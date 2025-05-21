Главное за среду: рейтинг банков, Польша прекращает беспошлинную торговлю
Платежеспособные банки Украины за первый квартал 2025 года получили 39,964 млрд гривен прибыли, что на 0,2% больше, чем в прошлом.
Рейтинг по доходности по-прежнему возглавляет государственный Приватбанк, заработавший 16,889 млрд гривен.
Польша прекратит беспошлинную торговлю с Украиной с июня
Польша отменит механизм автономных торговых мероприятий (АТМ), обеспечивавший беспошлинный импорт товаров из Украины с 5 июня 2025 года.
Более 40% государственных компаний в прошлом году оказались убыточными
59% из всех зарегистрированных госпредприятий не сдали финансовые отчеты в 2024 году — это 963 компании. Из отчитавшихся 41% оказались убыточными (почти столько же, как в 2023 году).
Украинские банки увеличивают кредитные лимиты, их клиенты — долги: как это влияет на экономику
Задолженность населения по кредитам составила 159 млрд грн. За год эта сумма выросла на 39%. Такие данные приводит Национальный банк. По его оценкам, львиная доля этих кредитов приходится на необеспеченные ссуды, к которым относится и использование кредитных лимитов. Как правило, оживление кредитования населения представляется как признак улучшения экономики.
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