На прошлой неделе валюта на межбанке ощутимо просела: курс продажи доллара на торгах упал сразу на 37,5 копеек — до 44,935/44,965 гривен, а курс продажи безналичного евро опустился на 56 копеек — до 49,3655 /49,3805 гривен. Главным продавцом доллара на межбанке ежедневно оставался Нацбанк. Теперь перед всеми участниками рынка стоит главный вопрос: будет ли валюта в Украине проседать и дальше, а если нет, то где нижние и верхние границы этого курсового коридора. Об этом и поговорим в данной статье.

Факторы, которые будут влиять на поведение валютного рынка в Украине и в мире на этой неделе, можно разделить на две условные группы:

Внутренние факторы

В понедельник, 23 ноября, часть клиентов еще продолжат рассчитываться с бюджетом, что добавит предложения валюты на торгах. Но уже со вторника, 24 ноября, и до пятницы, 27 ноября, главным мотиватором для компаний — участников украинского валютного рынка станет приближения конца месяца.

В условиях значительного ограничения возможностей энергетики, проблем со связью и обстрелами россией производственной и критической инфраструктуры значительная часть клиентов предпочтут оперативно закрыть основные валютные расчеты уже в начале этой недели.

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Кроме всего прочего, в четверг-пятницу в США будут готовиться к празднованию Дня Благодарения (26 ноября). Переводы в долларе в четверг будут проходить ТОМом. А в пятницу международный рынок по доллару будет очень вялым, часть транзакций иностранные банки предпочтут проводить уже только понедельником, 30 ноября, что уже достаточно поздно для украинских клиентов. Чтобы не рисковать с завершением операций на отчетную дату, большинство компаний предпочтут уже в понедельник — среду закрыть все свои основные объемы валютных расчетов. А уже в следующий понедельник, 30 ноября, — просто «подправить» свои расчеты на отчетную дату.

Поэтому с понедельника по среду (23−25 ноября) я ожидаю рост ежедневных объемов торгов по системе Блумберг в пределах от $390 млн до $520 млн. 26 ноября, в четверг (День Благодарения в США) и в полурабочую в Штатах пятницу, 27 ноября, объемы операций на украинском межбанке вряд ли превысят $270 млн — 330 млн.

По текущей деятельности компаний стоит еще учесть следующее: скоро бизнесу предстоит рассчитаться с персоналом за ноябрь. А это, в условиях снижения деловой активности в Украине, потребует большего времени для аккумуляции необходимых объемов гривневых ресурсов и снизит возможности таких клиентов по покупке валюты. Это тоже подстрахует гривну на валютном рынке.

С другой стороны, начавшийся отопительный сезон и дефицит электрогенерации увеличивает потребность в импорте энергоносителей. В сочетании с растущими валютными затратами на оборону, это добавит ежедневный спрос на валюту на торгах. Иными словами, создаст дополнительное давление на курс гривны на межбанке.

Не изменится пока и поведение населения в части покупки/продажи валюты на карты и на наличном рынке. По моим оценкам, со стороны граждан сохранится высокий спрос на валюту: ежедневное превышение покупки валюты населением над объемами сдаваемой СКВ на этой неделе будет в пределах от $60 млн до $95 млн.

НБУ останется основным продавцом доллара на украинском межбанке, что и будет формировать курсовой тренд по американской валюте и опосредованно влиять на курс евро.

По моим прогнозам, с 23 по 27 ноября Нацбанку для поддержки гривны на межбанке придется потратить не менее $1,38 млрд — 1,95 млрд. При этом получение Украиной почти 8 млрд евро по программе Ukraine Facility укрепляет возможности НБУ пресекать любые попытки раскачать курс на валютном рынке. Что важно — это понимают все участники отечественного валютного рынка.

Внешние факторы

Тут прежде всего стоит обратить внимание на реакцию рынка на недавнюю публикацию «минуток ФРС». Опубликованные 18 ноября протоколы заседания Федрезерва по итогам заседания 27−28 октября 2026 года не удивили мировых инвесторов, но убедили их в высокой вероятности повышения процентных ставок Федрезерва в начале декабря еще на 0,25−0,5% годовых. Пока это серьезно страхует доллар на мировом валютном рынке, а также напрямую влияет на поведение других рынков — от фондового до сырьевого.

Динамика пары евро/доллар

Динамика стоимости золота

Динамика стоимости серебра

Первая коррекция рынков произошла во второй половине прошлой недели, но и на этой неделе основные мировые игроки продолжат корректировать свое позиции по активам. Особенно в золоте, а также по американским трежерис и европейским госбумагам.

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Кроме того, поскольку пока ситуация на Ближнем Востоке особо не поменялась, я не ожидаю глобального падения цен на нефть на этой неделе.

Цены на нефть марки Brent, по моему прогнозу, будут колебаться в пределах $87−96 за баррель.

