Кредитный рейтинг США снизили: как это повлияет на ваши инвестиции

Агентство Fitch ухудшило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США — с «AAA» до «AA+». Причинами такого решения являются ухудшение бюджетных показателей и рост государственного долга. Как это отразится на инвестиционных стратегиях и заработках инвесторов, пишет Investing. «Минфин» публикует перевод статьи.

Особенности государственных финансов

Затянувшаяся неопределенность с потолком долга Штатов заставила рейтинговое агентство Fitch снизить рейтинг США так же, как в 2011 году это сделало S&P.

Несколько слов о причинах снижения рейтинга: Fitch отметило, что длительные дискуссии по поводу потолка долга свидетельствуют об «ухудшении стандартов управления». Рейтинговое агентство также видит впереди экономический спад, который, вероятно, еще больше ослабит государственные финансы.

На нижеприведенной диаграмме показаны расходы США на выплату процентов, которые приближаются к $1 трлн в годовом измерении: диаграмма кажется страшной, если вы думаете, что у правительства США ограниченный бюджет, как бюджет семьи. Но это работает не так.

Правительству не нужно «искать деньги», прежде чем осуществлять дефицитные расходы: правительство является тем самым эмитентом денег, которые использует частный сектор, поэтому его баланс работает не так, как наш.

Дефицитные расходы создают дыру в государственных балансах и увеличивают наше чистое богатство (приятно, когда они снижают налоги или присылают чеки) — это увеличивает банковские депозиты в системе.

Больше банковских депозитов (обязательства для банка) также означает большее количество банковских резервов (активов для банка) в системе, и когда правительство выпускает облигации для «финансирования» своих дефицитных расходов, первичные дилеры могут обменивать эти резервы (или использовать рынок репо) для недавно выставленных на аукцион казначейских обязательств.

Иными словами, правительству не нужно «искать деньги», чтобы тратить деньги, — правительство создает деньги.

Настоящим ограничением для неконтролируемых дефицитных расходов является инфляция и дефицит ресурсов (пример 2021−2022), а не какие-либо бюджетные ограничения, типичные для домохозяйства.

Как снижение рейтинга Fitch влияет на инвесторов

Ключевым моментом является то, что у казначейских облигаций США теперь второй самый лучший рейтинг — AA+, вместо AAA (если учитывать, что только Moody's сохранило свой самый высокий рейтинг для США).

Казначейские облигации США являются самой распространенной формой залога в мире из-за их высокого рейтинга, ликвидности, глубокого рынка репо и верховенства права: влияет ли на это снижение рейтинга?

Давайте быстро рассмотрим требования к рейтингу, которые должны соблюдаться разными институциональными игроками, инвестируя в безопасные государственные облигации, чтобы узнать, имеет ли значение снижение до AA+.

Коммерческие банки являются крупными покупателями казначейских обязательств: они используют их как регулятивные ликвидные активы (HQLA), как залог, а также иногда как актив для хеджирования процентного риска по своим обязательствам.

Базельская нормативная база, введенная 10 лет назад, требует 0% капитала для государственных облигаций с рейтингом от AAA до AA-, поэтому из-за этого подхода снижение до AA+ не будет иметь никакого значения.

Пенсионные фонды и страховые компании также являются крупными покупателями казначейских облигаций: они используют их как актив для покрытия своих долгосрочных обязательств (выплаты страхования жизни, пенсионные выплаты и т. п. ) и как залог.

Казначейские облигации США с рейтингом AAA или AA+ все равно добавятся в корзину хеджирования или защитного распределения активов, и снижение рейтинга на одну строчку это не изменит.

Среди крупных покупателей казначейских обязательств США также операторы валютных резервов: китайские или бразильские корпорации, которые продают вещи за доллары США, будут размещать эти доллары США во внутренней банковской системе, поэтому Банк Бразилии или КНР отвечают за инвестирование этих долларов США в безопасные, ликвидные активы — казначейские облигации США.

Для менеджеров валютных резервов важны соображения относительно рейтинга, но опять же большинство стран относят правительства с рейтингом от AAA до AA к той же категории риска.

Что еще важнее, поскольку более 70% глобальных транзакций все еще совершаются в долларах, всегда будет спрос на перевод этих долларов в надежные казначейские облигации США.

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Какая вообще существует альтернатива? JGB без свободного обращения? Европа с меньшим рынком облигаций AAA-AA? БРИКС без ликвидного рынка облигаций и проблемами с демократией и верховенством права.

Как видите, для большинства институциональных игроков это снижение не имеет существенного влияния.