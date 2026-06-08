Курс валют на 8 июня: евро в банках упал на 20 копеек

В понедельник, 8 июня, на наличном рынке средний курс доллара не изменился в покупке и прибавил 1 копейку в продаже. Евро в покупке подешевел на 22 копейки, а в продаже не изменился.

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Средний курс доллара в обменных пунктах по покупке снизился на 7 копеек, а в продаже на 1 копейку. Евро в покупке подешевел на 25 копеек, а в продаже — на 20 копеек.

Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,12−44,58 грн. Евро покупают за 51,10 грн, а продают за 51,90 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,23−44,34, евро — 51,45−51,70 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,34−44,37 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,07−51,10 грн/евро.

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