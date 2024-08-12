Курс доллара и евро на 12-16 августа: что делать, чтобы «не влететь» с курсом

На этой неделе определяющим фактором для нашего валютного рынка будут текущие хозяйственные расчеты компаний с украинскими контрагентами и иностранными партнерами. А это значит рост спроса на гривну.

Уже с прошлой недели со стороны практически всех крупных компаний наблюдался повышенный спрос на гривну для проведения своих операций. Это активизировало продажу валютной выручки экспортерами и снизило спрос на СКВ импортеров.

Это несколько облегчило задачу Нацбанку по балансировке спроса и предложения на торгах и даже позволило гривне укрепится. Кроме того, улучшение ситуации в энергетической сфере снизило потребность в покупке Украиной электроэнергии за границей, и, соответственно, несколько уменьшило потребности в покупке валюты под эти операции на межбанке.

Кроме обеспечения текущих хозяйственных операций, перед бизнесом встанет задача накопления гривны под предстоящие налоговые платежи. Период расчетов компаний с бюджетом всегда работает в пользу гривны на валютном рынке.

После получения Украиной на прошлой неделе $3,9 млрд грантовой помощи от США, а также решения ЕС о выделении нашей стране 4,2 млрд евро макрофинансовой помощи в рамках программы Ukraine Facility Нацбанку легче покрывать дефицит валюты на межбанке и сглаживать курсовые колебания.

Это несколько снижает негативные ожидания на валютном рынке и работает в пользу курсовой стабильности на торгах. Тем более, что премьер Денис Шмигаль уже анонсировал получение в этом году Украиной 16 млрд евро в рамках Ukraine Facility.

Несмотря на ожидаемую относительную стабильность на межбанке, граждане продолжат активно скупать валюту на карты и через обменники. Это будет создавать давление на курс.

Но возможность у банков откупать на валютную позицию у Нацбанка проданные населению объемы валюты позволяет финансистам не опасаться этих валютных рисков и хеджировать их именно через покупку доллара во время интервенций регулятора на торгах. В итоге и наличный рынок на этой неделе не должен преподнести особых сюрпризов.

Сложнее будет с евровалютой, курс которой в Украине зависит от двух факторов, — курса доллара относительно гривны и поведения пары евро/доллар на внешних площадках. Если на курс пары доллар/гривна Нацбанк может опосредованно влиять через ценники своих интервенций, то поведение пары евро/доллар — вне зоны влияния нашего регулятора. Именно поэтому курс евро в Украине останется и на этой неделе гораздо более волатильным, нежели более-менее контролируемый регулятором курс доллара.

К другим факторам, которые повлияют на поведение и настроения на валютном рынке на этой неделе, можно отнести:

ситуацию на фронтах;

степень повреждения критической и энергетической инфраструктуры Украины вследствие обстрелов территории нашей страны россией;

градус напряженности на Ближнем Востоке: эскалация конфликта между Израилем и Палестиной будет немедленно отражаться на всех рынках — от золота и нефти и до поведения пары евро/доллар на внешних площадках, и, как следствие, на курсе евро в Украине.

Главной угрозой как для валютного курса, так и для ценовой стабильности в Украине в экономическом плане остаются действия правительства по изысканию источников для закрытия порядка 500 млрд гривен дополнительных расходов на армию. Речь идет не только о планируемом повышении налогов, но и о возможной эмиссии гривны под часть этих военных расходов.

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В условиях повышенных геополитических, военных и экономических рисков как бизнесу, так и гражданам, а особенно инвесторам, нужно продолжать диверсифицировать свои валютные риски.

В текущей ситуации для граждан я бы рекомендовал пропорцию в их денежных сбережениях в пределах:

45% — в гривневых активах (депозиты, вложения в гривневые ОВГЗ, корпоративные облигации в нацвалюте);

45% — в валютных активах (50/50 в долларах и евро). Это могут быть валютные вклады в банках, валютные военные облигации и ОВГЗ, наличная валюта.

