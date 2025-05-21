Китайская фармкомпания Hengrui привлекла $1,3 млрд в ходе размещения акций в Гонконге

Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals, фармацевтическая компания из Китая, провела размещение акций в Гонконге по верхней границе заявленного ценового диапазона, передает Bloomberg со ссылкой на сообщение, опубликованное Гонконгской фондовой биржей.

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Hengrui Pharma продала 224,5 млн акций по цене 44,05 гонконгского доллара ($5,6) за бумагу. В целом размещение привлекло 9,9 млрд гонконгских долларов ($1,3 млрд). Согласно условиям сделки, Hengrui не станет использовать опцион, чтобы увеличить объем размещения.

Установленная Hengrui цена размещения представляет собой дисконт примерно в 27,5% по отношению к цене закрытия торгов на Шанхайской фондовой бирже 21 мая. В Шанхае акции Hengrui стоят 55,94 юаня ($7,7; +2,7%).

Это крупное размещение в Гонконге состоялось вскоре после размещения акций Contemporary Amperex Technology (CATL), которое стало самым большим в мире по объему с начала 2025 года. Китайский производитель аккумуляторов для электромобилей изначально привлек $4,6 млрд, за счет реализации опционов объем размещения достиг $5,2 млрд.

Hengrui специализируется на исследованиях в области онкологии исердечно-сосудистых заболеваний. В ее размещении в Гонконге участвовали такие инвестбанки, как Morgan Stanley, Citigroup и Huatai Securities.

Согласно проспекту эмиссии, Hengrui планирует использовать привлеченные средства на финансирование разработки лекарств, возможных приобретений и партнерств, а также на строительство производственных мощностей в Китае и за рубежом.