Майкл Джексон: король поп-музыки, зарабатывающий миллиарды даже после смерти

Осенью этого года ожидается выход в кинотеатры высоко бюджетного биографического фильма, который расскажет о жизни легендарного Майкла Джексона. Критики утверждают, что это увеличит и без того высокое количество прослушиваний его треков на стримингах и соответственно стоимость прав на них. «Минфин» расскажет о его феноменальных творческих и финансовых достижениях.

В прошлом году состоялось одно из крупнейших финансовых соглашений в истории музыкальной индустрии. Sony Music Group договорилась о покупке половины прав на дискографию Майкла Джексона. О точной сумме не сообщалось, но по оценкам экспертов полная стоимость этих музыкальных записей составляет $1,2−1,5 млрд. Исходя из этого, Sony заплатила ориентировочно $600−750 млн.

Как уточняет издание Billboard, в этом соглашении идет речь не только о записях самого Майкла Джексона, но и о правах на некоторые песни других исполнителей, которые при жизни скупал король поп музыка. И все же основу этой ошеломляющей суммы формирует творческое наследие Джексона, а другие записи идут «в комплекте».

Также следует учитывать, что в соглашении не участвуют права использования музыки Джексона в бродвейских спектаклях и других театральных постановках. Если бы сюда включили еще и их, то Sony пришлось бы выложить еще сотню миллионов.

По расчетам Billboard, творческое наследие легендарного музыканта еще до соглашения с Sony ежегодно генерировало около $75 млн прибыли. Из этой суммы $47,2 млн приходится на использование его музыки (стриминги, продажа дисков, роялти по радио и т. п. ), еще $5−8 млн принесла приобретенная дискография других музыкантов, а остальную сумму обеспечили театр и продажа мерчу.

Как отмечает аналитическая платформа индустрии развлечений Luminate, популярность Джексона на стриминговых платформах стремительно растет. В 2020 году прослушивание его треков там составляло 1,07 млн «эквивалентов альбома» (единица измерения, используемая для определения популярности на стриминге, 1 эквивалент альбома равна 1250 прослушиваний от премиум подписчиков или 3750 подписчиков, которые не платят за сервис). А в 2023 г. этот показатель вырос до 1,47 млн, то есть прибавил 37%. Это более быстрые темпы, чем рост всего американского музыкального рынка, который за то же время вырос примерно на 23%.

В целом, по данным Forbes, с момента смерти в 2009 году наследство Джексона принесло его наследникам $3,3 млрд. Правда, когда будущий артист только родился, ничто не могло указать на его феноменальное состояние в будущем.

Ремень всегда готов к действию

Майкл родился в 1958 году. Он был восьмым из десяти детей в семье. Жили они в небольшом двухкомнатном доме. Оба родителя играли на музыкальных инструментах, но успешной творческой карьеры построить не сумели.

Мать, ревностная христианка, заставляла детей тщательно изучать иллюстрации с неизбежным Концом света. Из-за одержимости чистотой смазывала детей медицинским спиртом, а их лицо вазелином, чтобы они были «красивыми и блестящими». Зимой она отправляла детей с горячим картофелем в карманах, чтобы защитить от холода.

Однако если со странными привычками матери можно было мириться, то отец превращал семейную жизнь в ужас. Одержимая идеей создать успешную семейную группу, она запрещала своим детям встречаться со сверстниками. Вместо веселого детства отец устраивал детям многочасовые репетиции, во время которых сидел с ремнем в руках — всегда готов им воспользоваться ошибкой в танце или игре на музыкальном инструменте. Побои в семье были обычным явлением.

Майкл тяжело переживал не только физическое, но и психологическое насилие. Как-то он начал стыдиться формы своего носа, узнав об этом отец стал намеренно акцентировать внимание на этом, называя сына «Великий нос». Насмешки были такими частыми, что у парня развились нервные движения — он все время прикрывал нос, словно нюхая руку, за что его прозывали «вонючкой».

