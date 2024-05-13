Курс доллара 13-17 мая: какую игру и зачем ведет НБУ на межбанке

Ситуация на валютном рынке меняется с заложенной Нацбанком цикличностью. В конце апреля доллар дешевел, а первая декада мая закончилась ростом его курса. Кто-то объяснял этот тренд эффектом курсовой волны, которую регулятор любит двигать в разные стороны, а кто-то — созданием дополнительных мотиваций для экспортеров. Но, как ни крути, доллар снова подорожал на межбанке и наличном рынке, при это НБУ зафиксировал новое снижение валютных резервов.

Как качали курс на межбанке

Как писал «Минфин», с 29 апреля по 3 мая гривна на межбанке укрепилась с 39,69 грн/$ до 39,35 грн/$, и некоторые аналитики сразу заговорили о новой цели в районе 39,0 грн/$.

Впрочем на минувшей неделе их ожидания не оправдались. Поначалу межбанковские котировки действительно понемногу проседали, но по итогам недели поднялись наверх. Динамика на площадке Bloomberg с дальнейшим установлением официального курса Нацбанка (на следующий день по итогам торгов) была таковой:

понедельник , 6 мая — открытие 39,35 грн/$ и закрытие 39,30 грн/$ (официальный курс 39,3969 грн/$);

, 6 мая — открытие и закрытие 39,30 грн/$ (официальный курс 39,3969 грн/$); вторник , 7 мая — открытие 39,36 грн/$ и закрытие 39,23 грн/$ (39,3561 грн/$);

, 7 мая — открытие 39,36 грн/$ и закрытие 39,23 грн/$ (39,3561 грн/$); среда , 8 мая — открытие 39,30 грн/$ и закрытие 39,39 грн/$ (39,2966 грн/$);

, 8 мая — открытие 39,30 грн/$ и закрытие 39,39 грн/$ (39,2966 грн/$); четверг , 9 мая — открытие 39,44 грн/$ и закрытие 39,67 грн/$ (39,3828 грн/$);

, 9 мая — открытие 39,44 грн/$ и закрытие 39,67 грн/$ (39,3828 грн/$); пятница, 10 мая — открытие 39,77 грн/$ и закрытие 39,52 грн/$ (39,5518 грн/$).

Как в пятницу откатили курс доллара под закрытие торгов на Bloomberg

Чаще всего валютное подорожание совпадало с увеличением спроса на валюту и ростом продаж доллара из валютного резерва Нацбанка. На площадке Bloomberg общий объем торгов и размер интервенций НБУ изменялись таким образом:

понедельник , 6 мая — $127,8 млн, из которых НБУ продал $88 млн (68,8% рынка);

, 6 мая — $127,8 млн, из которых НБУ продал $88 млн (68,8% рынка); вторник , 7 мая — $162,1 млн; НБУ — $84 млн (52%);

, 7 мая — $162,1 млн; НБУ — $84 млн (52%); среда , 8 мая — $184,9 млн, НБУ — $123 млн (67%);

, 8 мая — $184,9 млн, НБУ — $123 млн (67%); четверг , 9 мая — $223,9 млн, НБУ — $140,2 млн (62,6%);

, 9 мая — $223,9 млн, НБУ — $140,2 млн (62,6%); пятница, 10 мая — $181,8 млн, НБУ — $95 млн (52%).

Согласно официальному отчету, с 6 по 10 мая Национальный банк продал $533,4 млн. Больше, чем неделей ранее — $508 млн.

Казначеи сообщали о ситуативном увеличении валютного спроса, который связывали в том числе со снятием ряда валютных ограничений. Свежая порция новаций предусмотрена Постановлением НБУ № 56, вступившим в силу с минувшего понедельника. Говорят, что в первую очередь на рынок влияло смягчение правил по погашению ранее выданных иностранных кредитов, которые теперь можно более свободно выплачивать (с 24 февраля 2022 года действовало много запретов).

Видно, что Нацбанк всеми силами старался экономить резервы, и в начале недели ему это удавалось благодаря снижению спроса. Он ощутимо поднялся только в четверг (до $223,9 млн), но не критично. Пиковый объем в $283 млн, случившийся 2 апреля, когда Нацбанку пришлось продать сразу $191,7 млн, рынку превзойти не удалось.

Не было также предпосылок выйти на $394 млн, как это было 20 декабря 2023 года, хотя именно такие объемы, как считают многие казначеи, могут быть критичными для регулятора. Не то чтобы у него не хватало доллара для покрытия такого спроса, — его точно хватит. Однако такие продажи считаются крайне нежелательными в условиях рваного, нерегулярного внешнего финансирования.

Почему тает валютный резерв Нацбанка

В минувший вторник Национальный банк отчитался о сокращении своих международных резервов на 3,1% по итогам апреля: на 1 мая их размер опустился до $42,4 млрд. Все снова на практике увидели, как важны внешние кредиты и гранты, за счет которых те в основном наращиваются во время большой войны.

Еще в марте Украина получила от партнеров $9,3 млрд, больше всего от Евросоюза в рамках Ukraine Facility — $4,9 млрд, и тогда золотовалютные резервы увеличились сразу на 18% (до $43,7 млрд). А в апреле от наших доноров поступило только $1,6 млрд, и ЗВР сразу просели на 3,1%. Еще, конечно же, сыграло роль увеличение валютных продаж НБУ на межбанке — с мартовских $1,8 млрд до $2,3 млрд в апреле. Хотя при этом за месяц немного сократились текущие выплаты по госдолгу — с $1,09 млрд до $977,1 млн.

