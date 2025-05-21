Британский суд одобрил иск против Mastercard на 200 миллионов фунтов

Апелляционный трибунал по конкуренции Великобритании утвердил компенсацию в размере 200 миллионов фунтов в рамках коллективного иска против Mastercard , решение о которой объявили еще в феврале 2025 года. Об этом пишет PYMNTS.

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Суть иска

Иск подал Уолтер Меррикс, экс-финансовый омбудсмен, в 2016 году. Он обвинил Mastercard в завышении эквайринговых комиссий, которые торговцы переводили на потребителей из-за более высоких цен. Компания утверждала, что ее технологии приносили потребителям значительные преимущества.

Спор по сумме

Компания Innsworth Capital, финансировавшая иск, считала сумму в £200 миллионов заниженной и даже инициировала арбитраж против Меррикса. Однако суд признал, что шансы на гораздо большую компенсацию были низкими.

Условия соглашения

В рамках урегулирования Mastercard обязалась выплатить Мерриксу личную гарантию в £10 миллионов. После решения суда миллионы британцев смогут получить до £70 компенсации каждый.