В конце концов, в большом перечне пластических операций Джексона само уменьшение носа стало первым. Впоследствии он проведет с ним такое количество изменений, что нос фактически исчезнет, останутся всего несколько хрящей, а музыканту, по данным медиа, придется носить протез носа.

Жестокость отца ломала психику детей и обеспечивала успех семейной музыкальной группы. Когда Майклу было 6 лет, он присоединился к группе Jackson Brothers, впоследствии переименованной в Jackson 5, а затем The Jacksons. Группа много гастролировала, выступая в клубах, на ярмарках и школьных выпускных. Параллельно он выиграл несколько конкурсов талантов, что привлекло внимание продюсеров.

Когда Майклу исполнилось 10 лет, их группа уже имела контракт с музыкальным лейблом и записи своих песен, а в 11 — впервые появилась на телевидении. В 1970 году песня Jackson 5 заняла первое место в американском чарте Billboard Hot 100. Музыкальная деятельность начала приносить значительные доходы, и семья переехала в большое имение в Калифорнии.

Параллельно студия звукозаписи продвигала сольные альбомы Джексона. Как успешный исполнитель он сумел утвердиться уже в 21 год с выпуском пятого альбома Off the Wall. Пластинка разлетелась тиражом в 20 млн копий, а Майкл получил ряд наград.

Вопрос финансового достатка для музыканта был закрыт не только благодаря тиражу альбома, но и необычно высоким роялти — 37% от оптовой цены, что было максимумом в индустрии того времени.

Однако настоящую популярность, утвердившую Джексона как короля поп музыки, ему принес следующий альбом Thriller. Он был продан невероятным тиражом в 70 млн копий и на протяжении 37 недель возглавлял чарт Billboard 200. А на церемонии награждения Грэмми Майкл установил рекорд, получив сразу 8 премий. Клип на песню Thriller сменил историю индустрии и стал большим толчком для развития музыкального телевидения. Сейчас только на официальном канале Майкла Джексона на YouTube в клипе более 1 млрд. просмотров.

В 80-х влияние музыканта на индустрию было столь велико, что The New York Times писала: в мире поп музыки есть Майкл Джексон, и есть все остальные. Роялти по продаже каждого альбома исполнителя обновили мировой рекорд — достигая $2 за каждую пластинку — сейчас это эквивалент почти $6.

Параллельно Джексон открывал другие способы заработка — начали продаваться его куклы (по $12), он подписал большой рекламный контракт с Pepsi на $5 млн, а следующий в конце 80-х принесет ему вдвое больше.

В середине 80-х уже в статусе суперзвезды Майкл продолжал гастролировать вместе со своими братьями, но полностью переключился на самостоятельную карьеру.

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Зачем петь, если можно зарабатывать

В начале 80-х Джексон сотрудничал с легендарным участником The Beatles Полом Маккартни, кардинально изменившим его жизнь. И дело не в совместном творчестве. Майкл узнал, что тот зарабатывает $40 млн в год, обладая правами на записи других исполнителей. После этого король поп музыки и сам начал скупать чужие авторские права. Сначала он осторожно подходил к этому процессу, покупая только отдельные записи, но в 1984 г. возникла возможность заключить крупную сделку.

Компания ATV Music Publishing выставила на продажу каталог из 4 тыс. песен, куда среди прочего входили записи The Beatles. Переговоры продолжались долго, а среди тех, кто пытался выкупить это наследие, был и сам Маккартни. Но, в конце концов, права перешли Джексону за $47,5 млн ($139 млн на нынешние деньги).

Спустя 10 лет Sony выкупила половину прав на этот каталог за $90 млн, создав с Джексоном совместное предприятие Sony/ATV. В конце концов, этот общий каталог дошел до 500 тыс. песен, включая хиты Боба Дилана, Элвиса Пресли, Эминема.

«Это лучший каталог из всех, что существует», — говорил о подборке руководитель Platinum Rye Райан Шинман.

