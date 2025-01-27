Курсовий прогноз на 27-31 січня: коли обмінники часто змінюватимуть цінники на євро

Цей тиждень обіцяє стати дуже цікавим на валютному ринку України. Причиною цього є безліч суперечливих чинників, які здатні серйозно «погойдати» курс гривні як щодо долара, так і щодо євро. Збереже свій вплив на поведінку світового валютного ринку (а, отже, опосередковано, і на курс гривні щодо долара та євро в Україні) й емоційна складова.

Почнемо з геополітики, яка зараз є головним емоційним збудником для валютного ринку у світі та в Україні. Дональд Трамп залишається вірним собі і вже за перший після інавгурації тиждень встиг зробити чимало жорстких заяв — від ультиматуму росії та до чергових тарифних попереджень Європі.

З огляду на кадрові зміни на ключових посадах у Конгресі, Сенаті, армії США, Міністерстві фінансів тощо, стає зрозуміло, що новий американський президент робить ставку на лояльних собі людей. Отже, і його рішення будуть для них більше наказами, ніж результатом дискусій та опрацювання численних сценаріїв для пошуку оптимального варіанту.

Трамп не буде особливо церемонитися і зі своїми європейськими союзниками по блоку НАТО і G7. А це зберігає невизначеність у вирішенні геополітичних питань, що тісно пов'язано зі світовою економікою.

У результаті:

ринок золота (ключовий індикатор стану реальної економічної стабільності у світі) продовжує лихоманити, зберігається тенденція до подальшого зростання його вартості до рівнів близько $2 780 за унцію;

пара євро/долар останніми днями демонструє зростання вартості євро після ще нещодавніх просідань євровалюти майже до 1,02 долара за євро до рівнів близько 1,05 долара за євро;

ціна на нафту поки не опускається до таких бажаних для Трампа рівнів нижче $60−70 за барель.

Ціна на золото

Пара євро/долар

Нафта BRENT

У цій ситуації чинник геополітики дуже небезпечний як для світового, так і, опосередковано, для нашого валютного ринку, оскільки вноситиме і цього тижня постійні емоційні корективи у поведінку учасників торгів. Насамперед за курсом євро щодо долара, і в результаті — за курсом євро щодо гривні.

Засідання ФРС США щодо відсоткових ставок 29 січня. Всі останні політичні потрясіння в США у поєднанні з потенційними торговельними війнами Америки з Китаєм, Канадою та країнами Євросоюзу, поки що високим рівнем базового індексу споживчих цін у США в межах 3,2% рік до року (на 15 січня), можуть змусити Федрезерв відкласти зниження своїх відсоткових ставок, зберігши їх на рівні 4,25−4,5% річних.

Саме цей сценарій вже закладено ринком останньою корекцією пари євро/долар із ще нещодавніх рівнів близько 1,02 долара за євро до теперішніх близько 1,043−1,05 долара за євро.

Тому, якщо ФРС ухвалить рішення почекати зі зниженням ставок, на нас чекають короткочасні ралі за парою євро/долар після оголошення такого рішення регулятора і під час коментарів голови Федрезерва Джерома Пауелла в прогнозованих межах до 1 цента на євро (близько 42 копійок на євро).

Але якщо щось піде не так або Пауелл скаже щось таке, що дуже налякає інвесторів, коливання за парою євро/долар зростуть до 1,2−1,6 цента на євро, що негайно призведе до стрибків курсу євро в Україні у межах до 50−67,2 копійок, що є дуже суттєвим для нашого ринку.

Серед внутрішніх чинників на поведінку нашого валютного ринку цими днями насамперед вплинуть:

Завершення звітного періоду. Практично всі учасники нашого валютного ринку з вівторка, 28 січня, до четверга, 30 січня, закриватимуть свої розрахунки із внутрішніми та зовнішніми контрагентами на звітну дату. На останній робочий день січня, який припадає на п'ятницю, таких операцій ніхто не залишатиме.

Це означає максимальну активність нашого валютного ринку 28−30 січня, і збільшить статистику торгів за системою Блумберг цими днями до $200 млн — 250 млн. В решту днів тижня, 27 і 31 січня, обсяги операцій на торгах, які проводяться через Блумберг, навряд чи перевищать $160 млн — 195 млн.

Інтервенції НБУ та його присутність на міжбанку. Регулятор буде змушений практично щодня продавати долар на торгах, щоб закривати дефіцит валюти на ринку. Особливо активним буде саме 28−30 січня, коли попит на валюту з боку імпортерів буде максимально високим.

Серед основних покупців валюти будуть держкомпанії, які закривають потреби армії та енергосектору, а також найбільші мережі реалізації палива та товарів народного споживання. А серед продавців валюти на міжбанку цього тижня переважатимуть ті ж аграрії, частково IT-компанії та представники інших експортних секторів нашої економіки.

Зміни на ресурсному ринку після збільшення облікової ставки та підвищення ставок за депозитними сертифікатами Нацбанку. Вже 23 січня ввечері, відразу після оголошення такого рішення регулятора, банки почали перегруповувати свої активи, вкладені у депсертифікати.

