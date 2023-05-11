Дія угоди про «зерновий коридор» в Чорному морі може бути продовжена ще щонайменше на два місяці. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу після візиту в москву, повідомляє CNN Türk.
«Зернову угоду» можуть продовжити на два місяці — міністр закордонних справ Туреччини
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Що відомо
«Фактично продовження було зроблене на 2 місяці, я думаю, що ми можемо отримати результати, продовживши щонайменше ще на 2 місяці. Я думаю, ми зможемо це реалізувати», — цитує телеканал слова міністра, який поспілкувався з журналістами в аеропорту Анталії.
За словами Чавушоглу, зустріч у чотиристоронньому форматі продовжиться у Стамбулі й сьогодні.
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Міністр закордонних справ Туреччини також повідомив, що у москві він мав зустріч з міністром закордонних справ рф Сергієм Лавровим, в ході якої обговорювалася низка питань, серед яких особливу увагу було приділено ситуації в Україні та Чорноморській зерновій ініціативі.
Нагадаємо
Як повідомлялося, минулого тижня російська сторона вже блокувала роботу інспекцій Спільного координаційного центру (СКЦ), який перевіряє судна, що рухаються «зерновим коридором» з та до українських портів, через це 11 квітня перевірку для руху коридором не пройшло жодне судно.
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