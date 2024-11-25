Курс доллара и евро на неделю: как «черная пятница» повлияет на ценники в наших обменниках

Эта рабочая неделя — последняя в ноябре, что и будет в основном предопределять поведение участников нашего валютного рынка. В начале недели компании еще будут завершать свои расчеты с бюджетом по налогам. Это несколько увеличит объем предложения валюты на рынке в понедельник-вторник и будет позитивным для гривны на межбанке.

Но уже со среды-четверга компании сосредоточатся на внутренних и внешних расчетах с контрагентами на отчетную дату. Это увеличит спрос на валюту со стороны импортеров, а вот объемы продажи валютной выручки экспортерами останутся небольшими: те уже будут продавать только такие объемы СКВ, которые им понадобятся для закрытия расчетов с украинскими контрагентами в гривне и обеспечения выплат зарплат персоналу по итогам ноября.

В результате на межбанке спрос на валюту останется высоким, а предложение уменьшится. Всю разницу между спросом и предложением придется перекрывать Нацбанку в виде интервенций по продаже дефицитного доллара.

Именно ценники, по которым НБУ будет закрывать нехватку валюты на рынке, и объемы этих интервенций, станут формировать курсовой тренд на межбанке в этот период. А дешево регулятор продавать доллар из сократившихся резервов не станет.

С другой стороны, и особо задирать свои котировки продажи валюты на межбанке Нацбанк тоже не может. Инфляция и так уже выше пересмотренного недавно прогноза регулятора. К концу года усилить и без того сильные девальвационные настроения среди бизнеса и граждан Нацбанк не может себе позволить. Ведь это немедленно будет по максимуму заложено компаниями в ценники товаров и услуг, что, опять же, станет дополнительным топливом для инфляции.

Поэтому ценники НБУ при интервенциях будут в пределах среднерыночного курса. По моим расчетам, с 25 по 29 ноября НБУ потратит из резервов для поддержания гривны от $430 млн до $720 млн, в зависимости от активности покупки валюты госкомпаниями, которые обеспечивают потребности ЗСУ и энергетический сектор.

Кроме того, на этой неделе на поведение рынка повлияют уже традиционные факторы: ситуация на фронтах, степень активности обстрелов рашистами критической инфраструктуры Украины, отключения электроэнергии и затраты госструктур ЖКХ на закупку энергоносителей для прохождения отопительного сезона.

По-прежнему существенно на наш валютный рынок будет влиять и поведение пары евро/доллар на внешних рынках, которое немедленно отражается на курсе евро в Украине относительно гривны.

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Прошлая неделя по паре евро/доллар прошла непросто, особенно в четверг-пятницу: евро снова существенно просел относительно доллара за очень короткий промежуток времени.

График поведения пары евро/доллар за период с 18 по 22 ноября

В итоге это привело к проседанию курса евро к гривне на 50 копеек за неделю. Не будет спокойно по паре евро/доллар, и, соответственно, по курсу евро к гривне на этой неделе. Учитывая, что на Западе в эти дни проходят массовые распродажи в формате «черной пятницы», это обычно поддерживает международные рынки, но не всегда удерживает их от сильных ралли по паре евро/доллар. Скорее всего, так будет и в этот раз.

Но к концу недели ралли по паре евро/доллар несколько стихнут. Ведь уже в этот четверг, 28 ноября, США празднуют День Благодарения, что уже где-то с вечера вторника-второй половины среды будет снижать активность на западных рынках. Этот период относительного затишья продлится до начала следующей недели. Работа в этот четверг на нашем межбанке по доллару ТОМом также не способствует большой активности на отечественном валютном рынке. Это создаст определенную передышку как Нацбанку, так и самим банкам с их клиентами в эти четверг-пятницу.

Последние новшества Нацбанка в части валютного законодательства не особо повлияют в ближайшие дни на рынок, хотя и вступили в силу 20 ноября. Причина — достаточно «узкая» направленность изменений, которые по факту повлияют лишь на отдельные группы клиентов.

Напомню, что НБУ, с одной стороны, смягчил ряд ограничений, чтобы поддержать международное сотрудничество в сфере внешней торговли, а также международные проекты и программы по технической помощи. С другой — принял меры для усиления дисциплины в части соблюдения валютных ограничений.

