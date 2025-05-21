Главное за среду: рейтинг банков, Польша прекращает беспошлинную торговлю

Платежеспособные банки Украины за первый квартал 2025 года получили 39,964 млрд гривен прибыли, что на 0,2% больше, чем в прошлом.

Рейтинг по доходности по-прежнему возглавляет государственный Приватбанк, заработавший 16,889 млрд гривен.

Польша прекратит беспошлинную торговлю с Украиной с июня

Польша отменит механизм автономных торговых мероприятий (АТМ), обеспечивавший беспошлинный импорт товаров из Украины с 5 июня 2025 года.

Более 40% государственных компаний в прошлом году оказались убыточными