Курс доллара и евро на неделю: как не прогадать с покупкой и продажей валюты

Эта неделя на валютном рынке пройдет для гривны отнюдь не безоблачно. На наличном рынке одним из решающих факторов станет поведение граждан: спекулянты обязательно воспользуются ажиотажным спросом, чтобы задрать ценники на евро и доллар . Подробнее об этом — в свежем обзоре «Минфина».

Интриги вокруг решений американского, европейского и украинского регуляторов в части ключевых процентных ставок больше нет, но не все так просто. Напомню, что Федрезерв поднял ключевую процентную ставку на 0,25% годовых — до 5,25−5,5% годовых. ЕЦБ также увеличил ключевую ставку на 0,25% годовых, и со 2 августа базовая ставка по кредитам составит 4,25%, по депозитам — 3,75%, по маржинальным кредитам — 4,5%. А НБУ все же решился на давно назревшее решение и понизил учетную ставку на 3% годовых — до 22% годовых.

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Решения всех трех регуляторов не стали неожиданностью для рынка. Поэтому уже к вечеру прошлой пятницы практически завершилась коррекция по паре евро/доллар на международных рынках, а на украинском — евро несколько снизился относительно гривны.

Никаких сенсаций в части изменения валютных ограничений не было и на пресс-конференции чиновников Нацбанка по итогам заседания Правления по монетарной политики. Поэтому рынок на этой неделе войдет в свою уже привычную колею, хотя и с периодами повышенной турбулентности.

Картину портят только продолжающиеся «нездоровые движения» на наличном рынке по задиранию ценников продажи валюты. Это, в сочетании с периодическими скачками пары евро/доллар на внешних рынках, способно разрушить хрупкую стабильность на нашем валютном рынке. Особенно — по евро.

Из местных украинских факторов на настроения и поведение валютного рынка на этой неделе больше всего повлияют:

Завершение месяца и начало следующего отчетного периода. Даже в условиях войны и снижения общей деловой активности отчетная дата активизирует клиентов и сами банки на валютном рынке. А вот первые дни нового месяца обычно менее активны на межбанке, так как клиенты определяются со своими задачами на новый месяц и не спешат проводить валютные операции в больших объемах.

Реакция банков на снижение учетной ставки НБУ. Учитывая снижение платы по депозитным сертификатам НБУ до 18% годовых по «овернайтам» и до 22% годовых по депсертификатам на 3 месяца, комитеты по управлению активами и пассивами, а также тарифные комитеты банков начнут корректировать свои процентные ставки по новым депозитным продуктам для населения и бизнеса в сторону снижения их доходности.

Это не произойдет за один день, но постепенно будет уменьшать интерес населения и бизнеса к размещению гривневых депозитов в банках. Часть граждан традиционно решит купить наличную валюту. Это создаст дополнительное давление на наличный курс в обменниках. Критичного в этом ничего не будет, но спекулятивные попытки «разогреть» курс на увеличении спроса на валюту на этой неделе продолжатся.

Общий масштаб роста ценников обменок будет зависеть от степени активности скупки валюты населением. Но на фоне низкой платежеспособности большинства украинцев и продолжающегося роста цен, «топлива» для роста курса будет не очень много. Так что и существенного взлета котировок не произойдет, конечно, если граждане своими действиями сами его не раскачают.

Последствия национализации Сенс Банка; ситуация на фронтах; обстрел украинских портов; трудности траспортировки украинской сельхозпродукции в страны Африки и Азии по территории отдельных европейских стран и окончательное закрытие «зернового коридора».

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У клиентов Сенс Банка не было никаких проблем с проведением платежей, а сбережениям в национализированном банке ничего не угрожало. Это позитивно отразилось на настроениях граждан и бизнеса, что психологически поддержит гривну на валютном и ресурсном рынках.

Усиление напряжения на фронтах, продолжение обстрелов россией портовой инфраструктуры Украины и окончательное закрытие «зернового коридора» добавят экономического давления на курс гривны в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Но снижение объемов валютной выручки от аграриев пока перекрывается притоком валюты в виде стабильной и достаточной финансовой помощи от наших западных партнеров.

Больной темой остаются лишь трения с отдельными европейскими государствами из-за проблем с транспортировки нашей «аграрки».

Мой прогноз: торг в отношении транзита продолжится. Напомню, в конце апреля Европейская комиссия разрешила пяти соседним с Украиной государствам-членам (Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии) запретить реализацию украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника на своей территории при условии, что они не препятствуют транзиту в другие страны. Введение ограничений должно было защитить местных производителей от конкуренции со стороны украинских аграриев.

Проблема заключалась в том, что после отмены пошлин и квот на зерно из Украины в марте 2022 года местные европейские компании начали массово скупать его, а спрос на продукцию своих фермеров резко упал.

