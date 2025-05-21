Теневая экономика Украины охватывает 19,3% ВВП, который оценивается в $34 млрд. Это ниже довоенного уровня, но превышает показатели богатых стран. В Европе наше государство уступает только Албании по этому показателю. Об этом сообщает Visual Capitalist со ссылкой на отчет Ernst & Young Global Shadow Economy Report 2025.
Украина занимает второе место в Европе по теневой экономике — исследование
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Сравнение с другими странами
Лидер антирейтинга — Сьерра-Леоне, где уровень теневой экономики составляет 64,5%, а в Нигере и Непале превышает 50% ВВП — эти страны занимают второе и третье места.
В США показатель составляет 5%. Британия — 5,3%.
В Беларуси и россии ситуация похожа на украинскую — 18% и 13% соответственно, но в Польше и Западной Европе ситуация значительно лучше.
Среди европейских стран наибольший уровень теневой экономики выявлен в Албании — 27,8%.
Последние места в списке занимают Эмираты, Бахрейн и Катар — менее 3%.
Источник: visualcapitalist.com
Динамика в Украине
До начала полномасштабной войны теневая экономика Украины оценивалась в 30%. Улучшение наблюдается в таких областях, как складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность.
Комментарии - 2
Я вот прочитал оригинал этой «писанины», та к, а где сами исследования. ну и конечно алгоритм методики исследований???