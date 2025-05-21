Состояние десяти самых богатых американцев выросло на $365 миллиардов за год — Oxfam

Совокупное состояние десяти самых богатых американцев в 2024 году выросло на $365 миллиардов, тогда как обычным гражданам для такого заработка пришлось бы работать 726 тысяч лет. Об этом пишет CNN.

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Лидер роста

Больше всего состояние выросло у Илона Маска, генерального директора Tesla и самого богатого человека мира, — на $186 миллиардов, что составляет более половины общего прироста. Аналитики прогнозируют, что Маск может стать первым триллионером в мире.

Другие миллиардеры

Среди тех, чье состояние также значительно возросло: Марк Цукерберг (Meta) — на $38,7 миллиарда, Роб Уолтон (Walmart) — на $38,7 миллиарда, Джим Уолтон (Walmart) — на $36,5 миллиарда, Уоррен Баффетт — на $34,8 миллиарда. Ларри Пейдж и Сергей Брин (Google) потеряли часть своего состояния.

Сравнение со средним доходом

По данным Oxfam, рост состояния топ-10 миллиардеров равен $1 миллиарду в день. Для сравнения, средний американский работник заработал чуть больше $50 тысяч в 2024 году.

Законопроект и неравенство

Данные появились на фоне дискуссий о новом законопроекте в США, поддерживаемом Дональдом Трампом и республиканцами. Критики считают, что он усугубит неравенство: 65% выгоды получат самые богатые 10% американцев, а самые бедные 20% могут потерять около $1000 в 2026 году из-за сокращения социальных программ.