Сохранение высоких цен на энергоносители продолжит существенно влиять на поведение пары евро/доллар на мировых валютных рынках и работать против евровалюты.

Мой прогноз по паре евро/доллар на период с 23 по 27 ноября 2026 года — это коридор в пределах от 1,088 до 1,11 доллара за евро с ежедневными колебаниями пары в пределах до 0,3−0,7 американского цента на евро. Для Украины это означает потенциальные колебания курса евро относительно гривны в пределах от 13,5 до 31,5 копеек на евро в течение дня.

На фоне сохраняющейся глобальной неопределенности и недавнего снижения цен на золото центробанки многих стран, вероятно, продолжат диверсификацию резервов, в том числе за счёт дальнейших закупок драгметалла. Часть этих операций может проходить без публичного раскрытия. Дополнительный спрос со стороны регуляторов способен поддержать котировки и спровоцировать отскок от недавно достигнутых минимумов.

По моему прогнозу, с 23 по 27 ноября золото будет торговаться в диапазоне $3 420−3 690 за унцию. При этом ежедневные колебания котировок могут составлять $35−80 за унцию, в зависимости от экономических и геополитических новостей.

Что касается серебра, то ключевым фактором для его котировок в ближайшие дни останется спрос со стороны мировой промышленности. После публикации протокола последнего заседания ФРС перспективы этого спроса стали менее определёнными. Судя по документу, большинство представителей руководства американского регулятора учитывают риски ухудшения ситуации в мировой экономике, сохранения высокой инфляции и дополнительного повышения процентной ставки как минимум на 0,25 процентного пункта до конца 2026 года.

Замедление мировой экономики в сочетании с дальнейшим повышением ставок ФРС может сократить промышленный спрос на серебро. Одновременно высокие процентные ставки способны ослабить интерес к металлу со стороны консервативных инвесторов и спекулянтов. Пока эти факторы оказывают давление на котировки серебра.

По моему прогнозу, цена на серебро с 23 по 27 ноября будет в коридоре от $38 до $47 за унцию с ежедневными колебаниями котировок серебра в пределах до $0,6 — 1,4 на унции.

Дополнительным фактором спроса на валюту остается сезон распродаж к «чёрной пятнице», который продолжается в Украине и западных странах. Поскольку значительная часть товаров, представленных на украинском рынке в рамках таких акций, импортная, потребность импортеров потребительской продукции в валюте останется высокой. Это будет поддерживать спрос на межбанковском валютном рынке и в ближайшие дни.

Прогноз курса доллара и евро на 23−27 ноября

Межбанк

При прогнозном коридоре пары евро/доллар на мировом валютном рынке в пределах от 1,088 до 1,11 доллара за евро, и прогнозном коридоре по котировкам безналичного доллара на торгах в пределах от 44,75 до 45,65 гривен, я прогнозирую рабочий коридор по безналичному евро в пределах от 49,05 до 50,20 гривен. НБУ останется главным игроком на межбанке и практически будет формировать курсовой тренд своими интервенциями.

Значительного дальнейшего укрепления гривны как относительно доллара, так и евро я не ожидаю, поскольку это способно существенно снизить официальный курс доллара и евро. А это, в свою очередь, сильно занизит размеры ЗВР Украины в балансе Нацбанка, снизит доходы бюджета от таможенных сборов и поступлений в гривне, привязанных к официальному курсу доллара и евро, спровоцирует ускорение роста негативного сальдо внешней торговли нашей страны.

Хотя формально НБУ не отвечает за некоторые из этих экономических показателей, в условиях войны и ухудшения показателей экономики Нацбанк вряд ли будет готов пойти на такие шаги.

Наличный рынок

Обменники финкомпаний и большинство банков проработают со спредом по доллару в пределах до 20−30 копеек, и по евро — в пределах до 20−50 копеек с периодическим изменением своих ценников в течение дня, в зависимости от поведения межбанка и пары евро/доллар в мире.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 44,55 до 45,85 гривен, а в обменниках финкомпаний — от 44,60 до 45,95 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 49 до 50,50 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 49,05 до 50,70 гривен.

И по доллару, и по евро сохранится нестандартная для украинского валютного рынка ситуация, когда в части банков котировки продажи наличного доллара и евро будут ниже, чем ценники продажи обменников финкомпаний. Правда, при этом не во всех кассах банков, декларирующих более низкие курсы продажи, по факту будет запрашиваемый объем наличной валюты по такому курсу.

Широкий разброс котировок продажи и покупки валюты в различных сетях обменников и в отдельных банках, в сочетании с ростом волатильности межбанка (в первую очередь по евро) позволит спекулянтам достаточно активно зарабатывать на операциях по покупке-продаже доллара и евро практически во все дни этой рабочей недели.