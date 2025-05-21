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21 мая 2025, 15:39 Читати українською

UBS использует ИИ-аватары аналитиков для лучшего взаимодействия с клиентами

Швейцарский банк UBS внедряет технологии искусственного интеллекта, создавая видеоаватары своих аналитиков с помощью моделей OpenAI и Synthesia, чтобы улучшить коммуникацию с клиентами. Об этом пишет Fortune.

Швейцарский банк UBS внедряет технологии искусственного интеллекта, создавая видеоаватары своих аналитиков с помощью моделей OpenAI и Synthesia, чтобы улучшить коммуникацию с клиентами.

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Как работает проект

Запущенный в начале 2025 года проект уже привлек 36 аналитиков из 720 работников банка. Процесс включает в себя анализ отчетов аналитиков, создание сценария, который утверждает сам специалист, и дальнейшее изготовление видео. Представители UBS отмечают, что это удобно для командировочных аналитиков, ведь они могут быстро просмотреть и одобрить сценарий.

Преимущества технологии

Руководитель отдела глобальных технологий исследования в инвестиционном подразделении UBS Скотт Соломон пояснил: «Это помогает масштабировать видеовозможности, которые требуют клиенты, и экономит время для проведения исследований и встреч с клиентами». Проект направлен на повышение эффективности и удовлетворение потребностей клиентов.

Осторожность во внедрении

UBS применяет осторожный подход: каждый видеоролик имеет оговорку, что контент создан ИИ. Аналитики участвуют добровольно, а видео предназначены в основном для передачи аналитических материалов существующим клиентам в удобном формате.

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Источник: Минфин
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