до 10% — в золоте или в серебре. Но если смотреть на мировую практику, то тут в основном инвесторы для диверсификации своих рисков предпочитают золото.

А для бизнеса я бы очень рекомендовал сейчас внимательно следить за соответствием валют своих обязательств и активов с целью покрытия своими валютными активами в каждой из валют своих обязательств в данной валюте. Иначе, компании рискуют получить существенные курсовые убытки в том случае, если на определенном этапе им придется покрывать свои валютные обязательства в одной валюте за счет конвертации в эту валюту своих денежных активов, номинированных в другой валюте.

Хочу напомнить, что ставшие уже почти обычными валютные колебания в пределах до 1 американского цента на евро (в настоящее время волатильность по паре евро/доллар только усиливается) — это порядка 40−41 копейка на одном евро, что существенно для нашего рынка.

Прогноз курса доллара и евро на 12−16 августа

Межбанк

НБУ продолжит активно выходить на торги с интервенциями по продаже доллара, что и будет формировать курсовой тренд на межбанке. Но приближение периода бюджетных платежей у клиентов позволит Нацбанку тратить меньше резервов, поскольку валюту будут распродавать на торгах сами клиенты.

По моим прогнозам, за 12−16 августа Нацбанк потратит на поддержание гривны на межбанке от $420 млн до $640 млн. Объемы ежедневных операций на торгах по системе Блумберг будут колебаться в пределах от $145 млн до $230 млн.

Учитывая, что поведение пары евро/доллар напрямую влияет и на курс евро относительно гривны в Украине, мой прогноз по паре евро/доллар на 12−16 августа года будет в пределах коридора от 1,088 до 1,099 доллара за евро.

Если в этот период на торгах котировки доллара будут в пределах коридора от 40,85 до 41,40 гривен, то через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс безналичного евро на этой неделе будет находиться в пределах коридора от 44,44 до 45,50 гривен.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков продолжат выставлять средний спред в пределах от 20 до 25 копеек по доллару и от 20 до 35 копеек — по евро. Часть сетей обменников и дальше будут выставлять спред в пределах до 1 гривны как по американской валюте, так и по евро. Обычно такой подход практикуют обменники в местах с низкой конкуренцией, или в точках, где наблюдается повышенный спрос на гривну, — в крупных торговых и развлекательных центрах, больших супермаркетах и т. п.

Коридор ценников покупки и продажи по наличному доллару в банках будет в пределах от 40,65 до 41,65 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 40,80 до 41,55 гривен.

Котировки по наличному евро в банках будут в пределах коридора покупок и продаж от 44,35 до 45,65 грн. В пунктах обмена валюты финкомпаний этот коридор ценников будет уже традиционно в пределах от 44,45 до 45,55 грн.

Оптовые точки по покупке/продаже валюты могут позволить себе уменьшать за счет оборота уровень спреда до 12−15 копеек на долларе и до 15−18 копеек на евро.

Учитывая, что разброс котировок по доллару и евро на этой неделе в разных регионах и даже районах городов может быть достаточно большим, советую при покупке/продаже валюты (особенно в объемах от 1000 долларов или евро) пользоваться соответствующими мобильными приложениями, чтобы подобрать для себя максимально выгодный курс.

Кроме этого, как писалось выше, всем инвесторам, бизнесу и гражданам стоит еще раз пересмотреть свои вложения, сбережения и действующие сейчас бизнес-модели на предмет диверсификации и минимизации курсовых рисков.

Август и осень со значительным увеличением геополитических, военных и экономических рисков однозначно не будут спокойными на мировом и украинском финансовом рынке. И сейчас всем клиентам банков и гражданам я бы порекомендовал быть крайне осмотрительными как при решениях о новых вложениях в те или иные активы, так и в части валютообменных операций (особенно по евро).

Ситуация повышенной турбулентности в мире продлится минимум до середины ноября, риск потерять деньги во время этих ралли как на фондовом, так и на валютном рынке приблизится к своему пику уже с конца августа-начала сентября.