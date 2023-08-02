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2 августа 2023, 11:43 Читати українською

Fitch впервые ухудшило кредитный рейтинг США

Агентство Fitch 1 августа ухудшило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США — с «AAA» в «AA+». Причины такого решения — ухудшение бюджетных показателей и рост госдолга, сообщается на сайте агентства.

Агентство Fitch 1 августа ухудшило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США — с «AAA» в «AA+».

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Ухудшение рейтинга

«Снижение рейтинга Соединенных Штатов отражает ожидаемое ухудшение фискальных показателей в ближайшие три года, большой и все больший государственный долг, а также ухудшение качества управления, сравнивая с другими странами, имеющими рейтинги „АА“ и „ААА“, за последние два десятилетия проявлялось в постоянных политических противостояниях вокруг вопроса о лимите госдолга, которые удается урегулировать только в последний момент», — говорится в сообщении Fitch.

Напомним

Самый высокий рейтинг США держался с 1994 года.

Последний раз Fitch пересматривал рейтинг США в октябре 2013 года, когда также были проблемы с повышением лимита госдолга; тогда понижения так и не произошло.

По оценкам Fitch, дефицит госбюджета Соединенных Штатов в 2023 г. увеличился до 6,3% ВВП с 3,7% в предыдущем году. Это связано с понижением доходов в федеральном бюджете, новыми расходами и увеличением стоимости обслуживания долга на фоне роста процентных ставок. В 2024 году дефицит снизится до 6,6% ВВП, но в 2025 году снова подскочит до 6,9%, прогнозирует агентство.

Кроме того, в текущем году ожидается общий дефицит органов государственной власти и местных органов власти на уровне 0,6% ВВП после небольшого профицита в 0,2% ВВП в 2022 году.

Показатель госдолга в 2023 году, по прогнозам Fitch, выйдет на уровень 112,9% от ВВП. Это меньше, чем пиковые 122,3% в разгар пандемии коронавируса в 2020 году, но существенно выше допандемийных уровней.

Fitch прогнозирует, что к 2025 году соотношение долга к ВВП составит 118,4%. Это в два с половиной раза выше среднего показателя для стран, имеющих рейтинг «ААА».

Министр финансов США Джанет Йеллен назвала решение Fitch необоснованным и основанным на устаревших данных.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Ranet
Ranet
2 августа 2023, 12:51
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По оценкам Fitch, дефицит госбюджета Соединенных Штатов в 2023 г. увеличился до 6,3% ВВП с 3,7% в предыдущем году.

В 2024 году дефицит снизится до 6,6% ВВП, но в 2025 году снова подскочит до 6,9%, прогнозирует агентство.

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