Курс доллара и евро в Украине: как спекулянты будут зарабатывать на инаугураци Трампа

На этой неделе валютный рынок Украины будет зависеть не только от экономических и военных событий в нашей стране, но и во многом — от геополитики. А это вносит в поведение рынка элемент хаотичности и импульсивности, что всегда так нравится спекулянтам.

Из геополитических событий, конечно же, ключевым будет инаугурация нового президента США Дональда Трампа, а также его первые официальные шаги и кадровые назначения в этой должности. Предварительная команда назначенцев на ключевые посты уже давно собрана, а вот непосредственно шаги и действия Трампа в первые дни руководства Штатами остаются загадкой.

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Все представители будущей администрации нового президента подтверждают, что Дональд Трамп часто принимает свои решения в последний момент, и они часто оказываются довольно неожиданными. Причем во всех сферах — от военной до финансовой и новейших технических разработок.

В итоге рынки будут ждать первых реальных действий Трампа на президентском посту. И если они не будут совпадать с ожиданиями участников рынка, то новые существенные колебания неизбежны на всех площадках — от валютного и фондового рынка до рынка криптовалют, нефти, золота и сырья.

Особенно, если эти первые шаги нового президента США сразу спровоцируют начало нового витка торговых войн с Китаем, ЕС и Канадой. А такое развитие событий никто не исключает. Тем более, что ведут себя потенциальные «жертвы» американского повышения тарифов и пошлин по-разному.

Канада уже пригрозила симметричными действиями в отношении американских товаров. Китай воздерживается от активного публичного обсуждения своих ответных действий, но намекает, что будет принимать меры, болезненные для американского рынка. Евросоюз пытается «договориться» о варианте постепенного повышения пошлин. И эта идея находит позитивный отклик у части новой президентской команды.

Как пойдет дело в реальности, покажут уже первые 2−3 недели руководства Дональда Трампа, так что в этот период риск существенной волатильности всех международных рынков, в том числе и валютного, будет максимальным.

Дополнительно из внешних факторов, которые опосредованно влияют на поведение курса доллара в Украине, я бы выделил еще и предстоящее взаимодействие и эффективность работы новой президентской команды Трампа с представителями очень консервативного Федрезерва США и части старого «байденовского» руководства Минфина США.

Пока основная часть первоочередных мер, которые предлагает ввести Трамп, играют на укрепление позиций доллара на внешних рынках. Но эти решения могут существенно изменить планы ФРС по темпам и срокам дальнейшего снижения процентных ставок. По итогам декабря, базовая инфляция (Core CPI, без учета цен на еду и энергию) замедлилась впервые за шесть месяцев. Эта статистика не изменит рыночных ожиданий того, что ФРС намерена сделать паузу в смягчении денежно-кредитной политики, но она должна «уменьшить разговоры о вероятности повышения ставки».

Не все так просто и для Минфина США, которому скоро придется решать проблему государственного долга и дефицита бюджета. Каждый раз, когда госдолг доходит до нового потолка, начинается политическое шоу вокруг установления следующей планки, а также спекуляции вокруг темы дефолта США. В итоге вопрос решается, но за время таких дискуссий между американскими законодателями, правительством, и опосредованно Федрезервом спекулянты успевают существенно раскачать рынки. Это всегда хорошо видно по поведению доллара относительно мировых валют, цене золота и повышенной волатильности на фондовом рынке.

Кроме того, любые импульсивные высказывания Дональда Трампа, а он их делает часто, способны моментально влиять на настроения участников рынков, что приводит к стремительной разбалансировке их работы и смене приоритетов и текущих задач.

В итоге мы все больше входим в период повышенной турбулентности рынков именно за счет психологического фактора. И Украина, даже в условиях войны, дополнительно сейчас это почувствует также быстро, как и весь остальной мир.

Предстоящее первое в этом году заседание ФРС, которое пройдет 29 января, будет существенно влиять на поведение пары евро/доллар, рынка золота и, возможно, спровоцирует новые скачки курса евро относительно гривны в Украине уже к концу этой — началу следующей недели.

Особенно, если в силу личностных противоречий членов новой президентской команды и топ-чиновников Федрезерва и Минфина США, их дискуссии будут переходить в публичную плоскость. Эмоциональность — всегда плохой советчик в денежных делах, тем более в масштабах такой огромной страны, как США.

Из внутриукраинских факторов на поведение нашего валютного рынка в первую очередь повлияет:

Период расчетов бизнеса с бюджетом.Часть этих операций прошла уже в прошлый четверг-пятницу, но и этот понедельник, как завершающий день бюджетных перечислений, добавит на валютном межбанке объем предложения валюты. А это позитивно для курса нацвалюты. Гривна будет нужна и экспортерам, и импортерам. И это облегчит задачу Нацбанку по поддержанию курса нацвалюты в нужном ему коридоре.

Заседание Правления Нацбанка по учетной ставке 23 января. Уровень официальной инфляции, по итогам 2024 года, достиг 12% и рост цен ускорился. Сам НБУ говорит о том, что цены продолжат активно расти еще как минимум до марта этого года.

