Курс долара та євро в Україні: як спекулянти зароблятимуть на інавгурації Трампа

Цього тижня валютний ринок України залежатиме не лише від економічних та воєнних подій у нашій країні, а й багато в чому — від геополітики. А це вносить у поведінку ринку елемент хаотичності та імпульсивності, що завжди так подобається спекулянтам.

Серед геополітичних подій, звичайно ж, ключовою буде інавгурація нового президента США Дональда Трампа, а також його перші офіційні кроки та кадрові призначення на цій посаді. Попередня команда призначенців на ключові пости вже давно зібрана, а ось безпосередньо кроки та дії Трампа у перші дні керівництва Штатами залишаються загадкою.

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Усі представники майбутньої адміністрації нового президента підтверджують, що Дональд Трамп часто ухвалює свої рішення в останній момент, і вони часто виявляються доволі несподіваними. Причому у всіх сферах — від воєнної до фінансової та новітніх технічних розробок.

У результаті ринки чекатимуть на перші реальні дії Трампа на президентській посаді. І якщо вони не співпадатимуть з очікуваннями учасників ринку, то нові суттєві коливання є неминучими на всіх майданчиках — від валютного та фондового ринку до ринку криптовалют, нафти, золота та сировини.

Особливо, якщо ці перші кроки нового президента США відразу спровокують початок нового витка торгових воєн із Китаєм, ЄС і Канадою. А такий розвиток подій ніхто не виключає. Тим паче, що поводяться потенційні «жертви» американського підвищення тарифів та мит по-різному.

Канада вже погрожувала симетричними діями щодо американських товарів. Китай утримується від активного публічного обговорення своїх дій у відповідь, але натякає, що вживатиме заходів, болючих для американського ринку. Євросоюз намагається «договоритися» про варіант поступового підвищення мит. І ця ідея знаходить позитивний відгук у частини нової президентської команди.

Як реально піде справа, покажуть уже перші 2−3 тижні керівництва Дональда Трампа, тому в цей період ризик суттєвої волатильності всіх міжнародних ринків, у тому числі й валютного, буде максимальним.

Додатково із зовнішніх чинників, які опосередковано впливають на поведінку курсу долара в Україні, я б виділив ще й подальшу взаємодію та ефективність роботи нової президентської команди Трампа з представниками дуже консервативного Федрезерву США та частини старого «байденівського» керівництва Мінфіну США.

Поки що основна частина першочергових заходів, які пропонує запровадити Трамп, грають на зміцнення позицій долара на зовнішніх ринках. Але ці рішення можуть суттєво змінити плани ФРС щодо темпів та строків подальшого зниження відсоткових ставок. За підсумками грудня, базова інфляція (Core CPI, без огляду на ціни на їжу та енергію) уповільнилася вперше за шість місяців. Ця статистика не змінить ринкових очікувань на те, що ФРС має намір зробити паузу в пом'якшенні грошово-кредитної політики, але вона повинна «зменшити розмови про ймовірність підвищення ставки».

Не все так просто і для Мінфіну США, якому незабаром доведеться вирішувати проблему державного боргу та дефіциту бюджету. Щоразу, коли держборг сягає нової стелі, починається політичне шоу навколо встановлення наступної планки, а також спекуляції навколо теми дефолту США. У результаті питання вирішується, але за час таких дискусій між американськими законодавцями, урядом і опосередковано Федрезервом спекулянти встигають суттєво розкачати ринки. Це завжди добре видно з поведінки долара щодо світових валют, ціни золота та підвищеної волатильності на фондовому ринку.

Крім того, будь-які імпульсивні висловлювання Дональда Трампа, а він їх робить часто, здатні миттєво впливати на настрої учасників ринків, що призводить до стрімкого розбалансування їхньої роботи та зміни пріоритетів і поточних завдань.

Через війну ми дедалі більше входимо у період підвищеної турбулентності ринків саме за допомогою психологічного чинника. І Україна, навіть в умовах війни, додатково зараз це відчує так само швидко, як і решта світу.

Майбутнє перше цього року засідання ФРС, яке відбудеться 29 січня, суттєво впливатиме на поведінку пари євро/долар, ринку золота і, можливо, спровокує нові стрибки курсу євро щодо гривні в Україні вже до кінця цього — початку наступного тижня.

Особливо, якщо через особистісні протиріччя членів нової президентської команди та топчиновників Федрезерва та Мінфіну США, їх дискусії переходитимуть у публічну площину. Емоційність — завжди поганий порадник у фінансових справах, тим паче у масштабах такої величезної країни, як США.

Серед внутрішньоукраїнських чинників на поведінку нашого валютного ринку насамперед вплине:

Період розрахунків бізнесу із бюджетом. Частина цих операцій пройшла вже минулого четверга-п'ятниці, але і цей понеділок, як завершальний день бюджетних перерахувань, додасть на валютному міжбанку обсяг пропозиції валюти. А це є позитивним для курсу нацвалюти. Гривня буде потрібна й експортерам, й імпортерам. І це полегшить завдання Нацбанку щодо підтримки курсу нацвалюти у потрібному йому коридорі.

Засідання Правління Нацбанку щодо облікової ставки 23 січня. Рівень офіційної інфляції, за підсумками 2024 року, досяг 12% і зростання цін прискорилося. Сам НБУ говорить про те, що ціни продовжать активно зростати ще щонайменше до березня цього року.

