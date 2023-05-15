Курс доллара и евро: почему в ближайшее время расслабится не получится

В силу ряда объективных экономических, политических и военных причин эта неделя на валютном рынке будет очень напряженной. Детали — в свежем валютном обзоре от «Минфина».

В первую очередь, на поведение как ресурсного, так и валютного рынков серьезно повлияет усиление с 11 мая требований Нацбанка к банкам по резервированию средств на корсчете в НБУ.

По факту, регулятор заставляет банки либо «замораживать» дополнительные средства в гривне на своем корсчете, либо еще активнее перегруппировывать свои пассивы в пользу вкладов населения и депозитов юрлиц сроками свыше 3-х месяцев.

В первом случае банки будут терять из-за неэффективного, с точки зрения доходности, варианта размещения своих гривневых ресурсов на корсчете в Нацбанке. Ведь по этим средствам НБУ им ничего не платит.

Во втором — вынуждены будут увеличивать свои затраты на привлечение ресурсов на срок свыше 3-х месяцев, что ударит по их прибыльности, а в итоге — и по рентабельности и капиталу.

Цена вопроса, по расчетам Нацбанка, — увеличение норматива на дополнительные около 17 млрд гривен. Сама сумма резервирования по банковской системе на период с 11 мая по 10 июня увеличивается до 298,921 млрд гривен. Рост норматива резервирования — это хорошее подспорье для регулятора в части поддержания курса гривны на валютном рынке, но всегда «неудобное» событие для банкиров.

Во-вторых, принципиальными для нашего валютного рынка остаются перспектива и реальное выполнение Россией обязательств по дальнейшему функционированию «зернового коридора».

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Шантаж агрессора в этом вопросе и фактически блокировка украинского морского зернового экспорта бьет по суммам поступлений экспортной выручки нашим аграриям и, соответственно, по объему предложения валюты на украинском межбанке.

На фоне стабильного спроса на валюту при разблокировании «зернового коридора» необходимость в постоянных интервенциях Нацбанка по продаже дефицитного доллара по 36,9343 гривны на торгах сократится, что сэкономит Украине ЗВР.

Если же шантаж продолжится и коридор нормально работать не будет, НБУ придется и дальше активно распродавать золотовалютные резервы для поддержания курса доллара на межбанке в пределах коридора 36,5686 — 36,9343 гривны.

В этой экономической и военной игре России замешана и политика. В Турции в ближайшее время состоятся выборы и РФ пытается подыграть действующему президенту Реджепу Эрдогану, так как он периодически занимает пророссийскую позицию по целому ряду вопросов.

Турецкая же оппозиция в случае победы на выборах, скорее всего, займет более пронатовскую и проевропейскую позицию, что крайне невыгодно России.

Поэтому метод «кнута и пряника» в части регулирования продовольственных поставок сейчас активно разыгрывается Россией. В любом случае, это вредит экономике Украины в части сдерживания ее зернового экспорта, получения валютной выручки от продажи зерна в страны Азии и Африки, сокращает поступления в украинский бюджет от таможенных налогов и сборов от аграриев.

На момент написания статьи спекуляции России вокруг продления «зернового коридора» достигли апогея, и окончательные перспективы его продления неясны. В итоге, сейчас наши аграрии и через них украинский межбанк несут серьезные потери, что опосредованно влияет на гривну и общее состояние нашей экономики.

В-третьих, на поведение всего ресурсного и валютного рынков Украины на этой неделе повлияют дальнейшее получение международной помощи и результаты аукционов Минфина по размещению облигаций.

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С внешней помощью и ее своевременным получением пока все в порядке, что позволяет правительству оперативно закрывать кассовые разрывы бюджета. Это прилично страхует гривну на межбанке, так как практически все финансирование бюджетных расходов идет неэмиссионным путем.

С аукционами Минфина по размещению облигаций тоже пока все относительно хорошо. На последнем, 9 мая, было продано бумаг в эквиваленте 28,463 млрд гривен. В том числе: гривневых на общую сумму около 9,95 млрд гривен со средневзвешенной доходностью от 18,5% до 19,69% годовых, валютных — на $179,2 млн под 4,75% годовых и в евро — на 296,6 млн евро под 3,15% годовых.

Это хороший результат не только по объемам размещения, но и по динамике стоимости обслуживания в дальнейшем этих долгов. В гривне она особо не растет, а в валюте, с учетом еще и повышений ставок ФРС и ЕЦБ, вообще находится ниже ставки Федрезерва (5,25% годовых) и ЕЦБ (3,75% годовых).

