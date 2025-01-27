Курсовой прогноз на 27-31 января: когда обменники будут часто менять ценники на евро

Эта неделя обещает стать очень интересной на валютном рынке Украины. Причиной тому служат множество противоречивых факторов, которые способны серьезно «пошатать» курс гривны как относительно доллара, так и относительно евро. Сохранит свое влияние на поведение мирового валютного рынка (а, значит, опосредованно, и на курс гривны к доллару и евро в Украине) и эмоциональная составляющая.

Начнем с геополитики, которая сейчас является главным эмоциональным раздражителем для валютного рынка в мире и в Украине. Дональд Трамп остается верен себе и уже за первую после инаугурации неделю успел сделать немало жестких заявлений — от ультиматума россии и до очередных тарифных предупреждений Европе.

С учетом кадровых изменений на ключевых должностях в Конгрессе, Сенате, армии США, Министерстве финансов и т. д. , становится ясно, что новый американский президент делает ставку на лояльных себе людей. А, значит, и его решения будут для них больше приказами, нежели результатом дискуссий и проработки многочисленных сценариев для поиска оптимального варианта.

Трамп не станет особо церемониться и со своими европейскими союзниками по блоку НАТО и G7. А это сохраняет неопределенность в решении геополитических вопросов, что тесно связано и с мировой экономикой.

В итоге:

рынок золота (ключевой индикатор состояния реальной экономической стабильности в мире) продолжает лихорадить, сохраняется тенденция к дальнейшему росту его стоимости уже до уровней около $2 780 за унцию;

пара евро/доллар в последние дни демонстрирует рост стоимости евро после еще недавних проседаний евровалюты почти до 1,02 доллара за евро к уровням около 1,05 доллара за евро;

цена на нефть пока не опускается до столь желанных для Трампа уровней ниже $60−70 за баррель.

Цена на золото

Пара евро/доллар

Нефть BRENT

В этой ситуации фактор геополитики очень опасен как для мирового, так и, опосредованно, для нашего валютного рынка, так как будет вносить и на этой неделе постоянные эмоциональные коррективы в поведение участников торгов. В первую очередь по курсу евро относительно доллара, и в итоге — по курсу евро к гривне.

Заседание ФРС США по процентным ставкам 29 января. Все последние политические потрясения в США в сочетании с потенциальными торговыми войнами Америки с Китаем, Канадой и странами Евросоюза, пока высоким уровнем базового индекса потребительских цен в США в пределах 3,2% год к году (на 15 января), может заставить Федрезерв отложить снижение своих процентных ставок, сохранив их на уровне в 4,25−4,5% годовых.

Именно этот сценарий уже заложен рынком последней коррекцией пары евро/доллар с еще недавних уровней около 1,02 доллара за евро до теперешних около 1,043−1,05 доллара за евро.

Поэтому, если ФРС примет решение подождать со снижением ставок, нас ждут кратковременные ралли по паре евро/доллар после оглашения такого решения регулятора и во время комментариев главы Федрезерва Джерома Пауэлла в достаточно прогнозированных пределах до 1 цента на евро (около 42 копеек на евро).

Но если что-то пойдет не так или Пауэлл скажет что-либо такое, что очень напугает инвесторов, колебания по паре евро/доллар вырастут до 1,2−1,6 цента на евро, что немедленно приведет к скачкам курса евро в Украине в пределах до 50−67,2 копеек, что очень существенно для нашего рынка.

Из внутренних факторов на поведение нашего валютного рынка в эти дни в первую очередь повлияют:

Завершение отчетного периода. Практически все участники нашего валютного рынка со вторника, 28 января, по четверг, 30 января, будут закрывать свои расчеты с внутренними и внешними контрагентами на отчетную дату. На последний рабочий день января, который приходится на пятницу, такие операции оставлять никто не будет.

Это означает максимальную активность нашего валютного рынка 28−30 января, и увеличит статистику торгов по системе Блумберг в эти дни до $200 млн — 250 млн. В остальные дни недели, 27 и 31 января, объемы операций на торгах, проводимые через Блумберг, вряд ли превысят $160 млн — 195 млн.

Интервенции НБУ и его присутствие на межбанке. Регулятор вынужден будет практически ежедневно продавать доллар на торгах, чтобы закрывать дефицит валюты на рынке. Особенно активен он будет как раз 28−30 января, когда спрос на валюту со стороны импортеров будет максимально высоким.

Среди основных покупателей валюты будут госкомпании, закрывающие потребности армии и энергосектора, а также наиболее крупные сети по реализации топлива и товаров народного потребления. А среди продавцов валюты на межбанке на этой неделе будут преобладать все те же аграрии, частично IT-компании и представители других экспортных секторов нашей экономики.

Изменения на ресурсном рынке после увеличения учетной ставки и повышения ставок по депозитным сертификатам Нацбанка. Уже 23 января вечером, сразу после оглашения такого решения регулятора, банки начали перегруппировывать свои активы, вложенные в депсертификаты.