Франция и Германия на прошлой неделе уже выступили против возможного продления упомянутых ограничений. Срок их действия истекает в середине сентября, пять государств-членов ЕС потребовали продлить их до конца года. Пяти странам, граничащим с Украиной, уже выделена помощь в размере 156 млн евро из резерва ЕС на случай сельскохозяйственного кризиса.

После закрытия «зернового коридора» проблем со сбытом для украинских аграриев добавилось. Польша, Венгрия и Румыния отказались нести расходы за транспортировку украинского зерна по новым маршрутам в одиночку и настаивают на том, что Евросоюз должен пересмотреть планы по вывозу сельскохозяйственных культур из-за выхода россии из Зерновой сделки.

В результате, надо быть готовым к тому, что часть нашего нового урожая нужно будет держать на украинских элеваторах достаточно долго. Это увеличит его себестоимость и снизит рентабельность бизнеса наших аграриев.

С учетом сложной ситуации с продовольствием в мире, еврочиновникам и ООН удастся, скорее всего, обеспечить полноценный транзит украинского зерна по европейской территории. Однако, в ближайшие несколько месяцев на глобальный рост валютной выручки от аграриев и ее выход на наш межбанк, даже с учетом нового урожая, я бы не рассчитывал.

Из международных событий на соотношение пары евро/доллар и на курс евро в Украине повлияют:

31 июля, в понедельник, будут опубликованы данные по розничным продажам в Германии, а также по индексу потребительских цен в ЕС и ВВП Евросоюза.

1 августа, во вторник, появятся данные по индексу деловой активности в производственном секторе Германии и ЕС, данные по уровню безработицы в Германии и ЕС, а также аналогичные данные по США в части деловой активности в производственном секторе и на рынке труда.

2 августа, в среду, — данные по безработице в Испании и числу занятых в несельскохозяйственном секторе США, а также по запасам сырой нефти в Америке.

3 августа, в четверг, будет опубликован индекс деловой активности ряда стран Европы, а также в целом по ЕС. Вечером существенно на рынок повлияют данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США, часть показателей по американскому производственному сектору, а поздней ночью по Киеву будет опубликован отчет по балансу ФРС США.

4 августа, в пятницу, появится статистика по объемам производственных заказов в Германии, данные по розничным продажам в Евросоюзе, уровню безработицы в США и данные по среднечасовому размеру заработной платы в Америке.

Наиболее «жаркими» днями для пары евро/доллар и курса евро в Украине будут вторник, четверг и пятница.

Прогноз курса доллара и евро на 31 июля — 4 августа

Межбанк:

Доллар. Котировки доллара на межбанке будут находиться в стабильном и уже привычном для клиентов коридоре от 36,5686 до 36,9343 гривен. Нехватку предложения валюты на торгах снова закроет Нацбанк, продавая доллар по 36,9343 гривен. По моим расчетам, за неделю на это регулятору придется потратить из резервов от $380 млн до $640 млн.

Евро. Пики колебаний пары евро/доллар придутся на 1, 3 и 4 августа, что усилит скачки курса евро относительно гривны на нашем валютном рынке в эти дни.

По моим прогнозам, соотношение евро/доллар на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 1,090 до 1,1160 доллара за евро, что приведет к колебаниям курса евро на украинском межбанке в пределах 39,85—41,22 гривен за евро.

Чтобы не прогадать, особенно внимательным для продавцов евро на торгах надо быть 1 и 3 августа, когда опубликование утренних по европейскому времени данных по экономике Евросоюза успеет отразиться на цене евро в Украине на нашей валютной межбанковской сессии.

Наличный рынок:

Попытки «разогреть» курс и сыграть на дальнейшее повышение котировок со стороны владельцев обменников продолжатся все дни этой недели. Единственным фактором, который станет ограничивать такие планы финансистов, станет реальный объем платежеспособного спроса на валюту со стороны граждан.

Если они не станут на ажиотаже скупать валюту, игра на повышение курса быстро закончится. Если же население снова начнет затариваться валютой, владельцы обменок продолжат задирать курсы.

Спред при покупке/продаже в большинстве обменников финкомпаний и в кассах банков на этой неделе будет в пределах 20−30 копеек по доллару и от 25−35 копеек до 1 гривны по евро.

Доллар. В большинстве касс банков доллар на этой неделе будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 36,55 до 38,15 грн.

А в обменниках финкомпаний коридор по курсу его приема и продажи будет находиться в пределах от 36,60 до 37,95 грн.

Евро. В банках котировки евро при покупке/продаже будут находиться в пределах коридора от 40,20 до 42,40 грн. А в обменниках финкомпаний евро будет котироваться в пределах коридора покупки и продажи от 40,55 до 42,30 грн.