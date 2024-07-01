Курс доллара и евро на неделю: что определит валютный тренд на ближайшие 2 месяца

Отчетный период закончился, и теперь на первый план выступят другие факторы, которые и будут формировать курсовые тренды. Что сыграет против гривны, а что ее подстрахует, и какой курс в итоге увидим на межбанковском и наличном рынке, разберем более подробно.

Прошлая неделя на валютном рынке прошла под знаком завершения месяца, второго квартала и первого полугодия 2024 года. Это обеспечило максимальную активность на валютном межбанке практически всех клиентов — как продавцов-экспортеров, которым нужна была гривна для внутренних расчетов с украинскими контрагентами внутри страны, так и покупателей-импортеров, которые закрывали свои внешние задолженности перед своими иностранными партнерами.

Нехватку доллара на торгах активно закрывал Нацбанк, который продал «чистыми» за период с 24 по 28 июня $670,41 млн. Это не рекордные объемы продаж валюты за неделю, а, скорее, рабочие недельные интервенции регулятора. Поскольку они практически не изменились, с учетом приближения отчетной даты, это говорит о том, на 1 июля мы не увидим значительного роста ЗВР. Даже с учетом захода западных денег.

При этом размер ЗВР на такую важную отчетную дату, как полугодие, — важный показатель для оценки финансового состояния Украины как для западных кредиторов, так и для МВФ. В итоге, благодаря клиентам и интервенциям Нацбанка, мы наблюдали небольшое, но все же подорожание валюты на межбанке за счет ситуативных факторов.

Эта неделя будет кардинально отличаться от предыдущей. 1 июля нас ждет традиционное снижение активности клиентов и самих банков на рынке. Скажется эффект первого дня месяца, когда клиенты и финучреждения подводят итоги работы за прошлый период и определяются с задачами и целями на новый. Это всегда снижает число заявок на покупку/продажу валюты и снижает статистику торгов.

По моим расчетам, объем операций на межбанке по системе Блумберг 1 июля вряд ли превысит $140−180 млн. Зато со 2 июля украинский валютный межбанк войдет в свой обычный рабочий ритм с объемом ежедневных операций от $160 до $270 млн.

Нацбанку снова придется почти ежедневно продавать доллар на торгах, чтобы перекрывать дефицит предложения валюты на рынке. А полученная в качестве расчета компаниями-подрядчиками бюджетных организаций гривна станет дополнительным «топливом» для разогрева спроса на межбанке. Как следствие, давление на курс гривны усилится.

Уже к концу этой недели оживятся и экспортеры — им нужна будет гривна для расчетов с персоналом по итогам июня. Это несколько снизит дефицит предложения валюты уже со среды-пятницы и позволит Нацбанку немного сэкономить резервы именно в эти дни.

В целом рост спроса на валюту за счет предыдущих вливаний бюджетных денег конца прошлого квартала в сочетании с ростом активности продаж экспортеров ближе к середине недели частично перекроют друг друга, но будут создавать ситуативные перекосы то в пользу спроса, то в пользу предложения всю неделю.

Непросто для гривны будет складываться в ближайшее время и ситуация на рынке ОВГЗ. Последние аукционы Минфина по продаже облигаций проходили удачно: объем продаж был достаточно большим. А установление ограничений на объем предлагаемых серий облигаций (особенно бенчмарк-ОВГЗ) позволяло Минфину еще и снижать их доходность для инвесторов — то есть экономить на обслуживании этих долгов в будущем.

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Но пока нерешенный с западными кредиторами вопрос по реструктуризации внешнего долга с дедлайном в августе нервирует потенциальных инвесторов в гривневые и валютные бумаги Украины. Многие из них стали на паузу до окончательного решения вопроса по реструктуризации внешнего долга.

Во-первых, их интересует вопрос, «скостят» ли Украине часть внешнего долга, так как это повлияет на состояние доходной и расходной части бюджета уже с осени-зимы 2024 года.

Во-вторых, они хотят понять, не станут ли «срезать» под такие решения западных кредитов и часть внутреннего долга держателей гривневых ОВГЗ. Именно из-за этих опасений пока приостановлено дальнейшее наращивание покупок гривневых ОВГЗ не только профессиональными инвесторами, но и населением.

