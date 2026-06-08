Кто заработал больше всего: названы топ-10 самых прибыльных компаний Украины

Около 8 из 10 украинских компаний завершили 2025 год с прибылью по данным финансовой отчетности. Из 222 тысяч бизнесов убыточной оказалась каждая пятая компания. Об этом говорится в сообщении Опендатабота.

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Где больше всего прибыльных компаний

Больше прибыльных компаний среди среднего бизнеса, а наиболее рентабельным оказался малый: половина таких компаний имеет более 5 грн прибыли со 100 грн выручки. Наибольшую чистую прибыль в прошлом году получили Укргидроэнерго, Укрнафта и Энергоатом.

78% украинских компаний, вошедших в анализ финансовой отчетности за 2025 год, завершили год с прибылью: 173 510 предприятий. Еще 21% или 45 752 бизнеса получили убытки, а 1% завершили год фактически в ноль: 3 005 компаний.

Как это считали В общей сложности финансовую отчетность подали 429,8 тысяч компаний. Для анализа было отобрано 222,3 тысячи компаний, которые не имели статуса «неприбыльности», имеют выручку более 0, отметили данные о чистой прибыли и имеют организационно-правовую форму: ООО, частное предприятие, фермерское хозяйство, акционерное общество, дочернее предприятие.

В крупный бизнес вошли компании с выручкой от 1 млрд грн, в среднем сегменте компании с выручкой от 100 млн и до 1 млрд грн, а все, чья выручка меньше 100 млн грн, объединены в группу малого бизнеса.

Наиболее прибыльным оказался средний бизнес: 89% компаний. Это предприятия с выручкой от 100 млн до 1 млрд грн. Большой бизнес отстает незначительно: среди компаний с выручкой более 1 млрд грн прибыль получила 86%. В сегменте малого бизнеса, где годовая выручка не превышает 100 млн грн, доля прибыльных предприятий составила 77%.

В то же время, если оценивать рентабельность продаж, то лучшие показатели имеет малый бизнес: у половины таких компаний она составляет более 5%. Половина крупных прибыльных предприятий работает с рентабельностью менее 2,6%. Для половины компаний среднего бизнеса этот показатель не превышает 3,85%.

Топ-10 самых прибыльных компаний в Украине

Наибольшую чистую прибыль по итогам 2025 года задекларировало Укргидроэнерго — 20,91 млрд грн. В тройку лидеров также вошли Укрнафта с показателем 16,05 млрд грн и Энергоатом с прибылью 11,85 млрд грн.

В десятку компаний с самой чистой прибылью также попали Оператор ГТС Украины, Центрэнерго, Рошен, УМС, СКМ Финанс, Укрфинжилье и Д. Трейдинг.