Курс доллара и евро в пятницу резко просел на межбанке: стоит ли купить валюту в выходные

Эта неделя была богата на события, которые прямо или косвенно влияли на настроения и поведение всех участников валютного рынка Украины. А перед выходными покупателей валюты ждал настоящий подарок.

Первый рабочий день месяца на межбанке с его традиционным небольшим снижением активности отдельных крупных игроков быстро сменился активными сессиями. Практически всю первую неделю декабря объемы операций на межбанке, зарегистрированные по системе Блумберг, находились в пределах $ 230 млн — $280 млн, что больше еще недавних объемов операций в ноябре.

Это говорит о том, что бизнес не хочет рисковать и спешит закрывать свои валютные обязательства перед иностранными контрагентами. Субъекты хозяйствования опасаются роста котировок к концу декабря, когда на рынок выйдут значительные объемы бюджетной гривны.

Плюс к этому рынок напугала формулировка пресс-релиза МВФ по результатам достигнутых на уровне персонала договоренностей с Украиной о новой программе EFF. В частности, там говорится о двух заданиях для НБУ: снизить инфляцию до целевого уровня в 5% в течение трёх лет, допуская большую гибкость обменного курса.

Читайте также: МВФ требует усилить гибкость обменного курса: объясняем простыми словами, что это значит

Многие клиенты расценили это как «зеленый» свет со стороны МВФ на повышение колебаний валютного курса на межбанке и начали минимизировать свои курсовые риски, закрывая по-максимуму свои валютные контракты.

Плюс к этому, импортеры электроники и бытовой техники после окончания периода активных распродаж под «черную пятницу» активно покупали на полученную гривневую выручку валюту, чтобы рассчитаться с иностранными поставщиками. Ожидаемо, дополнительную нервозность на рынок вносила геополитика и новости переговорного процесса по окончанию войны в нашей стране.

Традиционно добавляло спрос на валюту и открытие новых ежемесячных лимитов по покупке валюты гражданами на карты (до 50 тыс. грн в эквиваленте) и на валютные депозиты свыше трех месяцев (до 200 тыс. грн в эквиваленте).

Начало декабря не стало исключением: граждане покупали валюту на свои карты, хотя и не в критичных для нашего рынка масштабах. Но банки, для выравнивания своей валютной позиции, были вынуждены откупать часть этой валюты на межбанке, что тоже создавало дополнительное давление на курс:

Операции физических лиц по покупке / продаже иностранной валюты

Все это в совокупности добавило работы Нацбанку по сглаживанию валютных колебаний на межбанке, но НБУ хорошо справился с этой задачей. В результате ситуация на межбанке оказалась не такой уж и страшной. А к концу недели, в четверг-пятницу, за счет продаж клиентов и нацбанковских операций котировки доллара даже прилично «придавили», что повлекло за собой и снижение котировок евро относительно гривны.

Плюс позитивно отразилась на настроениях участников торгов и новость об увеличении ЗВР Украины до нового исторического максимума.

Динаміка міжнародних резервів

В итоге, за счет всех перечисленных факторов за период 1−5 декабря курс продажи доллара США на межбанке просел на 25 копеек — со стартовых котировок понедельника 42,24/42,27 до 41,98/42,02 гривен к концу пятничных торгов. Вечером в пятницу, 5 декабря, наличный доллар продавался в обменниках по 42,20 — 42,35 гривен.

График котировок доллара (межбанк) за неделю

При этом, владельцы обменок так же, как и на прошлой неделе, не особо спешили снижать свои ценники продажи доллара. Это говорит о том, что финансисты по-прежнему считают, что валютные риски в декабре остаются высокими, и на фоне сохраняющегося спроса на наличную валюту со стороны населения могут позволить себе держать более высокий курс.

График котировок наличного доллара за неделю

На курс безналичного евро к гривне в Украине традиционно влияли два фактора: колебания евровалюты относительно доллара на внешних рынках и тренд по курсу доллара относительно гривны на украинском межбанке.

График пары евро/доллар за неделю

График котировок евро за неделю (межбанк)

В итоге, если рассматривать только уровни котировок на начало и конец недели, курс продажи евро на торгах за 1−5 декабря снизился на 10,5 копеек — с уровня 49,0321/ 49,0543 до 48,915 / 48,949 гривен. А наличный евро вечером пятницы, 5 декабря, обменники продавали по 49,30 — 49,50 гривен.

При этом, так же как и по доллару, владельцы обменок не спешили реагировать на ситуативные проседания котировок безналичного евро на торгах. То есть финансисты по-прежнему делают ставку на рост евровалюты на фоне бюджетных вливаний гривны.

График ценников наличного евро за неделю

В условиях напряженной военно-политической и экономической ситуации в Украине владельцы обменок на этих выходных расширят спред между курсами покупки и продажи, как по доллару, так и по евро до уровней в 20−35 копеек.

Только оптовые обменники продолжат работать со спредом по обеим валютам в пределах около 20 копеек, но при этом будут оперативно корректировать свои курсы приема и продажи валюты в зависимости от поведения пары евро/доллар на международных площадках, а также от своих индивидуальных задач.

Курс продажи евро в эти субботу и воскресенье в обменниках будет на максимально возможных для конкретных регионов уровнях, так как на следующей неделе, 10 декабря, состоится заседание ФРС США по процентным ставкам. Это традиционно приведет к ралли по паре евро/доллар в мире, и, как следствие, к расширению волатильности курса межбанка по евровалюте. Поэтому на этих выходных брать на себя дополнительные валютные риски никто из владельцев обменников не захочет.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 6−7 декабря

Курс наличного доллара в эти дни в большинстве обменников будет находиться в пределах коридора: прием от 41,90 до 42,10 гривен и продажа от 42,20 до 42,40 гривен.

Курс наличного евро будет в пределах коридора: прием от 48,90 до 49,10 гривен и продажа от 49,25 до 49,50 гривен.