Кто заработал больше всего: названы топ-10 самых прибыльных компаний Украины

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 июня 2026, 11:16 Читати українською

Кто заработал больше всего: названы топ-10 самых прибыльных компаний Украины

Около 8 из 10 украинских компаний завершили 2025 год с прибылью по данным финансовой отчетности. Из 222 тысяч бизнесов убыточной оказалась каждая пятая компания. Об этом говорится в сообщении Опендатабота.

Около 8 из 10 украинских компаний завершили 2025 год с прибылью по данным финансовой отчетности.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Где больше всего прибыльных компаний

Больше прибыльных компаний среди среднего бизнеса, а наиболее рентабельным оказался малый: половина таких компаний имеет более 5 грн прибыли со 100 грн выручки. Наибольшую чистую прибыль в прошлом году получили Укргидроэнерго, Укрнафта и Энергоатом.

78% украинских компаний, вошедших в анализ финансовой отчетности за 2025 год, завершили год с прибылью: 173 510 предприятий. Еще 21% или 45 752 бизнеса получили убытки, а 1% завершили год фактически в ноль: 3 005 компаний.

Как это считали

В общей сложности финансовую отчетность подали 429,8 тысяч компаний. Для анализа было отобрано 222,3 тысячи компаний, которые не имели статуса «неприбыльности», имеют выручку более 0, отметили данные о чистой прибыли и имеют организационно-правовую форму: ООО, частное предприятие, фермерское хозяйство, акционерное общество, дочернее предприятие.

В крупный бизнес вошли компании с выручкой от 1 млрд грн, в среднем сегменте компании с выручкой от 100 млн и до 1 млрд грн, а все, чья выручка меньше 100 млн грн, объединены в группу малого бизнеса.

Наиболее прибыльным оказался средний бизнес: 89% компаний. Это предприятия с выручкой от 100 млн до 1 млрд грн. Большой бизнес отстает незначительно: среди компаний с выручкой более 1 млрд грн прибыль получила 86%. В сегменте малого бизнеса, где годовая выручка не превышает 100 млн грн, доля прибыльных предприятий составила 77%.

В то же время, если оценивать рентабельность продаж, то лучшие показатели имеет малый бизнес: у половины таких компаний она составляет более 5%. Половина крупных прибыльных предприятий работает с рентабельностью менее 2,6%. Для половины компаний среднего бизнеса этот показатель не превышает 3,85%.

Топ-10 самых прибыльных компаний в Украине

Наибольшую чистую прибыль по итогам 2025 года задекларировало Укргидроэнерго — 20,91 млрд грн. В тройку лидеров также вошли Укрнафта с показателем 16,05 млрд грн и Энергоатом с прибылью 11,85 млрд грн.

В десятку компаний с самой чистой прибылью также попали Оператор ГТС Украины, Центрэнерго, Рошен, УМС, СКМ Финанс, Укрфинжилье и Д. Трейдинг.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами