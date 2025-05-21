Цена биткоина обновила исторический максимум, преодолев отметку в $109 тысяч. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Биткоин обновил исторический максимум в $109 тысяч
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Согласно CoinGecko, предыдущий исторический максимум был установлен 20 января 2025 на отметке $108 786, но на криптобиржах цена тогда достигала около $109 700 тыс.
В целом первая криптовалюта в мае выросла на 15%, а капитализация биткоина достигла более 2 триллионов долларов США.
Источник: Минфин
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