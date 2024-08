Китайские компании хотят продать $1 трлн.: куда утекут эти доллары

Доллар становится невыгодным активом для китайских корпораций, и они могут его «сбросить», чтобы перейти в юани. Спровоцировать такую распродажу могут две причины: экономическое восстановление в Китае (что пока маловероятно) и снижение Федрезервом процентных ставок, что приведет к ослаблению доллара.

Второй сценарий становится более вероятным, поскольку недавно глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил на симпозиуме в Джексон-Хоуле, что для США пришло время снизить процентную ставку.

Сколько накопили китайцы

По словам Джена, с момента пандемии китайские компании могли накопить свыше $2 трлн в офшорных инвестициях. Эти деньги были вложены в активы, по которым выплачиваются более высокие процентные ставки, чем по активам, номинированным в юанях. Когда Федеральная резервная система снизит ставки, долларовые активы потеряют привлекательность, разница в ставках между Китаем и США сохранится и, возможно, «консервативные» $1 трлн потекут обратно домой.

Другие эксперты полагают, что объем корпоративных денежных средств Китая несколько ниже, чем считает Джен.

По оценкам Macquarie Group Ltd., с 2022 года китайские экспортеры и транснациональные корпорации накопили более $500 млрд в долларовых активах. Australia & New Zealand Banking Group Ltd. оценивает эту цифру в $430 млрд.

Какие факторы могут повлиять на положение дел

Джен известен своей теорией «улыбки доллара». Она предполагает, что доллар обычно дорожает в хорошие времена (растущее доверие инвесторов и растущие рынки) и плохие (времена сильного финансового стресса и «ухода от рисков» на рынках), но слабеет в ситуации между ними.

Он полагает, что снижение ставки ФРС будет более жестким, чем ожидают рынки. Это один из факторов, который усиливает его веру в то, что доллар будет слабеть. В итоге, юань может стать сильнее доллара.

Юаневое ралли может стать еще более значительным, если Народный банк Китая воздержится от поглощения долларовой ликвидности, считает Джен.

Его точка зрения совпадает с точкой зрения Гуань Тао, экономиста Bank of China International Ltd., который утверждает, что юань рискует вырасти, если развернется сценарий, аналогичный краху иеновой торговли.

Последствия ослабления иены были настолько серьезными, что они отразились на всем: от акций до кредитов и развивающихся валют. Крах финансируемой юанями торговли на условиях керри-трейда, который подразумевает, что трейдеры берут валюту в долг по дешевке и продают ее против более доходных альтернатив, может спровоцировать новые волны паники, особенно на азиатских рынках.

Чего можно ждать от Китая

Тем не менее, Народный банк Китая может сгладить резкие колебания, считает Джен. Пекин всегда был осторожен с агрессивным ростом юаня, поскольку это может подорвать конкурентоспособность экспорта и поставить под угрозу и без того вялое восстановление экономики.

Китайский валютный надзорный орган уже пребывает начеку, оценивая влияние более сильного юаня на экспортеров. К тому же, у китайского центрального банка есть множество мер для управления ожиданиями рынка, включая ежедневный справочный курс для материкового юаня и корректировку суммы валютных депозитов, которые банки должны держать в качестве резервов.

Кроме того, учитывая, что разрыв между доходностью китайских и американских облигаций остается значительным, несмотря на некоторое постепенное сокращение в последнее время, корпорации вряд ли продадут свои валютные активы в ближайшее время.

Рост юаня необязательно будет моментальным: он может произойти позже, когда доллар США ослабнет еще больше, а США осуществят «мягкую посадку» — то есть когда инфляция замедлится, не вызывая рецессии.