Скорее всего, на такие впечатляюще низкие доходности при привлечении Минфином валютных ресурсов сейчас влияют два основных фактора:

ограничения Нацбанка, которые не дают пока внешним инвесторам возможности выводить капиталы от погашения предыдущих валютных бумаг (можно выводить только проценты). Поэтому инвесторы перевкладываются в новые валютные обязательства Минфина, чтобы хотя бы не терять доходов.

политический фактор. Часть иностранных инвесторов в украинские валютные бумаги активно рассматривают инвестиции в наши валютные облигации на аукционах Минфина, как элемент экономической поддержки нашей страны.

На этой неделе, во вторник, 16 мая, Минфин предложит на аукционе облигации в гривне на сроки 301, 532 и 903 дня, а также валютные в евро — на 365 дней. Из гривневых бумаг — бенчмарк-облигации на 903 дня будут с ограничением по сумме в объеме 2 млрд гривен.

По моим прогнозам, чиновники продадут 16 мая бумаг в гривне на порядка 3,5 — 6,7 млрд гривен с доходностью от 18,5 % до 19,75% годовых, и в евро — на сумму от 30 до 70 млн евро с доходностью в пределах 3,15%-3,25% годовых.

Такой объем ресурсов, привлеченных из банковской системы в бюджет, в сочетании с относительно небольшими выплатами только процентов держателям облигаций, на этой неделе создадут дополнительную подстраховку гривне на валютном рынке. Ведь сумма, получаемая Минфином от размещения облигаций, окажется значительно больше выплат инвесторам.

В итоге, это только «откачает» часть ликвидности с банковского рынка и сработает в пользу нацвалюты. «Откачка» гривны с рынка за счет продажи Нацбанком валюты на межбанке во время интервенций дополнительно сыграет на снижение давления гривневого навеса на валютном рынке.

Кроме этого, из украинских внутренних факторов на наличный валютный рынок повлияет и военный. Разговоры о скором контрнаступлении украинских войск только усиливаются, что психологически влияет на поведение наличного рынка. Особенно в тот период, когда оно сможет реально начаться и станут понятны его результаты. Поэтому психологический фактор поведения наличного рынка сейчас тоже очень актуален для прогнозирования ситуации с курсом в обменниках.

Дополнительно сработает также и период расчетов с бюджетом клиентов, который продлится до 20 мая. Во время войны, с учетом существенных потерь нашей экономики, он явно не является сейчас решающим, но все равно периодически влияет на объем операций и предложения валюты на торгах.

Ну, и, конечно, актуальным для нашего межбанка по курсу евро относительно гривны останется влияние поведения пары евро/доллар на внешних рынках. Особых сюрпризов там быть не должно. И, по моим прогнозам, пара евро/доллар в период с 15 по 19 мая будет находиться в пределах коридора от 1,082 до 1,095 доллара за евро.

Прогноз курса доллара и евро на 15−19 мая

Межбанк:

НБУ продолжит своими интервенциями по курсу 36,9343 гривны закрывать дефицит доллара на межбанке и удерживать коридор в пределах 36,5686−36,9343 гривны за доллар. Объемы необходимых продаж валюты со стороны регулятора на этой неделе составят, по моим расчетам, не менее $210−430 млн.

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Если пара евро/доллар на внешних рынках будет находиться на этой неделе в пределах коридора от 1,082 до 1,095 доллара за евро, коридор по евро на украинском межбанке будет от 39,56 до 40,44 гривен.

Наличный рынок:

Спред по доллару в большинстве обменок финкомпаний и в кассах банков на этой неделе будет находиться в пределах от 20−25 копеек до 35−40 копеек, а по евро — в пределах от 25−30 копеек до, максимум, 1 гривны.

Спред в пределах до 1 гривны продолжат выставлять только самые «жадные» владельцы обменных пунктов. Основная же часть торговцев валютой предпочтет держать его в менее радикальных размерах и зарабатывать в формате «с оборота». Ажиотажа со стороны населения ни по покупке, ни по продаже наличной валюты наблюдаться не будет.

Курс наличного доллара в большинстве банков в период с 15 по 19 мая будет в пределах коридора покупки и продажи от 37,10 до 38,15 гривен.

А в обменниках финкомпаний этот коридор составит от 37,25 до 37,95 грн.

Курс наличного евро. В кассах банков ценники покупки/продажи по евро будут в пределах коридора от 40,20 до 41,90 грн.

А в обменниках финкомпаний курс евровалюты будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 40,40 до 41,70 грн.