По словам адвоката Дональда Дэвида, настоящий Джексон значительно отличался от своего образа. «Он не был таким человеком, как его изображали. Он играл в игру и использовал высокий писклявый голос. Во всем этом он был очень умным, очень сообразительным человеком, одним из самых умных артистов, с которыми я когда-либо имел дело», — вспоминал юрист.

Стоит уточнить, что в прошлогоднем соглашении с Sony, о котором «Минфин» писал выше, речь не идет об основной части этого каталога — его наследники музыканта продали Sony еще в 2016 году. Поэтому уже долгое время именно японская компания владеет творческим наследием The Beatles.

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Скандалы и обвинения

Длительное время Джексона преследовали скандалы, связанные с пластическими операциями и вмешательством в здоровье. В медиа появлялась информация, что он спит в кислородной камере, колет женские гормоны, чтобы голос был тоньше, вставил импланты в щеки и т. д. Какая информация правдива, неизвестно. Сам музыкант утверждал, что сделал всего несколько операций. А вот его мать говорила, что их было больше, и Майкл стал зависим от изменений тела.

Самое очевидное изменение, которое пережил Майкл Джексон — изменение цвета кожи до белого. Музыканта обвиняли в том, что он не хотел быть темнокожим, но он сам это отрицал. По его словам, причиной стала болезнь, из-за которой кожу покрывали пятна, чтобы скрыть их артист и использовал отбеливающие ее средства.

В 1993 году разгорелся громкий скандал из-за обвинений музыканта в педофилии. Обвинение предъявил отец пострадавшего мальчика. Джексон эти заявления отвергал и договорился с семьей во внесудебном порядке, выплатив $23 млн. Официальные обвинения от правоохранительных органов так и не были предъявлены из-за отсутствия доказательств.

Расходы больше доходов

Несмотря на огромные доходы, расходы Джексона превышали их. Он вел роскошную жизнь, покупая самолеты, произведения искусства, ювелирные изделия. Основной статьей расходов стало его имение Неверлед. Приобретя дом, по разным оценкам, за $20−30 млн, артист вложил гораздо больше в его развитие.

Во дворе размещался парк аттракционов со смотровым колесом и американскими горками, контактный зоопарк, пиратский корабль и сразу два железнодорожных пути, общей протяженностью около 1,5 километра.

Огромные расходы привели к тому, что после смерти у музыканта оказалось долгов в $500 млн. Считается, что именно их попытка погасить привела к смерти артиста в 2009 году: вопреки проблемам со здоровьем и критической потере веса, он готовился к мировому турне.

Из-за проблем со сном личный врач уколол исполнителя снотворное, а через несколько часов нашел его мертвым. В крови музыканта был обнаружен также ряд других медицинских препаратов. Хотя никаких противозаконных среди них не было.

Трагическая смерть привела к взлету интереса к творчеству музыканта. В США всего за неделю было продано 415 тыс. экземпляров его альбомов — на 40% больше, чем за весь год до того. Также в американском iTunes легендарный альбом Thriller занял первую строчку, а еще 8 альбомов вошли в топ-40.

Согласно завещанию, состояние музыканта перешло трем его детям, а их опекуном Майкл определил свою мать. Кроме этого, важная роль в управлении активами была выделена двум юристам, работавшим с Джорданом на протяжении всей карьеры. Именно они сыграли значительную роль в том, что заработки в творчестве певца стремительно пошли вверх. Прошлогодняя продажа дискографии — это именно их инициатива.

Мать Джексона пыталась обжаловать это решение, утверждая, что распродажа нарушит завещание Майкла, но суд решил, что юристам было предоставлено достаточно прав для принятия таких решений. Поскольку деньги все равно перейдут детям музыканта, их права не будут нарушаться, определил суд.

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Майкл Джексон оставил после себя не только легендарное культурное наследие, но и необычный финансовый след — его империя оказалась настолько мощной, что не только сумасшедшие расходы, но даже гибель музыканта не смогли ее поколебать.