Гривна у граждан есть, сохраняется и желание вложиться под 14−16% годовых без налогообложения. Но зависший вопрос реструктуризации внешних обязательств их пугает. Именно поэтому объем ОВГЗ на руках у населения снизился с еще недавних 64 млрд гривен до 58,45 млрд. То есть облигации по срокам своевременно погасились Минфином, граждане деньги получили и теперь просто ждут, что будет дальше по вопросу реструктуризации и ее условий.

ОВГЗ, которые находятся в обращении по номинально-амортизационной стоимости

Выжидательная позиция потенциальных инвесторов, как иностранных, так и местных, — плохая история для наполняемости бюджета за счет размещения гривневых и валютных облигаций. Опосредованно это существенно влияет и на настроения валютного рынка. Поэтому продолжающиеся переговоры западных кредиторов и Минфина о реструктуризации долгов Украины на фоне приближающегося дедлайна опасны для гривны.

Мое мнение — о реструктуризации договорятся. Но пока переговоры длятся, инвесторы нервничают, на чем постараются сейчас заработать как спекулянты нашими евробондами, так и некоторые игроки даже ограниченного и усеченного, но все же пока еще живого украинского фондового и валютного рынка.

Если добавить к этому обстрелы рашистами энергетической и гражданской инфраструктуры Украины, сложную обстановку на фронтах и уже хроническое превышение покупки валюты населением над ее сдачей на всех сегментах валютного рынка, можно говорить, что эта неделя будет для гривны на валютном рынке очень непростой.

Но стабильное получение западной финансовой помощи, надежда на активное продвижение Украины к вступлению в Евросоюз, улучшение снабжения вооружением ЗСУ и получение доходов от замороженных российских активов говорит о том, что у гривны есть и союзники. А это очень важно в условиях войны и связанных с ней валютных рисков.

Учитывая все перечисленные выше факторы, я бы на этой неделе особого проседания валютных котировок не ждал. Но и для глобального нового обесценивания гривны пока тоже оснований нет.

Для настроений на валютном рынке принципиальными будут любые подтвержденные новости о ходе переговоров с западными кредиторами о реструктуризации и ее условиях.

Если переговоры окончательно зайдут в тупик, это будет мощным стимулом для роста курса на всех сегментах валютного рынка. Если же условия реструктуризации окажутся благоприятными для Украины, курс нацвалюты останется относительно стабильным минимум до осени 2024 года.

Прогноз курса доллара и евро на 1−5 июля

Межбанк

НБУ вынужден будет активно выходить на торги с интервенциями по продаже доллара. Своими ценниками таких вливаний доллара регулятор практически управляет официальным и межбанковским курсом.

По моим прогнозам, за 1−5 июля Нацбанк потратит на поддержание гривны на межбанке от $510 млн до $800 млн.

С учетом того, что поведение пары евро/доллар на международных площадках по-прежнему существенно влияет и на курс евро относительно гривны, поведение этой пары будет одним из двух основополагающих факторов при курсообразовании по евровалюте в Украине.

Второй фактор — курс доллара относительно гривны на нашем межбанке. Мой прогноз по паре евро/доллар: коридор от 1,063 до 1,078 доллара за евро.

Таким образом, если 1−5 июля на торгах котировки безналичного доллара будут в пределах коридора 40,35 — 40,75 гривен, то через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна курс евро на межбанке будет в пределах коридора от 42,89 до 43,93 гривен.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред в пределах от 20 до 25 копеек по доллару, по евро — от 20 до 35 копеек. Особо «жадные» сети обменников продолжат выставлять спред по обеим валютам до 1 гривны.

Коридор котировок покупки и продажи по наличному доллару в банках будет в пределах от 40,15 до 41,10 грн, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 40,30 до 41,00 грн.

А наличный евро в банках будет в пределах коридора покупок и продаж от 43,00 до 44,60 грн. В пунктах обмена валюты финкомпаний этот коридор будет значительно уже — в пределах от 43,30 до 44,40 грн.