НБУ будет публиковать статистические данные в евро

Национальный банк Украины начнет публиковать основные таблицы статистики внешнего сектора Украины на странице официального интернет-представительства НБУ в евро и гривне. Такая практика согласуется с евроинтеграционным продвижением Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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С июня 2023 года Украина является кандидатом на членство в ЕС, а расширение публикации статистики внешнего сектора в евро и национальной валюте является наилучшей практикой для стран-кандидатов.

В частности, кандидаты на вступление в Евросоюз, которые приобрели этот статус к 2022 году, уже перешли к публикации данных в евро (кроме Турции).

Публикация данных статистики внешнего сектора в евро и гривне должна была начаться в марте 2022 года, начиная с данных за 2021 год. Однако такая публикация была отсрочена из-за проблем с данными в результате начала полномасштабной войны.

В настоящее время программой развития официальной статистики до 2028 года предусмотрено введение расчета и публикации статистики внешнего сектора в евро в 2024 году. В то же время статистическое описание данных, их анализ и прогноз будут обнародованы по-прежнему в долларах США.

Как сообщалось, Национальный банк Украины также может рассмотреть целесообразность привязать курс гривны к евро вместо доллара США.