Основные изменения:

Перевод средств для выполнения обязательств по импортным контрактам. С 20 ноября 2024 года у украинских предприятий есть возможность рассчитываться за импорт товаров без ограничения срока их поставки в Украину, если средства переводятся в пользу:

иностранного экспортно-кредитного агентства (ЭКА) (иностранного государства через уполномоченное им лицо) иностранного лица, в состав участников которого входит иностранное государство или иностранный банк (при условии, что иностранное государство является участником этого банка);

других нерезидентов, при участии в импортных операциях (путем кредитования, страхования, гарантирования, поручительства) иностранного ЭКА (иностранного государства через уполномоченное им лицо) иностранного лица, в состав участников которого входит иностранное государство или иностранный банк (при условии, что иностранное государство является участником этого банка).

Ежемесячный лимит для таких переводов установлен на уровне 10% от суммы просроченной задолженности по договору импорта товаров (по состоянию на 01 ноября 2024 года).

Расчеты по проектам международной технической помощи. Предоставлена возможность переводить иностранную валюту за границу для расчетов по проектам международной технической помощи.

Репатриация дивидендов за границу. Чтобы пресечь обход отдельными клиентами ежемесячного лимита на репатриацию дивидендов, НБУ установил дополнительные критерии для таких операций. С 20 ноября украинские компании смогут воспользоваться возможностью частичной репатриации дивидендов по корпоративным правам или акциям только при одновременном соблюдении следующих условий:

период деятельности эмитента с даты государственной регистрации до даты осуществления соответствующей операции составляет не менее 12 месяцев;

с момента обретения иностранным инвестором (нерезидентом) права собственности на корпоративные права (акции эмитента), осуществляющего выплату дивидендов, до даты осуществления соответствующей операции прошло не менее 6 месяцев.

Использование валютных кредитов для покупки ценных бумаг, номинированных в валюте. НБУ запретил использование валютных кредитов для приобретения ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте.

Введенные Нацбанком меры несколько сократят объемы разного рода схемных операций по выводу капитала юридическими лицами. Но они не решают проблем с физлицами, которые продолжают использовать многочисленные комбинации с криптовалютой для вывода валютных средств в обход действующих ограничений.

Пока НБУ четко не пропишет все нормативные документы по криптовалютному рынку в Украине, эта история будет продолжаться. Запретами крипторынок в Украине не сделаешь полностью подконтрольным Нацбанку, да это и не надо. Но основные прозрачные правила игры с четкими соблюдениями всех валютных ограничений на отток капитала, необходимых в условиях войны, регулятору давно пора четко прописать.

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Прогноз курса доллара и евро на 25−29 ноября

Межбанк

Главным продавцом доллара на торгах останется Нацбанк. Спрос на валюту будет превышать ее предложение, и нехватку предложения (до 55−65% от общего объема спроса) будет закрывать НБУ, активно проводя свои интервенции с понедельника по среду, и, возможно, в пятницу.

В четверг, когда в США отмечают День Благодарения, участие Нацбанка в торгах будет очень зависеть от текущей ситуации. Скорее всего, ему понадобится выходить на рынок с интервенциями лишь в минимальных объемах, или в идеальном случае — вообще обойтись без них.

Так как курс евровалюты на наших торгах зависит от двух факторов: поведения пары евро/доллар на мировых рынках и динамики курса доллара к гривне на украинском межбанке, принципиальным будет динамика пары евро/доллар на внешних площадках.

На период с 25 по 29 ноября я прогнозирую коридор по паре евро/доллар в пределах от 1,034 до 1,05 доллара за евро.

Котировки доллара на межбанке в этот период, по моему прогнозу, будут в пределах коридора от 41,20 до 41,55 гривен. В этом случае, через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 42,60 до 43,63 гривен.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах от 20 до 25 копеек и по евро — в пределах от 20 до 40 копеек. Традиционно, в случае значительных ралли евровалюты на международном рынке (что в этот раз маловероятно, учитывая День Благодарения в США) и существенных скачков курса евро на нашем межбанке, владельцы обменников могут оперативно менять свои ценники покупки/продажи евро в течение дня с расширением спреда по евро в пределах до 30−50 копеек на евро.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах от 41,00 до 41,80 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,20 до 41,75 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 42,50 до 44,20 грн. А в обменниках финкомпаний этот коридор будет в пределах от 43,00 до 44,00 грн.

Евро останется главным инструментом для спекуляций на наличном рынке с очень широким разбросом котировок в разных банках и сетях обменников.