В такой ситуации НБУ, возможно, пойдет на новое повышение учетной ставки, чтобы поддержать привлекательность гривневых активов. Также возможно изменение нормативов резервирования или повышение процента покрытия этого норматива при покупке банками бенчмарк-ОВГЗ. Эти меры в экономической теории применяются центральными банками для того, чтобы бороться с инфляционными процессами и «связать» излишнюю денежную ликвидность у банков.

Кроме того, повышение привлекательности гривневых инструментов в теории помогает Нацбанку сдерживать рост курса. Вероятнее всего, учитывая фактор роста инфляционных процессов, Нацбанк будет вынужден снова повысить учетную ставку как минимум до 14−14,5% годовых и, возможно, увеличить норматив резервирования.

Пойдет ли на это НБУ, мы поймем уже в этот четверг. Рост учетной ставки при возможном повышении норматива резервирования станет дополнительной подстраховкой для гривны на валютном рынке, так как сделает ее более востребованной для банков (для выполнения повышенных нормативов резервирования) и в теории повлияет на ставки по гривневым инструментам (депозитам и вкладам) в сторону их увеличения.

Будут ли готовы банки к такому сценарию? — Крупные и средние точно смогут это достаточно спокойно пережить и даже частично подзаработать, если НБУ, кроме повышения учетной ставки, еще увеличит плату по своим депсертификатам.

Небольшим банкам будет сложнее. Большого запаса прочности у них нет, капитал постоянно увеличивать их акционерам в условиях войны очень сложно, а зарабатывать таким финучрждениям особо сейчас не на чем. В итоге таким финучреждениям придется приспосабливаться к новым реалиям, а возможно, кому-то и объединяться друг с другом.

Но даже при закручивании «монетарных гаек» для борьбы с растущей инфляцией особых экономических рисков для банковской системы сейчас нет, так как у подавляющего большинства банков в настоящий момент есть достаточно большой запас ликвидности и капитала. В условиях войны это действительно очень важно.

Действия Нацбанка на валютном рынке. Тут пока ничего не изменится. Оставаясь главным продавцом доллара на торгах, НБУ своими интервенциями, частотой выходов с продажей валюты, их объемами и ценниками будет полностью контролировать и направлять курсовой тренд на торгах.

Увеличение резервов Украины на 1 января 2025 года до $43,8 млрд является существенной подстраховкой для гривны на межбанке, так как дает возможность Нацбанку активно продавать валюту в моменты повышенного спроса на нее.

Динамика международных резервов

Валютные интервенции НБУ

Поведение населения на валютном рынке и обстановка на фронтах. Граждане продолжат активно скупать валюту как себе на карты в пределах установленного Нацбанком ежемесячного лимита в 50 тысяч гривен, или в эквиваленте 200 тысяч гривен с размещением на депозит на срок не менее 3-х месяцев, так и в наличной форме. Пока эта тенденция сохранится.

Операции физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

Не сильно изменятся и поведенческие реакции участников валютного рынка на обстановку на фронтах, ракетные и шахедные атаки рф на объекты энергетической и другой инфраструктуры Украины. Это психологически работает против гривны, так как провоцируют дополнительный спрос на валюту как со стороны бизнеса, так и о стороны людей.

Прогноз курса доллара и евро на 20−24 января

Межбанк

Нацбанку придется и дальше практически ежедневно продавать недостающий объем предложения доллара на торгах. Для этого, по моим расчетам, регулятору понадобится на этой неделе потратить не менее $780 млн — 990 млн из резервов. Ежедневные объемы сделок по системе Блумберг будут в эти дни находиться в пределах от $190 млн до $280 млн.

На период 20−24 января я прогнозирую коридор по паре евро/доллар в пределах от 1,018 до 1,035 доллара за евро с повышенной волатильностью пары в течение всех дней недели. Особенно 20−22 января, когда факторы инаугурации Дональда Трампа и его первых заявлений на этом посту способны будут буквально «переворачивать рынок» по нескольку раз за день.

Котировки доллара на межбанке 20−24 января, по моему прогнозу, будут в пределах коридора от 41,90 до 42,35 грн. В этом случае через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна курс евро на торгах на этой неделе будет находиться в пределах достаточно широкого коридора от 42,65 до 43,83 грн. Волатильность курса евро как на межбанке, так и на наличном рынке снова будет одной из характерных особенностей этой недели.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах как минимум среднего уровня коридора от 20 до 35 копеек, а по евровалюте спред будет находиться в более широких пределах — от 20 до 70 копеек. Частое изменение спреда по евро, а также многократную смену ценников по евровалюте в течение дня мы сможем наблюдать практически всю эту неделю.

Кроме того, широкий разброс ценников банков и обменников финкомпаний по наличным курсам доллара и евро создаст сейчас возможности для спекулятивной игры на курсах покупки и продажи этих валют в разных регионах Украины и крупных городах.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет в пределах коридора от 41,80 до 43,00 грн, а в обменниках финкомпаний — от 42,00 до 43,00 грн.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 42,50 до 44,40 грн. В обменниках финкомпаний этот коридор будет уже — в пределах от 42,80 до 44,30 грн.