Объем операций НБУ по регулированию ликвидности банков

Они уменьшили свои вложения в этот инструмент до 170 млрд грн и оставили эти средства на своих корсчетах на один день.

Этим они убили «двух зайцев» — частично закрыли норматив резервирования наперед, и затем перевложат эти ресурсы в депсертификаты Нацбанка, но уже по более высокой ставке доходности. Таким образом, часть из этих перевложенных банками ресурсов в дальнейшем не будет создавать «гривневый навес» над валютным рынком и давить на курс.

Поведение населения на валютном рынке и обстановка на фронтах. Граждане продолжат активно покупать доллар и евро как себе на карты в пределах установленного Нацбанком ежемесячного лимита в 50 тысяч гривен, или в эквиваленте 200 тысяч гривен с размещением на депозит на срок не менее 3-х месяцев, так и в наличной форме. Эта тенденция сохраняется уже долгое время, хотя объемы купленной валюты стали активно увеличиваться в последние месяцы. И это очень негативный сигнал для Нацбанка.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

По факту достаточно большая часть покупаемой сейчас банками валюты на межбанке идет даже не на закрытие потребностей бизнеса импортеров, а на выравнивание валютной позиции банков после их продаж валюты населению через кассы или на карты. Покупают банки эту валюту в основном на межбанке у Нацбанка, так как других крупных продавцов валюты часто на рынке нет.

В итоге часть ЗВР перекочевывает на счета физлиц. А дальше часть этой валюты либо уже остается на текущих или срочных валютных счетах в банках, либо снимается гражданами наличными через кассы банков, либо тратится за границей. Частично рост спроса на валюту также связан и с напряженной обстановкой на фронтах, и с усиливающимися инфляционными процессами, так как многие граждане видят в покупке валюты свою страховку от роста цен.

Подводя итог по факторам, влияющим на поведение валютного рынка на этой неделе, можно сказать, что мы остаемся в периоде повышенной турбулентности рынков именно за счет психологического фактора в мировом масштабе, а не только в силу прагматичных законов экономики. И это дополнительный вызов, как для всего мира, так и для Украины, которая и без того находится в состоянии повышенных экономических, военных и геополитических стрессов.

На этом фоне последние заявления Нацбанка и правительства о том, что за счет внешней финансовой помощи наших партнеров Украина сможет закрыть весь прогнозный дефицит бюджета на этот год и даже частично на 2026 год, — позитивная новость для валютного рынка, что работает в пользу гривны.

Фактор же неопределенности дальнейшей политики США в вопросе объемов, сфер и направлений поддержки Украины в войне с россией остается одним из основополагающих для нашей страны при анализе поведения украинской экономики на ближайшее время, и пока оказывает существенное негативное влияние на прогноз развития событий на 2025 год. В том числе и на валютном рынке.

Прогноз курса доллара и евро на 27−31 января

Межбанк

НБУ продолжит вынуждено продавать доллар на межбанке для покрытия дефицита валюты на рынке. По моим расчетам, на этой неделе регулятору придется потратить для поддержки гривны не менее $820 млн — 1,1 млрд. Ежедневные объемы сделок по системе Блумберг будут в эти дни находиться в пределах от $160 млн до $250 млн. Наиболее активными днями на межбанке будут 28−30 января, когда все участники нашего валютного рынка будут закрывать свои расчеты с внутренними и внешними контрагентами на отчетную дату.

На период 27−31 января я прогнозирую коридор по паре евро/доллар в пределах от 1,037 до 1,059 доллара за евро с повышенной волатильностью пары в течение всех дней недели. Особенно 28−29 января — в преддверии и во время оглашения решений Федрезерва США по процентным ставкам и комментариев по этому вопросу Джерома Пауэлла.

Котировки доллара на межбанке 27−31 января, по моему прогнозу, будут в пределах коридора от 41,70 до 42,15 гривен. В этом случае, через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах достаточно широкого коридора от 43,24 до 44,64 грн. Существенная волатильность курса евро на всех сегментах валютного рынка будет снова одной из главных особенностей этой недели.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах коридора от 20 до 25 копеек, а по евровалюте он будет находиться в более широких пределах — от 20 до 60 копеек.

Частая смена ценников по евро и уровня спреда по нему в течение дня будет наблюдаться как минимум 28−30 января — то есть перед, во время и сразу после оглашений решений Федрезерва США по процентным ставкам и реакций на это международных рынков и нашего межбанка.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 41,65 до 42,50 грн, а в обменниках финкомпаний — от 41,70 до 42,35 грн.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 43,15 до 44,80 грн. В обменниках финкомпаний этот коридор будет в более узких пределах — от 43,25 до 44,75 грн.

Высокий уровень волатильности евро и широкий разброс котировок позволят активно зарабатывать на нем как на межбанковском, так и на наличном рынке.