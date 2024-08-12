Курс доллара и евро на 12-16 августа: что делать, чтобы «не влететь» с курсом

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 августа 2024, 7:20 Читати українською

Курс доллара и евро на 12-16 августа: что делать, чтобы «не влететь» с курсом

На этой неделе определяющим фактором для нашего валютного рынка будут текущие хозяйственные расчеты компаний с украинскими контрагентами и иностранными партнерами. А это значит рост спроса на гривну.

На этой неделе определяющим фактором для нашего валютного рынка будут текущие хозяйственные расчеты компаний с украинскими контрагентами и иностранными партнерами.

Уже с прошлой недели со стороны практически всех крупных компаний наблюдался повышенный спрос на гривну для проведения своих операций. Это активизировало продажу валютной выручки экспортерами и снизило спрос на СКВ импортеров.

Это несколько облегчило задачу Нацбанку по балансировке спроса и предложения на торгах и даже позволило гривне укрепится. Кроме того, улучшение ситуации в энергетической сфере снизило потребность в покупке Украиной электроэнергии за границей, и, соответственно, несколько уменьшило потребности в покупке валюты под эти операции на межбанке.

Кроме обеспечения текущих хозяйственных операций, перед бизнесом встанет задача накопления гривны под предстоящие налоговые платежи. Период расчетов компаний с бюджетом всегда работает в пользу гривны на валютном рынке.

После получения Украиной на прошлой неделе $3,9 млрд грантовой помощи от США, а также решения ЕС о выделении нашей стране 4,2 млрд евро макрофинансовой помощи в рамках программы Ukraine Facility Нацбанку легче покрывать дефицит валюты на межбанке и сглаживать курсовые колебания.

Это несколько снижает негативные ожидания на валютном рынке и работает в пользу курсовой стабильности на торгах. Тем более, что премьер Денис Шмигаль уже анонсировал получение в этом году Украиной 16 млрд евро в рамках Ukraine Facility.

Несмотря на ожидаемую относительную стабильность на межбанке, граждане продолжат активно скупать валюту на карты и через обменники. Это будет создавать давление на курс.

Но возможность у банков откупать на валютную позицию у Нацбанка проданные населению объемы валюты позволяет финансистам не опасаться этих валютных рисков и хеджировать их именно через покупку доллара во время интервенций регулятора на торгах. В итоге и наличный рынок на этой неделе не должен преподнести особых сюрпризов.

Сложнее будет с евровалютой, курс которой в Украине зависит от двух факторов, — курса доллара относительно гривны и поведения пары евро/доллар на внешних площадках. Если на курс пары доллар/гривна Нацбанк может опосредованно влиять через ценники своих интервенций, то поведение пары евро/доллар — вне зоны влияния нашего регулятора. Именно поэтому курс евро в Украине останется и на этой неделе гораздо более волатильным, нежели более-менее контролируемый регулятором курс доллара.

К другим факторам, которые повлияют на поведение и настроения на валютном рынке на этой неделе, можно отнести:

  • ситуацию на фронтах;
  • степень повреждения критической и энергетической инфраструктуры Украины вследствие обстрелов территории нашей страны россией;
  • градус напряженности на Ближнем Востоке: эскалация конфликта между Израилем и Палестиной будет немедленно отражаться на всех рынках — от золота и нефти и до поведения пары евро/доллар на внешних площадках, и, как следствие, на курсе евро в Украине.

Главной угрозой как для валютного курса, так и для ценовой стабильности в Украине в экономическом плане остаются действия правительства по изысканию источников для закрытия порядка 500 млрд гривен дополнительных расходов на армию. Речь идет не только о планируемом повышении налогов, но и о возможной эмиссии гривны под часть этих военных расходов.

Читайте также: Несправедливо, когда часть граждан работают официально, а остальные — оптимизируют налоги

В условиях повышенных геополитических, военных и экономических рисков как бизнесу, так и гражданам, а особенно инвесторам, нужно продолжать диверсифицировать свои валютные риски.

В текущей ситуации для граждан я бы рекомендовал пропорцию в их денежных сбережениях в пределах:

  • 45% — в гривневых активах (депозиты, вложения в гривневые ОВГЗ, корпоративные облигации в нацвалюте);
  • 45% — в валютных активах (50/50 в долларах и евро). Это могут быть валютные вклады в банках, валютные военные облигации и ОВГЗ, наличная валюта.
  • до 10% — в золоте или в серебре. Но если смотреть на мировую практику, то тут в основном инвесторы для диверсификации своих рисков предпочитают золото.

