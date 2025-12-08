Курс евро в начале недели снова будет штормить: что нужно знать покупателям и продавцам валюты

На этой неделе главными возмутителями спокойствия на международном и опосредованно на украинском валютном рынке будут ФРС США, а также геополитические и экономические новости.

Уже в эту среду, 10 декабря, Федрезерв снова должен принять решение по ключевым ставкам. И пока интрига вокруг этого события сохраняется. Более-менее реальных вариантов решения у ФРС два:

оставить ставки на текущем уровне в 3,75−4% годовых, чтобы продолжить борьбу с инфляцией в Штатах. Однако такое решение лишит американскую экономику дополнительных стимулов для роста;

в 3,75−4% годовых, чтобы продолжить борьбу с инфляцией в Штатах. Однако такое решение лишит американскую экономику дополнительных стимулов для роста; снизить ставки на 0,25% годовых — до уровней в 3,5−3,75% годовых — для активизации экономики в США. При том, что, по расчетам аналитиков, ожидаемая официальная годовая инфляция может составить около 4,6%. А это существенно даже для такой экономически развитой страны, как Штаты. Реальная же инфляция, которую ощущают простые американцы по ценам в магазинах (также как и в Украине), значительно выше, чем официальный уровень, который берет в расчет ФРС при принятии своих решений.

Кроме того, усиливается «подковёрная» борьба вокруг назначения главы Федрезерва США после ухода действующего председателя Джерома Пауэлла. По факту, это один из главных постов в финансовой империи Штатов, и Дональду Трампу очень хочется видеть на этой должности максимально лояльного себе человека.

По инсайдерской информации, явно специально слитой Bloomberg, из 5 основных претендентов на этот пост пока Дональд Трамп отдает предпочтение действующему директору Национального экономического совета Кевину Хассетту. Именно его Трамп рассматривает, как идеальную кандидатуру для получения реального контроля над американским центробанком и проведения политики агрессивного снижения процентных ставок, чему противился Джером Пауэлл.

Отбор кандидатов курирует министр финансов США Скотт Бессент. Ожидается, что Трамп объявит свое решение к Рождеству, хотя ранее называлась дата сразу после Дня Благодарения. Дело в том, что есть много людей в финансовых кругах США, к которым прислушивается Дональд Трамп. И они рекомендуют американскому президенту потянуть с официальным объявлением преемника главы ФРС, чтобы не создавать эффект двоевластия и конкуренции между пока действующим главой регулятора и его преемником.

Определенная логика в этом есть, но пока вопрос не решится, любая информация о возможном новом главе Федрезерва будет будоражить рынок. Например, после появления новости о возможном назначении Кевина Хассетта доходность 10-летних казначейских облигаций США упала ниже 4% впервые за месяц.

Это означает, что рынок поверил в перспективу быстрого дальнейшего снижения ставок, и началась скупка долговых бумаг с текущей высокой доходностью. Ну, а повышенный спрос привел к проседанию доходности этих бумаг для инвесторов.

Мой прогноз: 10 декабря ФРС снизит свои ставки еще на 0,25% годовых — до 3,5−3,75% годовых.

Мое предположение подтверждает и поведение рынка золота, где котировки «желтого металла» пока закрепились около уровней в $4 200 за унцию и выше. Это происходит, как за счет обострения ситуации вокруг Венесуэлы и снова «буксующего» вопроса о завершении войны рф против Украины, так и за счет тех покупателей золота, которые верят в дальнейшее снижение ставок Федрезерва, и как следствие — в перспективу дальнейшего роста цены этого металла.

График золота на момент написания статьи

Центробанки продолжают активно скупать золото в резервы, а инвесторы боятся геополитических и военных рисков, и хеджируют их через покупку золота.

Косвенно, как сигнал к тому, что рынок закладывает на снижение процентных ставок Федрезерва в декабре, можно рассматривать и поведение серебра. Там котировки, еще недавно перешагнувшие порог в $50 за унцию, сейчас уверенно подбираются к цели в $60 за унцию.

График серебра на момент написания статьи

Неизбежные ралли по паре евро/доллар перед и во время оглашения решений ФРС США по процентным ставкам и комментариев Джерома Пауэлла по перспективам американской и мировой экономики будут расшатывать курс евро в Украине относительно гривны. По моему прогнозу, колебания курса с 8 по 10 декабря на нашем межбанке могут достигнуть 40−60 копеек на евро, или порядка 1−1,5 центов на евро на мировых площадках. Это позволит евровалюте оставаться главным инструментом для спекуляций на украинском наличном рынке всю эту неделю.

Кроме того, все геополитические новости вокруг возможного окончания войны в Украине будут серьезно влиять на настроения всех участников нашего валютного рынка. Так же, как и обстановка на фронтах.

Из сугубо экономических новостей, которые несколько подстраховывают гривну на рынке в этот период, стоит отдельно отметить увеличение ЗВР Украины до $54,7 млрд. Причем доля евро в резервах Украины продолжает увеличиваться и уже достигла 31,9% от общей суммы резервов.

Позитивным фактором для гривны можно считать и принятие на прошлой неделе Верховной Радой бюджета на 2026 год. Это являлось одним из важных требований МВФ перед дальнейшим утверждением руководством Фонда новой программы кредитования Украины на сумму $8,1 млрд.

Тем не менее пока остается подвешенным вопрос финансирования дефицита бюджета за счет западной помощи, графиков ее поступления и источников этих средств. Дискуссия в Европе по поводу использования для этого «замороженных» российских активов продолжается и, похоже, оперативно не закончится. Аналитики с нетерпением ждут 18−19 декабря, когда окончательный план по финансированию Украины должен быть озвучен чиновниками Евросоюза на саммите ЕС в Брюсселе. Пока же любая конкретика по данному вопросу также будет влиять на поведение украинского валютного рынка.

Смесь международных политических событий, новостей по экономике США и ЕС перед заседанием ФРС США, а затем еще и предстоящим заседанием ЕЦБ по процентным ставкам (состоится 18 декабря), вестей с фронтов и переговоров по миру в Украине вместе с текучкой работы украинских клиентов и самих банков — все это будет драйвером поведения нашего валютного рынка в эти дни.

Все крупные участники нашего валютного и фондового рынка будут также внимательно следить за переговорами Украины с держателями ВВП-варрантов. Минфин и пул кредиторов обсуждают возможные варианты реструктуризации уже почти год, и, по моей информации, уже близки к заключению соглашения. Внимательно за ходом этих переговоров и, главное, их окончательным решением, следит и МВФ, так как условия реструктуризации этих долгов Украины на валютные облигации принципиально меняют расклад с внешними обязательствами нашей страны практически до 2040 года.

Прогноз курса доллара и евро на 8−12 декабря

Межбанк

По моим расчетам, 8−12 декабря объем ежедневных операций на торгах, зарегистрированных в системе Блумберг, будет находиться в пределах $210 млн — 290 млн. Самая большая волатильность по курсу евро будет наблюдаться с 8 по 10 декабря включительно на фоне ралли по паре евро/доллар перед заседанием ФРС США. Нацбанку придется практически ежедневно присутствовать на торгах для поддержки гривны и закрывать интервенциями нехватку доллара на межбанке. По моим расчетам, для этого ему придется потратить на этой неделе порядка $630 млн — 890 млн.

По моему прогнозу, коридор по паре евро/доллар на мировом валютном рынке будет в пределах от 1,152 до 1,171 доллара за евро.

Тогда при прогнозном коридоре по котировкам безналичного доллара на торгах от 41,80 до 42,50 гривен, курс евро на межбанке в этот период может находиться в пределах расчетного коридора от минимум 48,15 гривен до максимум 49,77 гривен.

Значительные скачки валютных котировок доллара и евро на межбанке чреваты серьезными последствиями для каждого украинца в виде роста инфляции, которая и так остается на высоком уровне. Это понимают в НБУ, который отвечает за ценовую стабильность. Поэтому регулятор постарается путем максимального сглаживания курсовых колебаний доллара к гривне, что опосредованно влияет и на курс евро относительно гривны на межбанке, сузить коридор по безналичному евро на торгах. По моему прогнозу, он будет в более узком диапазоне — от 48,65 до 49,60 гривен с наибольшими колебаниями курса в период с 8 по 10 декабря в пределах ежедневных до 40−60 копеек на евро.

Интервенции НБУ могут ситуативно сократить ежедневные колебания евровалюты с 8 по 10 декабря до 20−35 копеек на евро. Все будет зависеть от того, захочет ли сам регулятор амортизировать колебания курса евро к гривне из-за внешних ралли пары евро/доллар, или предпочтет поберечь резервы и допустить более высокий уровень колебаний курса евровалюты на нашем рынке.

Наличный рынок

Обменники продолжат работать в формате «с оборота» со спредом по доллару в пределах до 20−25 копеек, а по евро — в пределах до 20−30 копеек. В период с 8 по 10 декабря в условиях повышенных курсовых рисков по евровалюте многие обменники расширят спред между покупкой и продажей евровалюты до 25−40 копеек.

При этом оптовые обменники продолжат работать со спредом в пределах 20 копеек как по доллару, так и по евро. Но сохранят свою тактику частой смены своих котировок в течение дня по американской валюте и евро, в зависимости от курсовых трендов на украинском межбанке и поведения на мировых площадках пары евро/доллар.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 41,80 до 42,60 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,90 до 42,50 гривен.

Курс наличной евровалюты в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 48,50 до 49,70 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 48,65 до 49,65 гривен.