В мае Нацбанк продолжит обеспечивать межбанк долларом, и рассчитывают на новые внешние вливания в больших объемах. Если этого не будет, то мы увидим новое уменьшение международных резервов.

В то же время все держат в голове улучшенный прогноз НБУ по росту резервов по итогам 2024 года до $43,4 млрд, раньше ожидания регулятора были хуже — $40,4 млрд.

При этом из последних оценок Национального банка видно, что в последующие годы он ожидает сначала еще большее увеличение своего валютного резерва до $44,3 млрд в 2025 году, а затем откат до $39,3 млрд в 2026-м, что наверняка связано с ожиданиями по объемам международной помощи.

Из-за увеличения объемов европейских кредитов доля евро в золотовалютных резервах за два последние месяца подскочила с 1,9% сразу до 9,6%, а если оценивать ситуацию с начала 2024 года, то получим такую динамику:

1 января — 3,5% (эквивалент $1,4 млрд);

1 февраля — 2,8% ($1,08 млрд);

1 марта — 1,9% ($0,69 млрд);

1 апреля — 8,4% ($3,7 млрд);

1 мая — 9,6% ($4,08 млрд).

Напомним, что в конце марта НБУ заявил о далекоидущих планах по части возможной смены основной курсовой привязки гривны от доллара к евро. А еще раньше пообещал начать ежедневно в полдень рассчитывать справочный курс гривна/евро.

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Но по факту этого еще не произошло. А источники «Минфина» сейчас сообщили, что справочный ценник по евро начнут публиковать на сайте Нацбанка ориентировочно с сентября-октября 2024 года.

Впрочем в общей структуре ЗВР продолжает доминировать доллар, хотя с февраля по апрель его доля и сократилась с 91,8% до 82,9%.

Что с наличным курсом

На черном рынке на прошлой неделе произошло небольшое подорожание доллара: на продаже — с 39,78 грн/$ до 39,90 грн/$, а на выкупе — с 38,76 грн/$ до 39,50 грн/$.

В кассах банков средние наличные цены также поднялись: продажа — с 39,35 грн/$ до 39,50 грн/$, покупка — с 39,82 грн/$ до 39,95 грн/$. Максимальная же стоимость к вечеру пятницы достигла 40,20 грн/$, и очень многие банки ставили курс от 40 грн/$ и выше. В том числе Универсал Банк, А-Банк, Укрсиббанк, Приватбанк, Сенс Банк и др.

Если смотреть на карточные курсы, то здесь 10 мая максимум на продаже в размере 40,6 грн/$ установил Аккордбанк, а минимум на 39,40 грн/$ удерживал Укрсиббанк.

Средняя цена покупки американской валюты на текущие счета физлиц (с правом мгновенного снятия) в рамках лимита до 50 тыс. грн в месяц к пятнице зафиксировалась на 39,86 грн/$. Самый дешевый доллар (с учетом дополнительных комиссий) был у Скай Банка — 39,81 грн/$, а самый дорогой у Банка Авангард — 40,8 грн/$.

Что будет с курсом доллара

В конце прошлой недели Нацбанк начал более активно играть на нервах экспортеров, стараясь их расшевелить, чтобы они живее продавали валютную выручку.

Особенно показательной по этой части стала пятница, когда регулятор дал курсу доллара на Bloomberg вырасти до 39,78 грн/$ (по фактическим сделкам), а максимальной цене предложения (хотелки, на которых стояли цены, но не было сделок) — вообще до 39,86 грн/$. Но после того, как объем торгов застопорился на $89 млн (все, видимо, ждали дальнейшего роста курса), регулятор поступил с точностью наоборот. Резко (меньше чем за час) опустил цену американской валюты сразу на 20 копеек, она провалилась до 39,58 грн/$. А после еще ниже — до 39,52 грн/$ на финише торгов.

Как подскочил курс доллара на Bloomberg и выросли аппетиты продавцов

Хитрый ход Национального банка сработал. Как только экспортеры заметили курсовой провал, многие поспешили с конвертацией своей выручки (чтобы успеть заключить сделки до максимального удешевления доллара) и за последние два часа объем торгов удвоился, выросли рыночные продажи инвалюты.

Можно не сомневаться, что на этой неделе НБУ продолжит так «тренировать» рынок, раскачивая курс гривна/доллар и провоцируя экспортеров. Тем более, что многие будут платить налоги до 20 мая, а значит, будут нуждаться в гривне. Их задача — выгадать оптимальный момент для продажи доллара. Регулятор же, как и прежде, постарается максимально экономить свои резервы, потому продолжит провоцировать бизнес для увеличения его валютных продаж.

На этой неделе курс доллара могут раскачивать в широком коридоре — от 39,20 грн/$ до 39,80 грн/$. При условии активизации крупных валютных продавцов есть риск укрепления даже до 39,10 грн/$, однако даже после этого доллар будет возвращаться наверх. Во-первых, для мотивации экспортеров, во-вторых, чтобы правительство могло максимально выгодно конвертировать немногочисленную международную помощь.