Обсяг операцій НБУ з регулювання ліквідності банків

Вони зменшили свої вкладення в цей інструмент до 170 млрд грн і залишили ці кошти на своїх коррахунках на один день.

Цим вони вбили «двох зайців» — частково закрили норматив резервування наперед, а потім перевкладуть ці ресурси в депсертифікати Нацбанку, але вже за вищою ставкою дохідності. Таким чином, частина з цих перевкладених банками ресурсів надалі не створюватиме «гривневий навіс» над валютним ринком і тиснутиме на курс.

Поведінка населення на валютному ринку та обстановка на фронтах. Громадяни продовжать активно купувати долар та євро як собі на картки в межах встановленого Нацбанком щомісячного ліміту в 50 тисяч гривень, чи в еквіваленті 200 тисяч гривень з розміщенням на депозит на строк не менше ніж 3 місяці, так і у готівковій формі. Ця тенденція зберігається вже довгий час, хоча обсяги купленої валюти почали активно збільшуватись останніми місяцями. І це дуже негативний сигнал для Нацбанку.

Операції фізичних осіб із купівлі /продажу іноземної валюти (30 днів)

Фактично досить велика частина валюти, що купується зараз банками на міжбанку, йде навіть не на закриття потреб бізнесу імпортерів, а на вирівнювання валютної позиції банків після їх продажу валюти населенню через каси або на картки. Купують банки цю валюту здебільшого на міжбанку у Нацбанку, оскільки інших великих продавців валюти часто на ринку немає.

У результаті частина ЗВР перекочовує на рахунки фізосіб. А далі частина цієї валюти або залишається на поточних або строкових валютних рахунках у банках, або знімається громадянами готівкою через каси банків, або витрачається за кордоном. Частково зростання попиту на валюту також пов'язане і з напруженою обстановкою на фронтах, і з інфляційними процесами, що посилюються, оскільки багато громадян бачать у купівлі валюти свою страховку від зростання цін.

Підсумовуючи чинники, що впливають на поведінку валютного ринку цього тижня, можна сказати, що ми залишаємося в періоді підвищеної турбулентності ринків саме за рахунок психологічного чинника у світовому масштабі, а не тільки через прагматичні закони економіки. І це додатковий виклик, як для всього світу, так і для України, яка й без того перебуває у стані підвищених економічних, військових та геополітичних стресів.

На цьому тлі останні заяви Нацбанку та уряду про те, що за рахунок зовнішньої фінансової допомоги наших партнерів Україна зможе закрити весь прогнозний дефіцит бюджету на цей рік і навіть частково на 2026 рік, — позитивна новина для валютного ринку, що працює на користь гривні.

Чинник же невизначеності подальшої політики США у питанні обсягів, сфер та напрямів підтримки України у війні з росією залишається одним із основоположних для нашої країни під час аналізу поведінки української економіки найближчим часом, і поки що істотно негативно впливає на прогноз розвитку подій на 2025 рік. У тому числі й на валютному ринку.

Прогноз курсу долара та євро на 27−31 січня

Міжбанк

НБУ продовжить вимушено продавати долар на міжбанку для покриття дефіциту валюти на ринку. За моїми розрахунками, цього тижня регулятору доведеться витратити на підтримку гривні щонайменше $820 млн — 1,1 млрд. Щоденні обсяги операцій за системою Блумберг цими днями перебуватимуть у межах від $160 млн до $250 млн. Найактивнішими днями на міжбанку будуть 28−30 січня, коли всі учасники нашого валютного ринку закриватимуть свої розрахунки із внутрішніми та зовнішніми контрагентами на звітну дату.

На період 27−31 січня я прогнозую коридор за парою євро/долар у межах від 1,037 до 1,059 долара за євро з підвищеною волатильністю пари протягом усіх днів тижня. Особливо 28−29 січня — напередодні та під час оголошення рішень Федрезерва США щодо відсоткових ставок та коментарів із цього питання Джерома Пауелла.

Котирування долара на міжбанку 27−31 січня, за моїм прогнозом, перебуватимуть у межах коридору від 41,70 до 42,15 грн. У цьому разі, через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах широкого коридору від 43,24 до 44,64 грн. Істотна волатильність курсу євро на всіх сегментах валютного ринку знову буде однією з головних особливостей цього тижня.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків виставлятимуть спред за доларом у межах коридору від 20 до 25 копійок, а за євровалютою він перебуватиме в ширших межах — від 20 до 60 копійок.

Часта зміна цінників за євро та рівня спреду за ним протягом дня спостерігатиметься щонайменше 28−30 січня — тобто перед, під час і відразу після оголошення рішень Федрезерву США щодо відсоткових ставок та реакцій на це міжнародних ринків та нашого міжбанку.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 41,65 до 42,50 грн, а в обмінниках фінкомпаній — від 41,70 до 42,35 грн.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору покупок та продажів від 43,15 до 44,80 грн. В обмінниках фінкомпаній цей коридор перебуватиме у вужчих межах — від 43,25 до 44,75 грн.

Високий рівень волатильності євро та широкий розкид котирувань дозволять активно заробляти на ньому як на міжбанківському, так і на готівковому ринку.