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21 мая 2025, 18:05 Читати українською

Украина занимает второе место в Европе по теневой экономике — исследование

Теневая экономика Украины охватывает 19,3% ВВП, который оценивается в $34 млрд. Это ниже довоенного уровня, но превышает показатели богатых стран. В Европе наше государство уступает только Албании по этому показателю. Об этом сообщает Visual Capitalist со ссылкой на отчет Ernst & Young Global Shadow Economy Report 2025.

Теневая экономика Украины охватывает 19,3% ВВП, который оценивается в $34 млрд.

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Сравнение с другими странами

Лидер антирейтинга — Сьерра-Леоне, где уровень теневой экономики составляет 64,5%, а в Нигере и Непале превышает 50% ВВП — эти страны занимают второе и третье места.

В США показатель составляет 5%. Британия — 5,3%.

В Беларуси и россии ситуация похожа на украинскую — 18% и 13% соответственно, но в Польше и Западной Европе ситуация значительно лучше.

Среди европейских стран наибольший уровень теневой экономики выявлен в Албании — 27,8%.

Последние места в списке занимают Эмираты, Бахрейн и Катар — менее 3%.

Источник: visualcapitalist.com

Динамика в Украине

До начала полномасштабной войны теневая экономика Украины оценивалась в 30%. Улучшение наблюдается в таких областях, как складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+20
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
21 мая 2025, 18:54
#
Уважаемая редакция. а что такое …посиланням на звіту???
Я вот прочитал оригинал этой «писанины», та к, а где сами исследования. ну и конечно алгоритм методики исследований???
+
0
R S
R S
21 мая 2025, 20:39
#
Надо было дать взятку этим исследователям, чтобы мы были первыми!
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