 гривен и продажа от 41,25 до 41,75 гривен.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
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