У такій ситуації НБУ, можливо, наважиться на нове підвищення облікової ставки, щоб підтримати привабливість гривневих активів. Також можлива зміна нормативів резервування або підвищення відсотка покриття цього нормативу під час придбання банками бенчмарк-ОВДП. Ці заходи економічної теорії застосовуються центральними банками у тому, щоб боротися з інфляційними процесами і «пов'язати» зайву грошову ліквідність у банків.

Крім того, підвищення привабливості гривневих інструментів теоретично допомагає Нацбанку стримувати зростання курсу. Найімовірніше, з огляду на чинник зростання інфляційних процесів, Нацбанк буде змушений знову підвищити облікову ставку щонайменше до 14−14,5% річних та, можливо, збільшити норматив резервування.

Чи наважиться на це НБУ, ми зрозуміємо вже цього четверга. Зростання облікової ставки при можливому підвищенні нормативу резервування стане додатковим підстрахуванням для гривні на валютному ринку, оскільки зробить її затребуванішою для банків (для виконання підвищених нормативів резервування) і теоретично вплине на ставки за гривневими інструментами (депозитами та вкладами) у бік їх збільшення.

Чи будуть готові банки до такого сценарію? — Великі та середні точно зможуть це досить спокійно пережити і навіть частково підзаробити, якщо НБУ, окрім підвищення облікової ставки, ще збільшить плату за своїми депсертифікатами.

Невеликим банкам буде складніше. Великого запасу міцності у них немає, капітал постійно збільшувати їх акціонерам в умовах війни дуже складно, а заробляти таким фінустановам особливо зараз немає на чому. У результаті таким фінустановам доведеться пристосовуватися до нових реалій, а можливо, комусь і об'єднуватися один із одним.

Але навіть при закручуванні «монетарних гайок» для боротьби з інфляцією, що зростає, особливих економічних ризиків для банківської системи зараз немає, оскільки у переважної більшості банків зараз є досить великий запас ліквідності і капіталу. В умовах війни це справді дуже важливо.

Дії Нацбанку на валютному ринку. Тут поки що нічого не зміниться. Залишаючись головним продавцем долара на торгах, НБУ своїми інтервенціями, частотою виходів із продажем валюти, їх обсягами та цінниками повністю контролюватиме і скеровуватиме курсовий тренд на торгах.

Збільшення резервів України на 1 січня 2025 року до $43,8 млрд є суттєвим підстрахуванням для гривні на міжбанку, оскільки дає можливість Нацбанку активно продавати валюту в моменти підвищеного попиту на неї.

Динаміка міжнародних резервів

Валютні інтервенції НБУ

Поведінка населення на валютному ринку та обстановка на фронтах. Громадяни продовжать активно скуповувати валюту як собі на картки в межах встановленого Нацбанком щомісячного ліміту в 50 тисяч гривень, або в еквіваленті 200 тисяч гривень із розміщенням на депозит на строк не менше ніж 3 місяці, так і у готівковій формі. Поки що ця тенденція збережеться.

Операції фізичних осіб із купівлі /продажу іноземної валюти (30 днів)

Не сильно зміняться і поведінкові реакції учасників валютного ринку на обстановку на фронтах, ракетні та шахедні атаки рф на об'єкти енергетичної та іншої інфраструктури України. Це психологічно працює проти гривні, оскільки провокують додатковий попит на валюту як із боку бізнесу, так і людей.

Прогноз курсу долара та євро на 20−24 січня

Міжбанк

Нацбанку доведеться й надалі практично щодня продавати брак пропозиції долара на торгах. Для цього, за моїми розрахунками, регулятору знадобиться цього тижня витратити щонайменше $780 млн — 990 млн із резервів. Щоденні обсяги операцій за системою Блумберг цими днями перебуватимуть у межах від $190 млн до $280 млн.

На період 20−24 січня я прогнозую коридор за парою євро/долар у межах від 1,018 до 1,035 долара за євро з підвищеною волатильністю пари протягом усіх днів тижня. Особливо 20−22 січня, коли чинники інавгурації Дональда Трампа та його перших заяв на цій посаді здатні буквально «перевертати ринок» по декілька разів на день.

Котирування долара на міжбанку 20−24 січня, за моїм прогнозом, перебуватимуть у межах коридору від 41,90 до 42,35 грн. У цьому разі, через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах широкого коридору від 42,65 до 43,83 грн. Волатильність курсу євро як на міжбанку, так і на готівковому ринку знову буде однією з характерних рис цього тижня.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків виставлятимуть спред за доларом у межах щонайменше середнього рівня коридору від 20 до 35 копійок, а за євровалютою спред перебуватиме в ширших межах — від 20 до 70 копійок. Часту зміну спреду євро, а також багаторазову зміну цінників євровалюти протягом дня ми зможемо спостерігати практично весь цей тиждень.

Крім того, широкий розкид цінників банків та обмінників фінкомпаній за готівковими курсами долара та євро створить зараз можливості для спекулятивної гри на курсах купівлі та продажу цих валют у різних регіонах України та великих містах.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 41,80 до 43,00 грн, а в обмінниках фінкомпаній — від 42,00 до 43,00 грн.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажів від 42,50 до 44,40 грн. В обмінниках фінкомпаній цей коридор буде вужчим — у межах від 42,80 до 44,30 грн.