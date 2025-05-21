Польский злотый растет три дня подряд и снова стоит 11 гривен

Курс польского злотого к гривне вырос и уже третий день демонстрирует рост, достигнув нового уровня. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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На 21 мая 2025 года Национальный банк Украины установил курс на уровне 11,0552 грн за 1 злотый, что на 0,0710 грн выше, чем раньше.

Ситуация на наличном рынке

В обменных пунктах злотый покупают в среднем за 10,90 грн., а продают по 11,10 грн. За день курс вырос на 5 копеек.

Как определяется курс

НБУ рассчитывает курс гривны к злотому ежедневно, опираясь на котировки пары злотый-доллар на польском рынке.

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