А для бизнеса я бы очень рекомендовал сейчас внимательно следить за соответствием валют своих обязательств и активов с целью покрытия своими валютными активами в каждой из валют своих обязательств в данной валюте. Иначе, компании рискуют получить существенные курсовые убытки в том случае, если на определенном этапе им придется покрывать свои валютные обязательства в одной валюте за счет конвертации в эту валюту своих денежных активов, номинированных в другой валюте.

Хочу напомнить, что ставшие уже почти обычными валютные колебания в пределах до 1 американского цента на евро (в настоящее время волатильность по паре евро/доллар только усиливается) — это порядка 40−41 копейка на одном евро, что существенно для нашего рынка.

Прогноз курса доллара и евро на 12−16 августа

Межбанк

НБУ продолжит активно выходить на торги с интервенциями по продаже доллара, что и будет формировать курсовой тренд на межбанке. Но приближение периода бюджетных платежей у клиентов позволит Нацбанку тратить меньше резервов, поскольку валюту будут распродавать на торгах сами клиенты.

По моим прогнозам, за 12−16 августа Нацбанк потратит на поддержание гривны на межбанке от $420 млн до $640 млн. Объемы ежедневных операций на торгах по системе Блумберг будут колебаться в пределах от $145 млн до $230 млн.

Учитывая, что поведение пары евро/доллар напрямую влияет и на курс евро относительно гривны в Украине, мой прогноз по паре евро/доллар на 12−16 августа года будет в пределах коридора от 1,088 до 1,099 доллара за евро.

Если в этот период на торгах котировки доллара будут в пределах коридора от 40,85 до 41,40 гривен, то через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс безналичного евро на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 44,44 до 45,50 гривен.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков продолжат выставлять средний спред в пределах от 20 до 25 копеек по доллару и от 20 до 35 копеек — по евро. Часть сетей обменников и дальше будут выставлять спред в пределах до 1 гривны как по американской валюте, так и по евро. Обычно такой подход практикуют обменники в местах с низкой конкуренцией, или в точках, где наблюдается повышенный спрос на гривну, — в крупных торговых и развлекательных центрах, больших супермаркетах и т. п.

Коридор ценников покупки и продажи по наличному доллару в банках будет в пределах от 40,65 до 41,65 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 40,80 до 41,55 гривен.

Котировки по наличному евро в банках будут в пределах коридора покупок и продаж от 44,35 до 45,65 грн. В пунктах обмена валюты финкомпаний этот коридор ценников будет уже традиционно в пределах от 44,45 до 45,55 грн.

Оптовые точки по покупке/продаже валюты могут позволить себе уменьшать за счет оборота уровень спреда до 12−15 копеек на долларе и до 15−18 копеек на евро.

Учитывая, что разброс котировок по доллару и евро на этой неделе в разных регионах и даже районах городов может быть достаточно большим, советую при покупке/продаже валюты (особенно в объемах от 1000 долларов или евро) пользоваться соответствующими мобильными приложениями, чтобы подобрать для себя максимально выгодный курс.

Кроме этого, как писалось выше, всем инвесторам, бизнесу и гражданам стоит еще раз пересмотреть свои вложения, сбережения и действующие сейчас бизнес-модели на предмет диверсификации и минимизации курсовых рисков.

Август и осень со значительным увеличением геополитических, военных и экономических рисков однозначно не будут спокойными на мировом и украинском финансовом рынке. И сейчас всем клиентам банков и гражданам я бы порекомендовал быть крайне осмотрительными как при решениях о новых вложениях в те или иные активы, так и в части валютообменных операций (особенно по евро).

Ситуация повышенной турбулентности в мире продлится минимум до середины ноября, риск потерять деньги во время этих ралли как на фондовом, так и на валютном рынке приблизится к своему пику уже с конца августа-начала сентября.

Автор:
Алексей Козырев
Аналитик Алексей Козырев
Пишет на темы: Валюта, ценные бумаги, инвестиционные проекты, кредитование, международные валютный и фондовый рынки, финансовые стартапы
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами